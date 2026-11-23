Le linee di montaggio sono ferme per quasi tutto il mese, gli operai lavorano a singhiozzo e i conti del colosso tedesco sanguinano copiosamente. A Changchun, nel cuore industriale della Cina nord-orientale, sorge quello che doveva essere il fiore all’occhiello dell’elettrificazione bavarese: la Audi FAW NEV Company. L’esempio più tangibile di come l’industria tedesca abbia sbagliato, in modo molto costoso, l’approccio al mercato dell’auto cinese.

La realtà di oggi, svelata dalla stampa economica tedesca, racconta invece un incubo industriale e finanziario: una fabbrica costata 2,6 miliardi di euro che viaggia a meno del 10% della sua capacità e brucerà circa 500 milioni di euro soltanto nel 2026.

La voragine di Changchun: numeri da brivido

L’impianto era stato progettato per sfornare 150.000 vetture elettriche all’anno basate sulla sofisticata piattaforma PPE (Premium Platform Electric), destinata a modelli di punta come la Q6L e-tron e la A6L e-tron. Auto quindi d’alta fascia che, però, si sono scontrate con la realtà del mercato cinese.

I risultati di un modello sbagliato, su un mercato non suo, sono evidenti. Nessuno ha pagato i premi extra per un’auto elettrica tedesca e le vendite non sono assolutamente partite, limitandosi a circa 10 mila auto al mese, un quindicesimo rispetto alle previsioni. I dati reali di produzione fotografano però un tracollo:

Parametro industriale Obiettivo di progetto Situazione stimata 2026 Capacità produttiva annua 150.000 veicoli Meno di 10.000 veicoli Tasso di utilizzo impianti Oltre 80% (fisiologico) Inferiore al 10% (stimato <5%) Giorni lavorativi effettivi A ciclo continuo 2-3 giorni al mese Risultato operativo annuo Profitto previsto -500 milioni di euro

La fabbrica, nuova, lavora solo pochi giorni al mese, quindi ecco la “Fabbrica fantasma“. L’impianto, perfino i robot, sono praticamente fermi a tre anni dal completamento dell’impianto.

Le perdite complessive accumulate dal polo hanno già sfondato il tetto dei miliardi, costringendo i soci (Audi e il gruppo statale FAW) a una dolorosa ricapitalizzazione a fine 2025 per evitare il peggio.

Dove ha sbagliato la pianificazione tedesca?

Il disastro non nasce dal caso, ma da una serie di errori strategici tipici della vecchia dirigenza continentale:

Ritardo imperdonabile sul mercato: Lo sviluppo della piattaforma PPE ha accumulato oltre tre anni di ritardo rispetto alle tabelle di marcia. Nel frattempo, i produttori cinesi locali come NIO e Li Auto hanno occupato il mercato con modelli aggiornati di continuo e a prezzi di gran lunga più aggressivi. L’auto tedesca è nata vecchia, già superata da una produzione nazionale molto più dinamica.

Lo sviluppo della piattaforma PPE ha accumulato oltre tre anni di ritardo rispetto alle tabelle di marcia. Nel frattempo, i produttori cinesi locali come NIO e Li Auto hanno occupato il mercato con modelli aggiornati di continuo e a prezzi di gran lunga più aggressivi. L’auto tedesca è nata vecchia, già superata da una produzione nazionale molto più dinamica. Il disastro del software: Le vetture nate sotto l’egida della divisione software Cariad del Gruppo Volkswagen si sono rivelate del tutto inadatte ai gusti asiatici. I consumatori cinesi pretendono abitacoli ultra-connessi, intelligenza artificiale integrata e guida autonoma fluida, tutti campi in cui i marchi europei sono rimasti al palo. I gusti cinesi sono diversi da quelli europei, non tenerne conto rischia di essere un disastro.

La tentazione Huawei e le ricadute economiche

Quando la domanda per i tuoi modelli di punta è inesistente, la capacità produttiva inutilizzata diventa un costo fisso distruttivo. Per salvare la struttura, Audi sta trattando con Huawei per sviluppare una versione speciale della futura ammiraglia A8, interamente gestita dal software e dagli algoritmi cinesi. Una resa completa alla strapotenza, nel settore, di Pechino, ma almeno, magari , la fabbrica non sarà più un deserto.

La Germania, e Audi VW in particolare, dovrebbe ripensare completamente il proprio modello d’espansione e di sviluppo, ma se perde la base di mercato europea sarà molto difficile pensare di poter recuperare in Estremo oriente.