Sette giorni di panico in Borsa, un dietrofront senza precedenti nella finanza americana e una lezione brutale su chi comandi davvero quando ci sono in ballo interessi strategici. Lunedì 23 novembre 2026 il consiglio di amministrazione di Nvidia ha reintegrato con effetto immediato Jensen Huang come amministratore delegato, presidente e consigliere.

Solo una settimana fa, il 16 novembre, lo stesso consiglio ne aveva accettato all’unanimità le dimissioni, giurando di non volerlo richiamare e incaricando i cacciatori di teste di trovargli un sostituto.

La risposta di Wall Street è stata fulminea. Nel pre-mercato le azioni sono schizzate di circa il 30%, riportando il titolo fino a quasi 170 dollari e cancellando in poche ore un crollo che aveva bruciato centinaia di miliardi di capitalizzazione. Dopo si sono leggermente ridotte

Il grafico del rimbalzo: dal baratro di 125 dollari alla corsa verso 170

I grafici di Trading Economics fotografano bene la febbre degli operatori. Dopo l’uscita di Huang, tra il 17 e il 18 novembre il titolo aveva provato a difendere l’area tra 151 e 156 dollari, tentando persino un recupero fino a 158 dollari il 19 novembre.

Dal 20 novembre, però, la fiducia è evaporata. Le vendite hanno sfondato la soglia dei 140 dollari, spingendo le quotazioni prima intorno a 135 dollari e poi giù fino a un minimo vicino a 125,5 dollari alla vigilia dell’annuncio di lunedì.

Fase di mercato Andamento del titolo NVDA Reazione degli investitori 17-18 novembre Oscillazione tra 151 e 156 dollari Attesa nervosa dopo l’uscita del fondatore 19 novembre Spunto a 158, poi calo sotto 150 dollari Primi dubbi sulla tenuta della transizione 20-22 novembre Discesa da 147 fino a 125,5 dollari Vendite pesanti per il vuoto di guida 23 novembre Strappo verticale fino a 170, poi area 166 dollari Ricoperture e acquisti sul rientro immediato

Un balzo di oltre 40 dollari per azione dai minimi in una sola seduta dice una cosa molto concreta. Per il mercato, oggi Nvidia senza Huang vale decisamente meno, perché l’intera filiera dei data center e gli enormi investimenti nell’intelligenza artificiale si reggono sulla sua regia industriale.

La telefonata che conta: la mano dello Stato sull’industria dei chip

Chi crede ancora alla favola dei mercati che si autoregolano lontano dalla politica farebbe bene a rileggere il comunicato di Nvidia. Il consiglio ammette con candore di aver cambiato idea dopo aver ricevuto indicazioni dagli alti livelli del governo degli Stati Uniti.

Donald Trump non ha nascosto la soddisfazione, definendo la scelta corretta e opportuna dopo aver spinto più volte per il reintegro. Secondo il presidente, l’intervento della Casa Bianca serviva a confermare l’assenza di rischi per la sicurezza nazionale, mentre il Dipartimento di Giustizia non avrebbe riscontrato violazioni di legge. AHa anche postato su Truth una simpatica battuta

Il messaggio economico è chiarissimo: l’America difende il proprio campione nazionale dei semiconduttori senza troppe cerimonie, lasciando le sottigliezze teoriche ai convegni accademici.

Scandali, spionaggio e la resa dei conti al Congresso

Eppure, la tempesta non è affatto passata. Huang si era dimesso dopo le rivelazioni su relazioni extraconiugali, una con una dipendente e un’altra con Alice Huang, sospettata dall’intelligence americana di essere legata ai servizi segreti cinesi.

Mentre in Silicon Valley figure come Elon Musk applaudono il ritorno, a Washington i democratici passano all’attacco. La senatrice Elizabeth Warren parla di scelta sconsiderata e pretende che l’amministrazione spieghi nel dettaglio quali indicazioni abbia fornito al consiglio di Nvidia.

Con Harvey Jones confermato presidente del consiglio e Colette Kress rientrata al ruolo di direttrice finanziaria dopo la parentesi ad interim, i rischi concreti per investitori e industria restano tutti sul tavolo:

L’indagine interna dei consiglieri indipendenti sulle possibili interferenze dell’intelligence straniera è ancora aperta.

Il 1° dicembre Huang dovrà testimoniare a porte chiuse davanti a tre commissioni del Congresso, anche sui controlli alle esportazioni.

Diversi esperti di governo societario temono nuove pressioni politiche e un possibile aumento delle dimissioni tra i dipendenti.

Quindi la crisi è parzialmente rientrata, ma non è finita. Non basterà il rientro di Huang per risolvere i problemi strutturali della AI, e, de resto, che razza di crisi è quella che può essere risolta solo dal rientro di una singola persona?