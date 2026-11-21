Quella che sembrava la locomotiva inarrestabile di Wall Street rischia di trasformarsi nel più clamoroso testacoda dell’era digitale. Nvidia affronta una nuova indagine della SEC sui propri metodi contabili, proprio mentre il titolo scivola in una spirale di vendite che ha cancellato quasi la metà del suo valore dai picchi storici di ottobre. Un tonfo che trascina con sé l’intero comparto tecnologico americano.

L’autorità di vigilanza dei mercati statunitensi (SEC) ha avviato un fascicolo investigativo focalizzato sulle pratiche di rendicontazione finanziaria della società. Per il colosso dei semiconduttori, già travolto da terremoti ai vertici societari, l’intervento dei regolatori federali segna l’apertura di un fronte giudiziario delicatissimo.

A Wall Street la reazione è stata immediata: venerdì il titolo ha ceduto un ulteriore 12-13%, toccando quota 128 dollari. Il valore delle azioni si è praticamente dimezzato rispetto ai 243 dollari toccati a ottobre, segnando un calo di oltre il 42% nell’ultimo mese. La capitalizzazione di mercato, scesa a circa 3.090 miliardi di dollari, riflette l’ondata di sfiducia che ha spinto gli indici americani in piena fase di correzione.

Il nodo di Singapore e il cambio nei criteri di bilancio

Al centro delle attenzioni degli investigatori ci sarebbe un ritocco contabile applicato da Nvidia lo scorso anno. La società ha modificato il criterio con cui suddivide i ricavi per area geografica: anziché basarsi sull’indirizzo di fatturazione, è passata alla sede legale del cliente.

Questo cambio apparentemente formale ha avuto un effetto pratico immediato: Singapore è sparita dalla rendicontazione geografica dettagliata.

I dati finanziari segnalavano però che, al momento del cambio contabile, le vendite collegate a Singapore erano cresciute fino a rappresentare quasi la metà del fatturato globale della società. Una cifra enorme per una singola piazza asiatica, tornata sotto la lente mediatica dopo il caso di presunto spionaggio e triangolazione commerciale verso la Cina tramite Megaspeed.

La giostra dei finanziamenti circolari

L’altro fronte critico riguarda la qualità reale del fatturato legata al boom dei server per l’intelligenza artificiale. Negli ultimi mesi analisti e investitori hanno sollevato dubbi sui cosiddetti schemi di “finanziamento circolare“:

I produttori di chip, inclusa Nvidia, mettono in piedi complessi veicoli finanziari per aiutare i clienti ad acquistare i propri componenti.

La stessa azienda fornisce garanzie creditizie o partecipazioni dirette nei progetti di data center che impiegano il suo hardware.

Il chipmaker iscrive a bilancio vendite record, mentre il rischio di credito effettivo resta a suo carico in caso di mancato ritorno sull’investimento.

Questo meccanismo rende difficile per i mercati distinguere tra domanda economica reale e fatturato “gonfiato” da crediti interni. Non a caso Colette Kress, ex CFO e ora alla guida della società come CEO ad interim, ha dichiarato nella recente conferenza con gli analisti che Nvidia adotterà un approccio assai più prudente verso questo tipo di accordi finanziari.

Multipli attacchi: SEC, Antitruste gli altri.

L’azione della SEC si inserisce nel nuovo assetto della Financial Reporting and Accounting Task Force, task force dedicata proprio a individuare irregolarità contabili e revisioni aziendali sospette. Anche se un’indagine formale non costituisce di per sé prova di reato e può concludersi senza sanzioni, il peso normativo si somma all’esame del Dipartimento di Giustizia (DOJ), impegnato a vagliare sul fronte antitrust l’acquisizione della piattaforma Hugging Face per 12,9 miliardi di dollari.

Queste però non sono le sole inchieste a carico di NVIDIA. La società è quasi circondata da azioni legali: Oltre all’azione della SEC sono in atto le seguenti incheiste:

2. Indagine dell’FBI sulle “operazioni dei servizi segreti cinesi” che coinvolgono Jensen Huang 3. Accuse secondo cui Jensen Huang avrebbe avuto una relazione con una spia cinese 4. Indagine in California per presunte “informazioni fuorvianti fornite agli azionisti” 5. Indagine penale su Megaspeed per violazioni delle norme sul controllo delle esportazioni 6. Azione legale intentata dagli azionisti in merito a «legami non resi noti» tra Jensen Huang e Megaspeed 7. Indagine del Congresso su presunte interferenze nell’inchiesta su Megaspeed 8. Indagine interna del consiglio di amministrazione su «carenze in materia di sicurezza nazionale e governance aziendale»

Intanto l’azione Nvidia ha perso il 42% del proprio valore di borsa in un mese. Raramente si vedono queste cadute:

Le ricadute economiche sul sistema

Se una parte consistente degli investimenti in tecnologia è stata alimentata da linee di credito incrociate e triangolazioni commerciali, l’impatto sul ciclo economico non riguarderà solo i listini azionari.

Sul piano della domanda aggregata, una frenata brusca di Nvidia impone un ricalcolo degli investimenti reali delle grandi aziende in conto capitale (Capex). La riduzione della spesa per infrastrutture fisiche (data center, componentistica, energia) rischia di innescare un rallentamento a catena su tutta la filiera produttiva dei semiconduttori, riducendo l’effetto moltiplicatore che finora ha sostenuto le aspettative di crescita industriale globale.