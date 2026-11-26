Mercoledì 25 novembre 2026 l’agenzia di rating S&P Global Ratings ha messo sotto osservazione negativa (CreditWatch) il voto AA di Nvidia, il terzo gradino più alto della sua scala di affidabilità. Il colosso dei chip rischia di perdere questo status entro i prossimi 90 giorni. Il motivo? Non tanto i conti aziendali, ma un intreccio esplosivo tra caos ai vertici, indagini federali e una montagna di garanzie finanziarie che reggono l’intero settore dell’intelligenza artificiale.

Il termometro dei CDS: assicurarsi costa quasi quattro volte tanto

Per capire che qualcosa non quadra non serviva aspettare il comunicato di S&P, bastava guardare i CDS (Credit Default Swap). In parole semplici, i CDS sono polizze assicurative che gli investitori comprano per proteggersi nel caso in cui un’azienda non riesca più a ripagare i propri debiti. Più il loro prezzo sale, più il mercato teme guai seri.

⚠️Nvidia's credit risk is SURGING AGAIN: Nvidia's, $NVDA, 5-year credit default swap (CDS) spread widened to ~79.8 bps on Monday, more than DOUBLE the level seen in late May. This is also just shy of the July 29th record of 83.7bps. The move comes after Nvidia announced on… pic.twitter.com/HCpFstJo8F — Global Markets Investor (@GlobalMktObserv) August 11, 2026

Ebbene, mercoledì il costo per assicurare il debito di Nvidia a cinque anni ha toccato il record storico intraday di 147,27 punti base (dati ICE Data Services). Per avere un’idea del salto, a giugno la stessa copertura costava appena 40 punti base, vicino ai minimi di sempre. Tradotto in soldi veri: proteggere 10 milioni di dollari di debito Nvidia costava circa 40.000 dollari l’anno cinque mesi fa, mentre oggi ne richiede 147.000.

AA, For Now: S&P Threatens Nvidia Downgrade As CDS Blows Out To Record Wide https://t.co/a9UJxc8Us5 — zerohedge (@zerohedge) November 25, 2026

Già a inizio novembre si era creata una situazione paradossale: secondo i dati di S&P Global Market Intelligence, i CDS di Nvidia venivano scambiati a prezzi tipici di un titolo BB, cioè nella fascia speculativa (“spazzatura”). In pratica, una divisione di S&P mostrava che il mercato trattava l’azienda come un debitore rischioso, mentre l’altra continuava a darle la doppia A. E chi ha comprato i 25 miliardi di dollari di obbligazioni venduti da Nvidia a giugno — la sua prima emissione in cinque anni — sta vivendo mesi decisamente amari.

Undici giorni di caos ai vertici: la telenovela Jensen Huang

A far traboccare il vaso è stata la gestione grottesca delle ultime due settimane. Il 12 novembre l’amministratore delegato Jensen Huang si era dimesso dopo le notizie di diverse relazioni extraconiugali: una con una dipendente sottoposta e un’altra con una donna indagata dal governo americano per sospetto spionaggio a favore della Cina. Il presidente del consiglio di amministrazione, Harvey Jones, aveva assicurato che tutti i consiglieri avevano accettato l’uscita e che Huang non sarebbe mai tornato, ribadendo la linea il 17 novembre durante la presentazione dei conti trimestrali.

Sei giorni dopo, il 23 novembre, lo stesso consiglio ha fatto marcia indietro e lo ha rimesso al suo posto, subito dopo che Donald Trump si era vantato di aver convinto i dirigenti. In Borsa il titolo è esploso del +31%, aggiungendo la cifra record di 952 miliardi di dollari di valore in una sola seduta. Il giorno seguente Huang si è scusato con i dipendenti per aver violato il codice di condotta, ma ha difeso a spada tratta la struttura gestionale ultra-piatta dell’azienda.

Come può un’azienda da migliaia di miliardi comportarsi come una bottega di famiglia senza regole? È esattamente la domanda posta da S&P. L’agenzia ha già abbassato il giudizio sulla qualità della gestione da positivo a neutrale, puntando il dito contro consiglieri in carica da troppo tempo per essere davvero indipendenti, l’assenza di un piano di successione e il fortissimo “rischio uomo chiave”. Già la settimana scorsa Moody’s aveva tagliato le prospettive da positive a stabili (sul suo rating Aa1), citando le stesse fragilità. S&P ha chiarito di non aver visto alcuna azione correttiva dal consiglio: senza un ricambio ai vertici, il declassamento appare quasi scontato.

Le indagini su Cina e Singapore: il rischio di un taglio più duro

Per ora S&P prevede che l’eventuale declassamento si fermi a un solo gradino (da AA ad AA-), ma ha inserito una clausola molto chiara: la penalità potrebbe allargarsi se le indagini in corso danneggiassero la reputazione o gli affari futuri del gruppo. Sul tavolo pesano infatti due inchieste pesantissime:

Dipartimento di Giustizia (DOJ): conduce un’indagine penale su Megaspeed , società di Singapore legata all’amante di Huang e sospettata di aver dirottato chip Nvidia verso la Cina (il Dipartimento del Commercio l’ha appena inserita nella lista nera).

conduce un’indagine penale su , società di Singapore legata all’amante di Huang e sospettata di aver dirottato chip Nvidia verso la Cina (il Dipartimento del Commercio l’ha appena inserita nella lista nera). SEC: l’autorità di vigilanza dei mercati americani sta verificando se le comunicazioni passate di Nvidia sulla propria esposizione alla Cina e ai Paesi vicini siano state fuorvianti o incomplete.

Persino gli analisti di Goldman Sachs, pur confermando il consiglio d’acquisto sul titolo azionario, ammettono che queste inchieste resteranno un’ombra pesante fino a quando non verranno chiarite.

La “Banca di Nvidia”: perché perdere un solo gradino fa tremare l’IA

Qualcuno potrebbe chiedersi: cosa cambia passare da AA ad AA- per un gigante che, secondo Moody’s, avrà oltre 240 miliardi di dollari di cassa entro il 2028? Per i debiti diretti di Nvidia cambia pochissimo, visto che nessuno pensa a un fallimento imminente. Il vero problema è il debito degli altri.

Negli ultimi mesi Nvidia si è trasformata nella vera “Banca centrale dell’intelligenza artificiale“, usando la propria solidità finanziaria come garanzia per far costruire i data center ai propri clienti. Nei conti del terzo trimestre l’azienda ha dichiarato 118 miliardi di dollari di garanzie, di cui 105 miliardi legati solo a terreni, energia e infrastrutture del campus di Portspike, oltre a centinaia di miliardi di impegni su forniture e cloud.

Secondo gli strateghi del credito di Goldman Sachs, nel 2027 il settore dell’IA richiederà 545 miliardi di dollari di finanziamenti per nuovi progetti, di cui 320 miliardi solo per chip e potenza di calcolo — quasi sette volte il ritmo attuale — appoggiati in larga parte sulle garanzie dei produttori. Poiché questi ultimi hanno emesso relativamente pochi bond (meno di 35 miliardi di dollari, con 94 miliardi idonei agli indici), chi vuole coprirsi dal rischio di questo enorme castello di garanzie ha una sola via d’uscita: comprare i CDS di Nvidia. Ecco perché il premio dei CDS dei produttori di chip rispetto ai loro bond ha raggiunto i 75 punti base (contro i 45 dei giganti del cloud). Se vacilla la firma del garante, l’intero meccanismo di finanziamento dell’IA diventa improvvisamente molto più caro e fragile.