In Africa un miliardo di persone in più entro il 2050. Siamo pronti?

Se oggi l’Europa è attraversata da tensioni politiche e sociali legate all’immigrazione proveniente da un continente di circa 1,5 miliardi di abitanti, è lecito chiedersi quali saranno le conseguenze quando l’Africa raggiungerà i 2,5 miliardi di persone. La domanda che la politica continua a rinviare riguarda il limite della capacità di assorbimento delle società europee.

Per oltre vent’anni l’Italia ha rappresentato una delle principali porte d’accesso all’Europa. Attorno al fenomeno migratorio si è sviluppato un dibattito spesso ideologico, nel quale chiunque sollevi dubbi sulla sostenibilità dei flussi viene rapidamente accusato di chiusura o insensibilità, mentre chi sostiene politiche più permissive tende a presentare l’accoglienza come una scelta priva di costi significativi. Eppure la questione fondamentale rimane senza risposta: esiste oppure no un limite oltre il quale una società fatica a integrare nuovi arrivi senza compromettere il proprio equilibrio e la propria identità?

Prima di affrontare il tema occorre chiarire un punto. Nessuno mette in discussione il contributo fornito da milioni di stranieri arrivati regolarmente in Italia, occupati nelle imprese, nell’agricoltura, nei servizi, nell’assistenza alle famiglie e in numerosi altri settori. Chi entra legalmente, lavora, rispetta le leggi e si integra rappresenta una risorsa per il Paese. Il problema non riguarda l’immigrazione regolare in quanto tale. Il problema riguarda la gestione di flussi irregolari o comunque di dimensioni tali da rendere sempre più difficile il controllo, l’integrazione e la programmazione delle politiche pubbliche.

Negli ultimi anni una parte crescente della popolazione ha maturato la convinzione che il sistema sia arrivato vicino ai propri limiti. Le ragioni di questa percezione sono note: pressione sul mercato immobiliare, difficoltà di integrazione in alcune aree urbane, crescita delle tensioni nelle periferie, problemi di sicurezza, servizi pubblici già in affanno e una diffusa sensazione di perdita di controllo del fenomeno. Sarebbe riduttivo attribuire solamente all’immigrazione la responsabilità esclusiva di tali criticità, che affondano le proprie radici in decenni di inefficienze e carenze strutturali. Sarebbe però altrettanto difficile sostenere che l’arrivo di milioni di persone non abbia contribuito ad aumentare la domanda di servizi, abitazioni, trasporti, assistenza sanitaria e interventi sociali.

È proprio qui che emerge una contraddizione evidente. Se ogni sistema possiede una capacità limitata, perché nessuno è in grado di indicare quale sia la soglia sostenibile? Quanti ingressi può assorbire l’Italia ogni anno senza compromettere la qualità dei servizi e la coesione sociale? Centomila? Duecentomila? Un milione? Dieci milioni? La domanda appare elementare, eppure raramente riceve una risposta concreta. La sensazione è che una parte della politica preferisca evitare il problema piuttosto che affrontarlo.

Questa reticenza diventa ancora più sorprendente se si osservano le tendenze demografiche globali. Secondo le proiezioni delle Nazioni Unite, la popolazione africana passerà da circa 1,5 miliardi attuali a circa 2,5 miliardi di abitanti entro il 2050. In poco più di vent’anni il continente aumenterà quasi un miliardo di persone. Nessuno sostiene che questo miliardo di individui emigrerà verso l’Europa. Sarebbe un’affermazione priva di fondamento. Tuttavia sarebbe altrettanto irrealistico immaginare che una trasformazione demografica di tali dimensioni non produca conseguenze significative sui flussi migratori internazionali.

La storia dimostra che quando la crescita della popolazione supera la capacità dell’economia di creare occupazione, infrastrutture e prospettive di sviluppo, aumenta il numero di persone disposte a cercare opportunità altrove. Se molti Paesi africani riusciranno a svilupparsi rapidamente, la pressione migratoria potrà essere contenuta. Se invece la crescita economica non terrà il passo con quella demografica, è ragionevole attendersi un incremento delle spinte migratorie. Del resto, i flussi che hanno interessato l’Europa negli ultimi decenni si sono verificati quando la popolazione africana era notevolmente inferiore a quella prevista per la metà del secolo.

Esiste poi una questione che va oltre gli aspetti economici e quantitativi. Quando si parla di integrazione si presume quasi sempre che il cambiamento riguardi soltanto chi arriva. In realtà, quando i flussi raggiungono dimensioni rilevanti, il processo diventa inevitabilmente reciproco. Anche la società che accoglie modifica abitudini, riferimenti culturali, equilibri sociali e modelli di convivenza. È una dinamica normale nella storia di tutte le società, ma proprio per questo merita una riflessione seria e non slogan contrapposti.

Se già oggi, con i numeri attuali, l’integrazione presenta difficoltà evidenti in molte realtà europee, è legittimo chiedersi cosa potrebbe accadere qualora i flussi aumentassero ulteriormente nei prossimi decenni. Fino a quale punto una comunità nazionale è disposta a modificare i propri equilibri culturali e sociali? Quale livello di cambiamento considera fisiologico e quale invece eccessivo? Sono domande plausibili in una democrazia e non dovrebbero essere considerate un tabù.

Vi è poi un ulteriore aspetto spesso trascurato. L’immigrazione clandestina costituisce uno dei più grandi affari criminali del nostro tempo. I principali beneficiari non sono i migranti, che affrontano viaggi pericolosi e spesso finiscono vittime di sfruttamento, né i Paesi di origine, che perdono capitale umano, né quelli di destinazione, chiamati a sostenere costi crescenti. I veri vincitori sono le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di esseri umani. Ogni traversata del Mediterraneo, ogni rotta clandestina attraverso il Sahara o i Balcani alimenta un mercato multimiliardario costruito sulla disperazione di persone che cercano un futuro migliore.

Alla fine, però, tutte queste considerazioni conducono alla stessa domanda. Per quale ragione una parte consistente della politica europea continua a trattare il tema quasi esclusivamente sotto il profilo dell’accoglienza, evitando di definire limiti quantitativi chiaramente individuabili? È possibile che ritenga il fenomeno pienamente sostenibile anche nel lungo periodo? Oppure si ritiene che i benefici superino comunque i costi? Sono interrogativi politici legittimi che meritano risposte altrettanto chiare.

Perché il punto centrale non è stabilire se l’immigrazione debba essere consentita oppure no. Il punto è comprendere quale livello di immigrazione sia compatibile con la sostenibilità economica, sociale e culturale del Paese. E soprattutto se sia prudente attendere che sia la realtà a indicare il limite, oppure se non sarebbe più responsabile individuarlo prima che gli effetti di eventuali errori diventino difficili da correggere.

Su questo terreno il dibattito non può essere rinviato ancora a lungo. L’Africa del 2050 sarà molto diversa da quella di oggi. La domanda è se l’Europa si stia preparando a quella trasformazione o se, ancora una volta, preferisca accorgersene soltanto quando sarà ormai davanti ai propri occhi e non potrà più tornare indietro.