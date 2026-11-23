Otto virgola otto punti di distanza tra le due maggiori economie del continente. I dati degli indici previsionali S&P Global di novembre 2026 fotografano una frattura profonda che mette a nudo il limite strutturale dell’Eurozona.

Mentre Parigi scivola sempre più in basso nella contrazione, Berlino accelera con forza grazie a una spesa pubblica massiccia. Sulla carta la media dell’area euro sembra persino tranquilla, ma sotto la superficie la divergenza sta diventando ingovernabile.

Francia in ritirata tra calo degli ordini e gelo politico

In Francia l’indice composito PMI scende a 46,2 punti a novembre, dai 46,6 di ottobre, deludendo nettamente le attese fissate a 48,1. È il secondo mese consecutivo sotto la soglia di 50 che separa crescita e contrazione, nonché il peggior risultato da maggio.

Il problema nasce in casa. I nuovi ordini crollano per la debolezza della domanda interna, congelata da un clima politico incerto in vista delle elezioni del prossimo anno. Le vendite estere tengono meglio, ma non bastano a compensare la frenata domestica.

La manifattura francese registra il calo più brusco dal febbraio 2025, mentre nei servizi la discesa rallenta solo di poco. Con meno lavoro in entrata, le imprese smaltiscono gli ordini arretrati e tagliano il personale per il settimo mese consecutivo. Ecco comunque il grafico da Tradingeconomics:

Anche i prezzi rallentano, con i listini finali ai minimi da otto mesi: un segnale tutt’altro che rassicurante, perché indica che le aziende non riescono più a difendere i propri margini. Il dato più pesante riguarda però le aspettative a dodici mesi, crollate ai minimi dall’ottobre 2012 escludendo i mesi del blocco pandemico nel 2020.

Il rimbalzo tedesco tra spesa pubblica e muro energetico

Oltre il Reno il quadro appare opposto. Il PMI composito della Germania sale a 55 punti dai 53,4 di ottobre, superando le previsioni di 53,3 e toccando il livello più alto dal marzo 2022.

A spingere l’economia tedesca è una combinazione di forti investimenti statali e ripresa degli ordini, soprattutto dall’export. La produzione manifatturiera balza a 57,4 punti, il massimo da oltre cinque anni, affiancata dai servizi a 54 punti. Nelle fabbriche torna finalmente a crescere l’occupazione per la prima volta in quasi tre anni e mezzo.

Ecco il grafico relativo da Tradingeconomics:

E una tabella riassuntiva dei dati più rilevanti:

Indicatore (Novembre 2026) Francia Germania PMI Composito 46,2 (contrazione) 55,0 (espansione) Produzione Manifatturiera In forte calo (minimo da feb. 2025) 57,4 (massimo da 63 mesi) Occupazione Tagli per il 7° mese consecutivo In crescita in fabbrica, in calo nei servizi Clima di fiducia Peggiore dal 2012 (escluso 2020) In miglioramento nel manifatturiero

Eppure la ripresa tedesca nasconde una crepa evidente. Nel terziario i posti di lavoro continuano a ridursi e l’ottimismo frena. Soprattutto, i costi restano storicamente elevati: tra carenza di elettricità a prezzi sostenibili e bollette fuori controllo, diverse aziende tedesche si trovano costrette a rifiutare commesse produttive. Un paradosso tipicamente europeo, dove lo Stato spende miliardi per creare domanda, ma le scelte energetiche impediscono alle fabbriche di soddisfarla pienamente.

Una sola moneta per due economie opposte

Se ci si limita al dato medio dell’Eurozona, stabile a 51,7 punti, tutto sembra sotto controllo. È il vecchio trucco delle medie statistiche: se un Paese corre e l’altro arretra, il numero aggregato resta presentabile, ma l’equilibrio reale salta.

Il vero disastro europeo si consuma proprio qui. Se questi indici previsionali si tradurranno nei dati sul PIL dei prossimi trimestri, come potrà funzionare una politica monetaria unica? Perché il PMI europeo è come la statistica di Trilussa del Mezzo Pollo: la metà fra i due dati non va bene per nessuno.

La Germania, sostenuta dal deficit e ancora alle prese con costi produttivi alti, spingerà per tassi di interesse fermi o restrittivi. La Francia, stretta tra calo degli ordini, tagli occupazionali e sfiducia diffusa, avrebbe invece bisogno urgente di tassi più bassi e di uno stimolo robusto alla domanda interna.

Con una sola Banca centrale e una politica economica europea rigida, pensata come un vestito a taglia unica, ogni decisione finirà per allargare la distanza tra i due blocchi. Chi ha spazio fiscale continuerà a spendere per sostenere la propria industria, mentre chi è fermo subirà il peso di condizioni monetarie inadatte. Più che un’unione economica, assomiglia a un motore in cui i pistoni spingono in direzioni opposte.