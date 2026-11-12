Terremoto in Nvidia: Jensen Huang cacciato dopo lo scandalo della presunta spia cinese. Il titolo crolla in Borsa

Un vero terremoto finanziario e geopolitico ha appena colpito il cuore dell’intelligenza artificiale mondiale. Jensen Huang, fondatore e guida storica di Nvidia per ben 33 anni, ha rassegnato le dimissioni immediate da presidente, amministratore delegato e membro del consiglio di amministrazione.

La notizia ha scatenato il panico a Wall Street, facendo precipitare il titolo del 10% rispetto alla chiusura di ieri sera e bruciando centinaia di miliardi di dollari di valore in pochi giorni. Le azioni sono scese fin sotto la soglia dei 155 dollari, toccando il livello più basso dal luglio 2025 e segnando una perdita superiore al 35% rispetto ai massimi storici.

Dietro l’addio forzato non ci sono però bilanci in rosso, ma un intreccio esplosivo di relazioni extraconiugali, segreti industriali e fortissime pressioni legate alla sicurezza nazionale americana.

Jensen Huang has resigned as CEO of Nvidia 🔗 https://t.co/6n3y7kEKxt pic.twitter.com/GOR47KB91w — The Wall Street Journal (@WSJ) November 12, 2026

Le due amanti e l’ombra dello spionaggio di Pechino

La caduta dell’uomo che ha creato l’impero dei microchip è iniziata alla fine di ottobre 2026, ed è precipitata in meno di due settimane. Le due relazioni parallele emerse sulla stampa non hanno decisamente portato fortuna al fondatore, ma è stata soprattutto la prima ad attirare l’attenzione dei servizi segreti di Washington.

Ecco la cronologia degli eventi che hanno portato alla sua estromissione:

29 ottobre 2026: il New York Times rivela che l’intelligence statunitense indaga sul legame intimo tra Huang e Alice Huang (nessuna parentela). La donna è una dirigente cinese legata a Megaspeed , società di Singapore grande cliente di Nvidia, già sotto inchiesta per il possibile contrabbando di chip avanzati verso la Cina.

il New York Times rivela che l’intelligence statunitense indaga sul legame intimo tra Huang e (nessuna parentela). La donna è una dirigente cinese legata a , società di Singapore grande cliente di Nvidia, già sotto inchiesta per il possibile contrabbando di chip avanzati verso la Cina. I dossier segreti: secondo i servizi americani, la donna sarebbe una risorsa del Ministero della Sicurezza di Stato di Pechino. Foto di eventi a Taipei del 2024 e dispacci riservati, visionati anche dal Segretario di Stato Marco Rubio , hanno fatto scattare l’allarme rosso sul rischio di aggiramento dei blocchi alle esportazioni.

secondo i servizi americani, la donna sarebbe una risorsa del Ministero della Sicurezza di Stato di Pechino. Foto di eventi a Taipei del 2024 e dispacci riservati, visionati anche dal Segretario di Stato , hanno fatto scattare l’allarme rosso sul rischio di aggiramento dei blocchi alle esportazioni. 8 novembre 2026: mentre il Congresso chiede chiarimenti urgenti e l’Fbi indaga, Huang scrive una lettera ai dipendenti ammettendo di essere stato infedele alla moglie. Un vero e proprio “Auto da Fè” tipico di un certo mondo imprenditoriale USA. Chiede scusa alla famiglia, ma il consiglio di amministrazione avvia un’indagine interna indipendente.

mentre il Congresso chiede chiarimenti urgenti e l’Fbi indaga, Huang scrive una lettera ai dipendenti ammettendo di essere stato infedele alla moglie. Un vero e proprio “Auto da Fè” tipico di un certo mondo imprenditoriale USA. Chiede scusa alla famiglia, ma il consiglio di amministrazione avvia un’indagine interna indipendente. 11 novembre 2026: emerge una seconda relazione extraconiugale, questa volta tutta interna all’azienda, con Kimberly Powell, vicepresidente del settore sanitario di Nvidia e sua diretta sottoposta, con tanto di testimonianze su atteggiamenti affettuosi durante una conferenza.

A quel punto la posizione del fondatore è diventata indifendibile, stretta tra lo scandalo aziendale e il pressing del governo americano, preoccupato che i segreti tecnologici più preziosi dell’Occidente finissero nelle mani di Pechino.

La nuova guida e le ricadute economiche

Nel tentativo di fermare l’emorragia in Borsa, il consiglio di amministrazione ha dovuto prendere decisioni drastiche, mettendo però a nudo un problema enorme: dopo 33 anni di comando solitario, Nvidia non aveva un vero piano di successione. CEO a Interime diventa lka CFO, la responsabile finanziaria Colette Kress

Ruolo aziendale Nome Funzione e background Ex Amministratore Delegato Jensen Huang Co-fondatore, dimissionario da ogni incarico dopo 33 anni CEO ad interim Colette Kress Mantiene anche il ruolo di direttrice finanziaria (in azienda dal 2013, ex Microsoft e Cisco) Presidente del CdA Harvey C. Jones Primo presidente della storia del CdA di Nvidia, veterano del settore ed ex guida di Synopsys

Colette Kress e Harvey C. Jones hanno subito cercato di rassicurare gli investitori, garantendo che lo sviluppo dei prodotti e le consegne ai clienti proseguiranno senza interruzioni.

Tuttavia, le ricadute economiche pratiche sono pesantissime. Nvidia non è un’azienda qualsiasi, ma il pilastro su cui poggia l’intera crescita dei listini tecnologici americani e la filiera mondiale dell’intelligenza artificiale. Il titolo è andato a picco anche oggi, continuando una riduzione iniziata negli scorsi giorni.

Un crollo oltre il 35% dai massimi colpisce direttamente i fondi pensione, i piccoli risparmiatori esposti sugli indici statunitensi e tutte le imprese che dipendono dall’hardware di Santa Clara. Inoltre, l’intervento indiretto degli apparati di sicurezza USA dimostra che nel settore dei semiconduttori il libero mercato ormai non esiste più: chi tocca i fili dell’interesse nazionale e della sfida con la Cina viene messo alla porta, anche se ha fondato l’azienda.