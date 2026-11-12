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Terremoto in Nvidia: Jensen Huang cacciato dopo lo scandalo della presunta spia cinese. Il titolo crolla in Borsa
Scandalo ai vertici di Nvidia: il fondatore Jensen Huang lascia tutti gli incarichi dopo le rivelazioni sulle sue relazioni segrete, i sospetti di spionaggio cinese dell’intelligence USA e un crollo in Borsa oltre il 35% dai massimi.
Un vero terremoto finanziario e geopolitico ha appena colpito il cuore dell’intelligenza artificiale mondiale. Jensen Huang, fondatore e guida storica di Nvidia per ben 33 anni, ha rassegnato le dimissioni immediate da presidente, amministratore delegato e membro del consiglio di amministrazione.
La notizia ha scatenato il panico a Wall Street, facendo precipitare il titolo del 10% rispetto alla chiusura di ieri sera e bruciando centinaia di miliardi di dollari di valore in pochi giorni. Le azioni sono scese fin sotto la soglia dei 155 dollari, toccando il livello più basso dal luglio 2025 e segnando una perdita superiore al 35% rispetto ai massimi storici.
Dietro l’addio forzato non ci sono però bilanci in rosso, ma un intreccio esplosivo di relazioni extraconiugali, segreti industriali e fortissime pressioni legate alla sicurezza nazionale americana.
Jensen Huang has resigned as CEO of Nvidia 🔗 https://t.co/6n3y7kEKxt pic.twitter.com/GOR47KB91w
— The Wall Street Journal (@WSJ) November 12, 2026
Le due amanti e l’ombra dello spionaggio di Pechino
La caduta dell’uomo che ha creato l’impero dei microchip è iniziata alla fine di ottobre 2026, ed è precipitata in meno di due settimane. Le due relazioni parallele emerse sulla stampa non hanno decisamente portato fortuna al fondatore, ma è stata soprattutto la prima ad attirare l’attenzione dei servizi segreti di Washington.
Ecco la cronologia degli eventi che hanno portato alla sua estromissione:
- 29 ottobre 2026: il New York Times rivela che l’intelligence statunitense indaga sul legame intimo tra Huang e Alice Huang (nessuna parentela). La donna è una dirigente cinese legata a Megaspeed, società di Singapore grande cliente di Nvidia, già sotto inchiesta per il possibile contrabbando di chip avanzati verso la Cina.
- I dossier segreti: secondo i servizi americani, la donna sarebbe una risorsa del Ministero della Sicurezza di Stato di Pechino. Foto di eventi a Taipei del 2024 e dispacci riservati, visionati anche dal Segretario di Stato Marco Rubio, hanno fatto scattare l’allarme rosso sul rischio di aggiramento dei blocchi alle esportazioni.
- 8 novembre 2026: mentre il Congresso chiede chiarimenti urgenti e l’Fbi indaga, Huang scrive una lettera ai dipendenti ammettendo di essere stato infedele alla moglie. Un vero e proprio “Auto da Fè” tipico di un certo mondo imprenditoriale USA. Chiede scusa alla famiglia, ma il consiglio di amministrazione avvia un’indagine interna indipendente.
- 11 novembre 2026: emerge una seconda relazione extraconiugale, questa volta tutta interna all’azienda, con Kimberly Powell, vicepresidente del settore sanitario di Nvidia e sua diretta sottoposta, con tanto di testimonianze su atteggiamenti affettuosi durante una conferenza.
A quel punto la posizione del fondatore è diventata indifendibile, stretta tra lo scandalo aziendale e il pressing del governo americano, preoccupato che i segreti tecnologici più preziosi dell’Occidente finissero nelle mani di Pechino.
La nuova guida e le ricadute economiche
Nel tentativo di fermare l’emorragia in Borsa, il consiglio di amministrazione ha dovuto prendere decisioni drastiche, mettendo però a nudo un problema enorme: dopo 33 anni di comando solitario, Nvidia non aveva un vero piano di successione. CEO a Interime diventa lka CFO, la responsabile finanziaria Colette Kress
|Ruolo aziendale
|Nome
|Funzione e background
|Ex Amministratore Delegato
|Jensen Huang
|Co-fondatore, dimissionario da ogni incarico dopo 33 anni
|CEO ad interim
|Colette Kress
|Mantiene anche il ruolo di direttrice finanziaria (in azienda dal 2013, ex Microsoft e Cisco)
|Presidente del CdA
|Harvey C. Jones
|Primo presidente della storia del CdA di Nvidia, veterano del settore ed ex guida di Synopsys
Colette Kress e Harvey C. Jones hanno subito cercato di rassicurare gli investitori, garantendo che lo sviluppo dei prodotti e le consegne ai clienti proseguiranno senza interruzioni.
Tuttavia, le ricadute economiche pratiche sono pesantissime. Nvidia non è un’azienda qualsiasi, ma il pilastro su cui poggia l’intera crescita dei listini tecnologici americani e la filiera mondiale dell’intelligenza artificiale. Il titolo è andato a picco anche oggi, continuando una riduzione iniziata negli scorsi giorni.
Un crollo oltre il 35% dai massimi colpisce direttamente i fondi pensione, i piccoli risparmiatori esposti sugli indici statunitensi e tutte le imprese che dipendono dall’hardware di Santa Clara. Inoltre, l’intervento indiretto degli apparati di sicurezza USA dimostra che nel settore dei semiconduttori il libero mercato ormai non esiste più: chi tocca i fili dell’interesse nazionale e della sfida con la Cina viene messo alla porta, anche se ha fondato l’azienda.
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