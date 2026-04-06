L’India frena la sua corsa: la crisi in Medio Oriente e il nodo di Hormuz colpiscono l’economia

Gli effetti macroeconomici della crisi mediorioentale iniziano a farsi sentire anche sui colossi economici orientali.

Secondo gli analisti, nel corso del prossimo anno l’economia indiana registrerà tassi di crescita inferiori alle previsioni iniziali, poiché lo shock energetico proveniente dal Medio Oriente sta colpendo l’approvvigionamento e il settore manifatturiero, facendo aumentare i prezzi sia per l’industria che per i consumatori.

La guerra in Medio Oriente e la chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz hanno paralizzato l’approvvigionamento di petrolio, GNL e GPL verso l’India, che è il terzo importatore mondiale di petrolio greggio e dipende dallo Stretto di Hormuz per il 90% del GPL importato, il gas di petrolio liquefatto utilizzato dalla maggior parte delle famiglie per cucinare.

L’Iran ha iniziato a consentire in modo selettivo il passaggio attraverso Hormuz ai carichi di energia battenti bandiera indiana, e l’India è tornata ad acquistare in massa greggio russo dopo la deroga concessa dagli Stati Uniti sugli acquisti di greggio russo via petroliere.

Tuttavia, ciò non è sufficiente a compensare l’offerta che rimane bloccata nello Stretto di Hormuz.

L’approvvigionamento di greggio in India proveniente da Iraq, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti (EAU) è crollato a marzo rispetto a febbraio. Al contrario, le consegne da uno dei principali produttori africani, l’Angola, sono triplicate, sebbene la quota di greggio angolano rimanga modesta.

Tra il caos sui mercati energetici e l’impennata dei prezzi dell’energia, l’economia indiana crescerebbe a un ritmo più lento di quanto previsto in precedenza.

Standard Chartered, ad esempio, ha abbassato le sue previsioni di crescita del PIL per l’India al 6,4% dal 7% per l’anno fiscale 2027, che si conclude a marzo 2027, anticipando che gli alti prezzi del greggio e le potenziali interruzioni dell’approvvigionamento peseranno sulla crescita, sull’inflazione e sui saldi di bilancio.

Nel gennaio di quest’anno, il governo indiano aveva previsto una crescita del PIL del 6,8-7,2% per l’anno fiscale 2027 e del 7,4% per l’anno fiscale 2026.

Anche Moody’s Ratings ha drasticamente ridotto la stima di crescita del PIL indiano per l’anno fiscale 2027 – dal 6,8% al 6% – sulla scia della guerra in Iran che dovrebbe aumentare i rischi di inflazione e rallentare la crescita industriale.

Secondo Moody’s, l’inflazione nei settori alimentare ed energetico è destinata a raddoppiare il tasso di inflazione complessivo, passando dal 2,4% dell’anno fiscale 2026, appena concluso, al 4,8% nell’anno fiscale 2027.

Tutto questo potrebbe creare anche dei problemi interni al governo Modi, soprattutto se l’inflazione alimentare dovesse farsi sensibile.

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia. Linkedin a questo link