Quattromila miliardi di dollari bruciati in cinque sedute e un venerdì nero che ha spedito i listini americani dritti in territorio di correzione. Quando il panico travolge Wall Street, il riflesso automatico di ogni investitore è sempre lo stesso: comprare a sconto sperando nel rimbalzo rapido. Eppure, dal desk di trading di Goldman Sachs arriva un avvertimento gelido che rompe il copione degli ultimi anni: stavolta è diverso, e tuffarsi a comprare azioni oggi potrebbe trasformarsi in un errore molto costoso.

I numeri della seduta di venerdì 20 novembre 2026 fotografano la gravità della scossa. L’indice S&P 500 ha perso il 3,70%, scivolando del 12% sotto il picco record del 6 ottobre. Il Nasdaq Composite è affondato del 5,28%, archiviando una settimana da -10%, la peggiore dai tempi dello shock pandemico del 2020. A fare da detonatore è stata Nvidia, crollata del 14,01% in un solo giorno tra le indiscrezioni su un’indagine della SEC e i dubbi crescenti sulla tenuta della spesa per l’intelligenza artificiale.

Mentre l’indice della paura (il VIX) balzava fino a sfiorare quota 40 e il barometro interno del panico di Goldman Sachs raggiungeva il livello 9 su 10, gli analisti della banca d’affari hanno spento gli entusiasmi di chi sognava un recupero lampo. Il motivo? Due anomalie strutturali che rendono questo crollo molto più insidioso dei precedenti.

Perché «stavolta è diverso»: la morsa della Fed e il gioco d’azzardo dei fondi

Il primo grande ostacolo ha un nome preciso: Federal Reserve. Nelle correzioni del passato, la banca centrale americana era pronta a intervenire tagliando i tassi o iniettando liquidità, offrendo una rete di sicurezza a chi comprava sui minimi. Oggi lo scenario è ribaltato.

La Fed è immersa in una fase restrittiva, con il mercato e la stessa Goldman Sachs che mettono in conto un nuovo rialzo dei tassi nella riunione dell’8-9 dicembre. Lo ha confermato anche la governatrice Lisa Cook, spiegando che il costo del denaro non è ancora abbastanza alto per domare l’inflazione. Con i tassi elevati, il denaro costa caro e le valutazioni stellari delle aziende tecnologiche vengono schiacciate verso il basso senza pietà.

Il secondo fattore è una bizzarra partita a scacchi nel posizionamento degli investitori. Secondo i dati del Prime Book di Goldman Sachs, gli hedge fund (i fondi speculativi) sono diventati estremamente pessimisti, vendendo titoli tech al ritmo più veloce degli ultimi dieci anni e tagliando la leva finanziaria ai minimi da un lustro. I fondi sistematici (CTA), inoltre, potrebbero scaricare fino a altri 80 miliardi di dollari se i listini continueranno a scendere.

Dall’altra parte della barricata, però, molti gestori tradizionali e piccoli risparmiatori non hanno affatto mollato la presa. Dall’inizio del quarto trimestre, i fondi azionari e gli ETF statunitensi hanno attirato quasi 170 miliardi di dollari di nuovi afflussi. In pratica, una metà del mercato scommette che l’altra metà sarà costretta a ricomprare in fretta. Un braccio di ferro che impedisce al mercato di toccare un pavimento pulito e rapido.

I conti della tempesta a Wall Street

Indicatore / Titolo Variazione del 20 novembre 2026 Stato del mercato S&P 500 -3,70% (chiusura a 6.910) In correzione (-12% dal picco di ottobre) Nasdaq Composite -5,28% (-10,02% nella settimana) Peggiore settimana dal 2020 Nvidia (NVDA) -14,01% Quasi dimezzata rispetto ai massimi di ottobre Indice VIX (Volatilità) +26,20% (chiusura a 35,89) Picco intraday a 40,03: tensione estrema Panic Index Goldman Sachs 9 su 10 Prossimo al livello massimo di allerta

La strategia di Goldman: vendere opzioni put invece di comprare azioni

Se comprare azioni direttamente è troppo rischioso, cosa suggeriscono i trader di Goldman Sachs per sfruttare il caos? La ricetta è tecnica ma logica: vendere opzioni put, cioè vendere un diritto d’acquisto del titolo a un determinato prezzo.

Per chi non frequenta le sale operative, una spiegazione semplice: vendere un’opzione put significa incassare subito un premio in denaro (una sorta di polizza assicurativa pagata da chi ha paura di nuovi crolli) impegnandosi a comprare il titolo solo se scenderà sotto un certo prezzo. Quando il panico esplode, questi premi diventano altissimi, e possono essere coperti, almeno in teoria, comprando le azioni nel caso queste inizino a calare. Se si pensa che, almeno nel medio periodo, un titolo possa crescere, è un modo apparentemente semplice, ma rischioso, per fare soldi.

Secondo i desk di Goldman, la fase più violenta della volatilità potrebbe ormai essere alle spalle. Ecco i vantaggi pratici della mossa rispetto al classico acquisto diretto:

Incasso immediato: si guadagna anche se la borsa smette semplicemente di scendere e si muove in laterale.

si guadagna anche se la borsa smette semplicemente di scendere e si muove in laterale. Cuscinetto protettivo: il premio incassato riduce il rischio di subire subito perdite pesanti se il mercato dovesse scivolare ancora un po’.

il premio incassato riduce il rischio di subire subito perdite pesanti se il mercato dovesse scivolare ancora un po’. Pazienza remunerata: evita di «afferrare un coltello che cade» mentre mancano ancora notizie positive all’orizzonte.

Come ha sintetizzato in modo molto pragmatico Dave Mazza, amministratore delegato di Roundhill Investments, i mercati stanno affrontando nello stesso momento inflazione ostinata, attese per il rialzo dei tassi di dicembre e dubbi sui reali guadagni dell’intelligenza artificiale nel 2028 e 2029. Nessuno di questi nodi si scioglierà la prossima settimana.

Le ricadute sull’economia reale: oltre il casinò finanziario

Sarebbe un errore pensare che questo terremoto riguardi solo qualche gestore di Manhattan o chi sogna di arricchirsi con i chip. Quando Wall Street brucia migliaia di miliardi mentre la banca centrale stringe i cordoni della borsa, l’onda d’urto arriva puntuale nell’economia di tutti i giorni.

Prima di tutto, la combinazione tra tassi di interesse in salita e mercati in caduta raffredda il credito e rende più costoso finanziare gli investimenti produttivi delle imprese. Anche il paniere dei titoli ciclici — quelli legati alla crescita reale, alle fabbriche e ai consumi — ha iniziato a soffrire più dei settori difensivi, segno che gli operatori stanno già tagliando le stime di crescita economica.

C’è poi il cosiddetto «effetto ricchezza». Negli Stati Uniti, milioni di famiglie hanno i propri risparmi pensionistici legati all’andamento dell’S&P 500 e dei grandi fondi. Vedere il valore del proprio portafoglio assottigliarsi di colpo, mentre i prestiti restano cari, spinge i consumatori a tirare i remi in barca. E se frena la domanda delle famiglie, l’intera macchina economica rallenta.

Nonostante la tempesta, gli strateghi di Goldman Sachs mantengono una previsione ottimistica sui dodici mesi, vedendo l’S&P 500 verso quota 8.700, ma avvertono che serviranno condizioni precise prima di dichiarare finito il pericolo. Nel frattempo, la lezione è chiara: l’era della finanza facile sostenuta dal denaro gratuito è finita. Oggi, chi entra sul mercato senza protezioni rischia di scoprire a proprie spese che la gravità, prima o poi, vale anche per l’intelligenza artificiale.