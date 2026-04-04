L’India torna a fare incetta di petrolio russo (+90%): come Nuova Delhi aggira il blocco di Hormuz

Le importazioni indiane di greggio russo sono aumentate del 90% a marzo rispetto a febbraio, a seguito della grave interruzione delle forniture in Medio Oriente e della deroga concessa dagli Stati Uniti per gli acquisti di greggio russo già caricato sulle petroliere.

Dopo un periodo di acquisti modesti tra novembre e febbraio, le importazioni indiane di greggio russo sono aumentate vertiginosamente del 90% il mese scorso, sebbene le importazioni complessive di greggio indiano siano crollate del 15% a causa della chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz, come ha riportato venerdì il Times of India, citando i dati di Kpler.

Mentre le forniture di greggio all’India da Iraq, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti (EAU) sono crollate a marzo rispetto a febbraio, le consegne da uno dei principali produttori africani, l’Angola, sono triplicate, sebbene la quota di greggio angolano rimanga modesta, secondo i dati.

Una parte delle forniture dal Medio Oriente è comunque giunta in India, grazie all’Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti che hanno deviato le esportazioni verso porti situati al di fuori del Golfo Persico, evitando così il transito attraverso lo Stretto di Hormuz. Queste soluzioni alternative, tuttavia, non sono sufficienti a compensare la perdita di approvvigionamento causata dalla chiusura di fatto di questo punto nevralgico per il petrolio.

“Ci sono primi segnali di flussi in fase di negoziazione su base bilaterale, con l’Iran che, secondo quanto riferito, concederebbe il passaggio a paesi come l’India e la Thailandia”, ha detto Fred Asiedu di Kpler all’inizio di questa settimana.

“Ciò potrebbe consentire un accesso selettivo ai carichi MEG, ma senza un movimento costante di petroliere è difficile sostenere che lo Stretto sia significativamente aperto.”

Da quando gli Stati Uniti hanno concesso una deroga per gli acquisti di greggio russo su petroliere, le raffinerie indiane hanno acquistato decine di milioni di barili di petrolio, poiché le forniture chiave dal Medio Oriente sono bloccate.

A metà marzo, l’India stava vincendo la competizione con la Cina per attirare i carichi di greggio russo, con navi che a metà viaggio deviavano dalle loro precedenti destinazioni cinesi per dirigersi verso l’India.

La Russia e l’India si contendono milioni di barili di greggio russo che si erano accumulati sulle petroliere all’inizio di quest’anno, quando la maggior parte degli acquirenti al di fuori della Cina evitava il greggio russo a causa delle sanzioni statunitensi e delle pressioni esercitate dagli Stati Uniti sull’India affinché riducesse drasticamente le importazioni di petrolio russo.