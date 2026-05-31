Inflazione e petrolio: la Fed frena sui tagli ai tassi. Lo Shock non è transitorio

La Federal Reserve ha una preoccupazione inflazionistica che va ben oltre la crisi energetica e petrolifera attuale. Il presidente della Federal Reserve Bank di Kansas City, Jeffrey Schmid, ha avvertito che l’attuale shock energetico globale non può essere semplicemente liquidato come transitorio, dato il livello già elevato dell’inflazione di fondo. Intervenendo a una conferenza in Islanda, Schmid ha sottolineato che l’inflazione si è attestata intorno al 3% ed è rimasta a lungo al di sopra dell’obiettivo del 2% fissato dalla Fed, rendendo difficile per la banca centrale «ignorare» l’impennata dei prezzi del petrolio. Schmid ha sostenuto che l’attuale politica monetaria potrebbe non essere sufficientemente restrittiva, rafforzando la sua posizione restrittiva in materia di politica monetaria. Schmid ha suggerito che la Fed potrebbe dover prendere in considerazione l’utilizzo del proprio bilancio come strumento aggiuntivo per raffreddare l’economia.

“In questa fase non siamo molto restrittivi e penso che sia necessario avviare un dialogo per valutare quali strumenti abbiamo a disposizione per rendere la politica un po’ più restrittiva, a seconda di come si evolverà lo shock petrolifero in un contesto di inflazione già elevata”, ha affermato il funzionario. “Forse dovremmo considerare nuovamente il bilancio come un altro strumento per… creare una certa restrizione”, ha aggiunto, suggerendo una sorta di nuova riduzione delle riserve della Fed.

Nonostante i prezzi elevati causati dal conflitto geopolitico, Schmid ha osservato che le aziende energetiche statunitensi stanno praticando un’estrema disciplina di capitale e sono riluttanti ad aumentare la produzione di petrolio a causa dell’incertezza sui prezzi. Questo renderà più complesso un aumento della disponibilità mondiale e, nello stesso tempo, un calo dei prezzi. Tuttavia, Schmid ha affermato che, mentre i prezzi elevati dell’energia stanno erodendo il potere d’acquisto dei consumatori, l’economia nel suo complesso rimane resiliente, con una crescita costante e un mercato del lavoro equilibrato. Ovviamente la resilienza non riguarda chi non arriva a fine settimana con gli stipendi.

L’avvertimento di Schmid arriva sulla scia di un’altra posizione restrittiva da parte di un altro funzionario della Fed. La presidente della Federal Reserve di Dallas, Lorie Logan, ha recentemente avvertito che il mondo deve ridurre il consumo di petrolio e gas per mantenere bassi i prezzi dell’energia. Logan è stata una dei tre responsabili politici della Fed che si sono fortemente opposti alla formulazione della dichiarazione post-riunione che lasciava intendere che la prossima mossa della Fed sarebbe stata un taglio dei tassi d’interesse a seguito della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) dell’aprile 2026. Logan ha sostenuto che le indicazioni prospettiche dovrebbero riflettere accuratamente le prospettive di politica monetaria e che, poiché i rischi di inflazione erano elevati, un aumento dei tassi d’interesse era altrettanto probabile quanto un taglio. Insomma per ora i falchi sono vincenti alla Federal Reserve, anche con la nuova presidenza Warsh, che non si sta dimostrando una vera e propria colomba.