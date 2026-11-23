Uno studio internazionale pubblicato il 9 luglio 2026 su Scientific Reports, rivista del gruppo Nature, ha passato ai raggi X i campioni ufficiali prelevati nella notte tra l’8 e il 9 ottobre 1978 dal medico legale Pierluigi Baima Bollone dalla Sacra Sindone conservata a Torino. La speranza era quella di trovare qualche traccia definitva, ma il risultato è stato ben diverso.

La ricerca, guidata dalle Università di Padova e di Pavia — con Gianni Barcaccia, Nicola Rambaldi Migliore, Giovanni Gabelli e Alessandro Achilli tra i principali autori, insieme allo stesso Baima Bollone, scomparso nel novembre 2025 — porta a un risultato spiazzante.

Il DNA rimasto intrappolato in quei reperti non svela l’identità dell’uomo della Sindone. Racconta invece, con precisione quasi ironica, la storia di chi ha toccato, riparato e studiato il lenzuolo negli ultimi cinque secoli. Non la storia dell’oigine della Sindone, che resta un mistero, ma una storia di molti suoi passaggi.

Il nodo dei rattoppi: cosa era del telo e cosa no

Conviene chiarire subito un dubbio che circola spesso tra gli appassionati. I dodici campioni del 1978 esaminati in laboratorio non provengono tutti da rappezzi successivi. La collezione include sette provette con filamenti di lino, quattro vasetti di polveri aspirate (uno risultato vuoto) e un vetrino da microscopio, raccolti in varie zone della reliquia: mani, piedi, glutei e bordi.

Diverso è il discorso per i due unici fili estratti dal reliquiario abbastanza grandi da permettere una nuova datazione al radiocarbonio, affidata al centro tedesco CEZA di Mannheim. Quei due fili, siglati R58-1 e R58-2, non appartengono affatto al tessuto originale.

Le date emerse combaciano con due pagine ben documentate della storia conservativa del telo:

Primo filo (1451–1622): coincide con i rattoppi cuciti nel 1534 dalle suore Clarisse per coprire i buchi lasciati dal celebre incendio di Chambéry del 1532.

coincide con i rattoppi cuciti nel 1534 dalle suore Clarisse per coprire i buchi lasciati dal celebre incendio di Chambéry del 1532. Secondo filo (1642–1800): corrisponde agli interventi di rammendo e rinforzo eseguiti nel 1694, probabilmente sotto la guida del beato Sebastiano Valfrè.

corrisponde agli interventi di rammendo e rinforzo eseguiti nel 1694, probabilmente sotto la guida del beato Sebastiano Valfrè. La traccia di seta: nello stesso campione dal reliquiario sono state individuate proteine tipiche della seta (Bombyx mori), materiale compatibile con i tessuti o i fili usati nei restauri storici, mentre la Sindone resta un telo di lino.

Il colpo di scena: un DNA umano ed ebraico, ma

I ricercatori sono riusciti a estrarre e leggere sequenze genetiche da sette campioni su dodici, usando tecniche di nuova generazione più pulite rispetto al passato. Il primo dato è una doccia fredda per chi cerca tracce di duemila anni fa: oltre il 98% del DNA umano non mostra i danni chimici tipici dei reperti antichi. È materiale recente.

Ma il vero colpo di scena arriva guardando l’origine del profilo genetico materno più abbondante, chiamato K1a1b1a. Si tratta di una linea genetica tipica degli ebrei ashkenaziti. Qualcuno avrebbe già potuto gridare alla conferma storica, se gli scienziati di Pavia non avessero fatto una verifica elementare quanto geniale.

Hanno confrontato quel DNA con la saliva dello stesso professor Baima Bollone, che aveva origini ebraiche. Il risultato è una corrispondenza perfetta. Anche l’analisi delle proteine conferma lo scenario: nessun residuo antico, ma abbondanti tracce di cheratina e collagene moderno provenienti dalla pelle umana. Nel 1978, del resto, si lavorava senza guanti sterili e senza le camere bianche di oggi. Senza volerlo, lo studioso aveva lasciato la propria firma biologica sui campioni.

Non c’è comunque solo la sua impronta. Gli autori hanno trovato molte varianti mescolate, prova che decine di mani hanno toccato il lino. Spuntano profili comuni in Europa occidentale (come H1b) e un profilo più raro, chiamato H33, oggi diffuso soprattutto in Medio Oriente tra i Drusi di Terra Santa, Libano, Siria e Giordania. Nessun test, però, permette di sapere in quale secolo queste persone siano entrate in contatto con il tessuto.

Elemento analizzato Cosa hanno trovato i ricercatori Significato pratico DNA umano Profilo di Baima Bollone (K1a1b1a) + tracce europee e mediorientali (H1b, H33) Forte contaminazione nel 1978 e da mani diverse nei secoli Fili del reliquiario Datazioni 1451–1622 e 1642–1800, con tracce di seta Appartengono ai rattoppi del 1534 e del 1694, non al telo originario Piante e animali Carote arancioni europee (30,9%), corallo rosso (33,3%), mais, arachidi, cani e gatti Esposizione ambientale recente, tra Europa e Mediterraneo Microbioma Batteri della pelle umana, muffe e microrganismi resistenti al sale Conservazione in ambienti asciutti/salini e manipolazione continua

Carote del Cinquecento, corallo rosso e arachidi

La parte curata dall’Università di Padova ha letto tutto il resto del patrimonio genetico presente sulla polvere e sui fili, scoprendo un vero archivio della vita quotidiana attorno alla reliquia.

Sul tessuto abbondano batteri e funghi della pelle umana, oltre a microrganismi capaci di vivere in ambienti molto secchi o ricchi di sale (oltre il 91% degli archei rilevati sono Halobacteria). Un dettaglio curioso, che potrebbe dipendere sia dalle condizioni di conservazione sia dalle antiche tecniche di macerazione del lino in acqua salmastra.

Ancora più sorprendente è l’elenco di piante e animali:

La regina è la carota (30,9% delle tracce vegetali): l’analisi genetica di dettaglio mostra che non si tratta di carote selvatiche antiche, bensì di varietà vicine alle carote arancioni selezionate in Europa occidentale solo tra il XV e il XVI secolo.

l’analisi genetica di dettaglio mostra che non si tratta di carote selvatiche antiche, bensì di varietà vicine alle carote arancioni selezionate in Europa occidentale solo tra il XV e il XVI secolo. Piante arrivate dopo Marco Polo e Colombo: insieme al grano compaiono arance, banane, mais, pomodori, patate e perfino arachidi originarie delle Americhe.

insieme al grano compaiono arance, banane, mais, pomodori, patate e perfino arachidi originarie delle Americhe. Il mistero del corallo rosso (33,3% delle tracce animali): una presenza massiccia di corallo endemico del Mediterraneo, usato per secoli per amuleti, gioielli e rimedi medici, affiancato da DNA di cani, gatti, polli, bovini e maiali.

Cosa resta davvero in mano alla scienza

A differenza di uno studio del 2015 degli stessi atenei — che aveva individuato su altri campioni diverse tracce mediorientali e indiane — questa nuova indagine fotografa quanto il “rumore di fondo” moderno abbia coperto eventuali segnali più remoti.

Gli scienziati scelgono la via dell’onestà e smentiscono ogni conclusione affrettata. L’analisi del DNA non può stabilire l’età della Sindone: non dimostra che sia un manufatto medievale, ma non prova neppure che risalga a duemila anni fa.

Conferma invece un fatto molto terreno. Per secoli la reliquia non è rimasta chiusa in una teca sterile: è stata bruciata, rammendata, spostata, venerata e maneggiata a mani nude. E chi cercava la risposta definitiva in una provetta dovrà rassegnarsi ad aspettare ancora.