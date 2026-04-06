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L’India frena la sua corsa: la crisi in Medio Oriente e il nodo di Hormuz colpiscono l’economia

Lo shock energetico in Medio Oriente e il blocco di Hormuz frenano l’economia indiana. Da Standard Chartered a Moody’s, gli analisti tagliano le stime sul PIL e lanciano l’allarme inflazione.

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16 minuti fa

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Gli effetti macroeconomici della crisi mediorioentale iniziano a farsi sentire anche sui colossi economici orientali.

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Secondo gli analisti, nel corso del prossimo anno l’economia indiana registrerà tassi di crescita inferiori alle previsioni iniziali, poiché lo shock energetico proveniente dal Medio Oriente sta colpendo l’approvvigionamento e il settore manifatturiero, facendo aumentare i prezzi sia per l’industria che per i consumatori.

La guerra in Medio Oriente e la chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz hanno paralizzato l’approvvigionamento di petrolio, GNL e GPL verso l’India, che è il terzo importatore mondiale di petrolio greggio e dipende dallo Stretto di Hormuz per il 90% del GPL importato, il gas di petrolio liquefatto utilizzato dalla maggior parte delle famiglie per cucinare.

L’Iran ha iniziato a consentire in modo selettivo il passaggio attraverso Hormuz ai carichi di energia battenti bandiera indiana, e l’India è tornata ad acquistare in massa greggio russo dopo la deroga concessa dagli Stati Uniti sugli acquisti di greggio russo via petroliere.

Tuttavia, ciò non è sufficiente a compensare l’offerta che rimane bloccata nello Stretto di Hormuz.

L’approvvigionamento di greggio in India proveniente da Iraq, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti (EAU) è crollato a marzo rispetto a febbraio. Al contrario, le consegne da uno dei principali produttori africani, l’Angola, sono triplicate, sebbene la quota di greggio angolano rimanga modesta.

Tra il caos sui mercati energetici e l’impennata dei prezzi dell’energia, l’economia indiana crescerebbe a un ritmo più lento di quanto previsto in precedenza.

Standard Chartered, ad esempio, ha abbassato le sue previsioni di crescita del PIL per l’India al 6,4% dal 7% per l’anno fiscale 2027, che si conclude a marzo 2027, anticipando che gli alti prezzi del greggio e le potenziali interruzioni dell’approvvigionamento peseranno sulla crescita, sull’inflazione e sui saldi di bilancio.

Nel gennaio di quest’anno, il governo indiano aveva previsto una crescita del PIL del 6,8-7,2% per l’anno fiscale 2027 e del 7,4% per l’anno fiscale 2026.

Anche Moody’s Ratings ha drasticamente ridotto la stima di crescita del PIL indiano per l’anno fiscale 2027 – dal 6,8% al 6% – sulla scia della guerra in Iran che dovrebbe aumentare i rischi di inflazione e rallentare la crescita industriale.

Secondo Moody’s, l’inflazione nei settori alimentare ed energetico è destinata a raddoppiare il tasso di inflazione complessivo, passando dal 2,4% dell’anno fiscale 2026, appena concluso, al 4,8% nell’anno fiscale 2027.

Tutto questo potrebbe creare anche dei problemi interni al governo Modi, soprattutto se l’inflazione alimentare dovesse farsi sensibile.

 

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia. Linkedin a questo link

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