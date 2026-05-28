L’A400M si trasforma in “Nave Madre” per droni: la mossa di Airbus per chiudere una lacuna militare (e finanziaria)

La scena sembra uscita da un film d’azione di ultima generazione. A dieci chilometri di altezza, il grande portellone posteriore di un aereo da trasporto A400M della Bundeswehr (l’esercito tedesco) si apre. Un braccio meccanico spinge fuori un missile. Una volta sganciato in caduta libera, il missile si stabilizza, apre le ali e accende il suo motore. Nel frattempo, all’interno dell’aereo, un meccanismo automatizzato ha già pronto il colpo successivo.

Questa non è solo una simulazione virtuale. Alla fiera interna di Airbus a Manching, i tecnici hanno confermato che i primi test di volo sono già in corso. L’obiettivo è trasformare il famoso “camion dell’aria” europeo in un vero e proprio lanciatore strategico per droni e missili. Per la prima volta, si lavora pubblicamente a un aereo che potrebbe assumere il ruolo di bombardiere pesante a lungo raggio per l’Europa, e soprattutto la Germania, una capacità del tutto assente dai tempi della Seconda Guerra Mondiale.

Da problema finanziario a risorsa strategica?

Il progetto dell’A400M rappresenta un classico esempio di grande cantiere europeo, con enormi ambizioni ma altrettante difficoltà, il cui successo è stato parziale e incredibilmente costoso. La creazione dell’aereo ha subito ritardi enormi e i costi sono esplosi. Inizialmente stimato in 20 miliardi di euro, il programma è arrivato a costarne circa 30. Per molti anni, questo aereo ha rappresentato un enorme peso per Airbus, accumulando perdite per circa 10 miliardi di euro.

Oggi, superati i problemi tecnici iniziali e concluse molte consegne (la Germania ha da poco ricevuto il suo 53° e ultimo aereo) l’azienda deve guardare al futuro, anche perché gli ordini stanno andando in esaurimento e si rischia di chiudere presto le linee produttive. Attlmente ci sono circa solo altri 39 aerei nella lista ordini, dopo di che la linea verrà chiusa e resteranno solo le perdite.

Le ricadute economiche di questa trasformazione sono vitali: rendere l’A400M una piattaforma d’attacco significa renderlo molto interessante per clienti esteri che devono sostituire i vecchi aerei cargo americani. Si punta a nazioni con forti spese militari, come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Polonia, che avranno quindi la capacità di lanciare droni a lungo raggio o missili da crociera direttamente in volo, con grande mobilità, acquisendo una capacità che ora solo le grandi potenze dispongono.

Come funziona il sistema di lancio

A differenza dei bombardieri classici, l’A400M non possiede spazi interni (stive) per le bombe. La soluzione ingegneristica adottata è ingegnosa e flessibile:

Sistema Modulare (“Roll-on/Roll-off”): Le armi vengono caricate su strutture metalliche automatizzate. Queste possono essere spinte dentro l’aereo in poche ore, trasformando un normale cargo in un mezzo da combattimento pronto all’uso.

Le armi vengono caricate su strutture metalliche automatizzate. Queste possono essere spinte dentro l’aereo in poche ore, trasformando un normale cargo in un mezzo da combattimento pronto all’uso. Alta capacità di carico: Il sistema può ospitare tre file da 12 armi, per un totale di 36 grandi missili o droni. Altri tre possono stare nel braccio di lancio, superando il carico di quasi tutti i bombardieri della Nato.

Il sistema può ospitare tre file da 12 armi, per un totale di 36 grandi missili o droni. Altri tre possono stare nel braccio di lancio, superando il carico di quasi tutti i bombardieri della Nato. Lancio a gravità: I missili o i droni vengono rilasciati dal retro semplicemente facendoli cadere, senza il bisogno di usare paracadute per tirarli fuori. Praticamente si lanciano da soli

In totale, si parla di poter trasportare fino a 50 piccoli droni o 12 grandi missili da crociera. Questi apparecchi possono operare da soli o in “sciame” vicino alla zona delle operazioni.

Il confronto con i giganti del cielo

Per capire meglio la potenza di questa modifica, possiamo confrontare l’A400M con il bombardiere americano per eccellenza, il B-52:

Caratteristica principale Airbus A400M Boeing B-52 (USA) Carico utile per attacco Circa 25 tonnellate Circa 31 tonnellate Velocità di viaggio 780 km/h (Eliche a turbina) Circa 880 km/h (Motori a reazione) Rifornimento in volo Sì Sì

Il vantaggio dell’A400M rispetto al B-52 è però evidente: il primo può operare normalmente come cargo, il secondo no. Inoltre l’A400M può operare da piste in erba e perfino è certificato da piste in ghiaccio, con una flessibilità che il bom

Grazie all’uso di sistemi satellitari moderni e protetti, gli operatori potranno controllare i droni lanciati direttamente dall’interno dell’A400M. Questo offre un tipo di attacco profondo e a lunga distanza che le forze europee non hanno mai avuto a disposizione.