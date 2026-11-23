Il risveglio sui mercati energetici ha la violenza di uno schiaffo. Lunedì 23 novembre 2026, all’apertura delle contrattazioni sul mercato olandese TTF, il prezzo del gas naturale è schizzato in verticale con un balzo dell’8,6%, toccando un picco di 96,075 euro al megawattora.

Un’impennata che brucia le speranze di un inverno tranquillo. Più tardi le quotazioni si sono assestate attorno a 93-94 euro, ma il segnale è chiaro: il sistema energetico europeo è sul filo del rasoio. Basta un soffio di aria polare per mandare in tilt i conti.

Comunque questo è il grafico del gas TTF olandese oggi, che, per fortuna, poi si è ridotto:

Il termometro crolla e il vento si ferma

A innescare la corsa agli acquisti sono le nuove mappe meteorologiche della società Atmospheric G2. Nel nord-ovest del continente le temperature scenderanno nei prossimi giorni tra i 3 e i 5 gradi sotto le medie storiche degli ultimi trent’anni.

Per i primi giorni di dicembre si prevede un peggioramento ulteriore, con anomalie termiche gelide fino a 8 gradi sotto la norma. Non è solo una questione di riscaldamenti accesi al massimo.

La sfortuna meteriologica non termina però qui: in Germania, nei Paesi Bassi e in Danimarca il vento calerà vistosamente. Con le pale eoliche ferme, le centrali elettriche devono bruciare metano a pieno regime per non lasciare al buio le città, prosciugando le scorte proprio nel momento peggiore.

La trappola degli stoccaggi semivuoti

La vera vulnerabilità dell’Unione Europea non è il meteo, ma lo stato pietoso delle scorte.

I dati ufficiali di Gas Infrastructure Europe fotografano una situazione critica: i depositi sotterranei sono già scivolati sotto il 70% di riempimento. La media degli ultimi cinque anni per fine novembre viaggiava invece vicino all’88%. Proprio la Germania ha le riserve più ridotte sotto il 57%!

La stagione fredda è appena partita e l’Europa ha già consumato a ritmo record oltre il 10% del combustibile immagazzinato durante l’estate. Arrivare a marzo con questo ritmo di prelievo significa rischiare il prosciugamento totale dei magazzini.

Fattore critico Situazione attuale Impatto sul mercato Meteo (Nord Europa) Da -3°C a -8°C sotto la media storica Impennata della domanda termica Rinnovabili Calo marcato del vento (Germania/Olanda) Più gas bruciato per fare elettricità Livello stoccaggi UE Sotto il 70% (media 5 anni: ~88%) Margine di sicurezza azzerato Geopolitica e rotte Tensioni nello Stretto di Hormuz Minori carichi di GNL disponibili

Forniture strozzate tra mare del Nord e Golfo Persico

Come se non bastasse, l’offerta estera zoppica vistosamente. In Norvegia, primo fornitore continentale via tubo, vari impianti strategici come il giacimento di Troll hanno subito stop tecnici e manutenzioni non programmate.

Sul fronte del gas liquido (GNL), la crisi militare in Medio Oriente continua a pesare sulle rotte del Golfo Persico e sullo Stretto di Hormuz. Le navi metaniere faticano a muoversi con regolarità, mentre la domanda asiatica in Giappone e Cina si mantiene vivace a causa del freddo, creando una vera e propria asta mondiale.

Chi sperava che il mercato internazionale potesse rifornire l’Europa a buon mercato si scontra con una strozzatura logistica senza precedenti.

La fattura per famiglie e manifattura

Per le famiglie e per la piccola e media industria, questo grafico verticale sul TTF non è un esercizio teorico, ma l’anticamera di nuove stangate. Quando il gas sale a 96 euro al megawattora, il costo dell’energia elettrica all’ingrosso si trascina dietro l’intera filiera produttiva: ceramiche, vetrerie, fonderie, chimica e agroalimentare vedono i margini operativi andare in fumo.

Nel frattempo riemerge l’amara contraddizione delle sanzioni e dei flussi commerciali. Come ha ricordato nei giorni scorsi l’europarlamentare tedesco Moritz Körner, l’Unione continua a spendere cifre colossali per approvvigionarsi di combustibili russi per vie traverse, cifre paragonabili agli aiuti finanziari inviati a Kiev.

Siamo davanti a una politica energetica europea fragile, costruita su presupposti instabili. Quando l’inverno picchia duro, la rigidità delle forniture presenta il conto. E a pagarlo, ancora una volta, saranno i cittadini e il lavoro reale.