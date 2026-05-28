Fiducia a due velocità: i consumatori respirano, ma la trincea delle imprese chiede un piano energetico reale

Maggio 2026 ci consegna una fotografia dell’economia italiana profondamente asimmetrica, un quadro in cui il “sentiment” del Paese sembra spaccato a metà. L’Istat e le rilevazioni di mercato ci dicono che il clima di fiducia dei consumatori torna a salire, passando da 90,8 a 93,4 punti. Un rimbalzo che batte sonoramente le aspettative degli analisti (ferme a 90,1) e segna il dato più alto degli ultimi tre mesi. Dall’altro lato della barricata, però, il termometro delle imprese segna un preoccupante raffreddamento, con l’indicatore composito che scivola da 95,1 a 94,1.

Ecco, da Tradingeconomics, il grafico relativo alla fiducia dei consumatori:

Come si spiega questa curiosa forbice?

I consumatori e l’adattamento alla “nuova normalità”

I dati parlano chiaro: le famiglie italiane stanno tirando un sospiro di sollievo, seppur cauto. Migliora in modo diffuso la percezione della situazione economica personale e, soprattutto, si rischiarano le aspettative per il futuro.

Il clima economico generale balza da 82,7 a 86,2.

Il clima futuro sale da 82,5 a 87,2.

Il clima personale e quello corrente registrano aumenti solidi (rispettivamente a 96,0 e 98,0).

La sensazione è che il cittadino medio si stia faticosamente abituando agli shock esterni. La perdurante crisi energetica e le bollette salate, seppur pesanti, sono state ormai “prezzate” e metabolizzate nella psicologia del consumatore, che spera comunque questo momento si conluda rapidamente. C’è un recupero, ma attenzione ai facili entusiasmi: restiamo comunque sotto i livelli di inizio anno, e le opinioni sull’opportunità di risparmiare oggi restano prudenti.

L’inverno delle imprese: schiacciate tra costi e mercati globali

Se il consumatore sorride a mezza bocca, l’imprenditore guarda l’orizzonte con palpabile ansia. Le aziende vivono nell’economia reale e internazionale, un’arena dove non basta “abituarsi” per sopravvivere.

Servizi e Costruzioni in ritirata: I servizi di mercato crollano da 98,9 a 96,8, evidenziando un peggioramento diffuso. Le costruzioni, orfane dei dopanti fiscali dei passati super-bonus, scivolano a 99,4, e questo è anche legato ad un mercato immobiliare non in particolare crescita.

I servizi di mercato crollano da 98,9 a 96,8, evidenziando un peggioramento diffuso. Le costruzioni, orfane dei dopanti fiscali dei passati super-bonus, scivolano a 99,4, e questo è anche legato ad un mercato immobiliare non in particolare crescita. Manifattura congelata: L’industria resta piatta a 87,9. Migliorano timidamente gli ordini, ma le aspettative di produzione sono al palo, frenate da magazzini troppo pieni. Il problema di una mancanza di domanda interna è evidente.

L’industria resta piatta a 87,9. Migliorano timidamente gli ordini, ma le aspettative di produzione sono al palo, frenate da magazzini troppo pieni. Il problema di una mancanza di domanda interna è evidente. Il paradosso del commercio: Unico segno più per il dettaglio (101,0), trainato dalle vendite attuali. Tuttavia, gli stessi commercianti vedono nero per l’immediato futuro, confermando un’ottica di brevissimo respiro.

La necessità di un intervento strutturale

Questo disallineamento è un campanello d’allarme che non può essere ignorato. Le famiglie spendono quel che possono, ma se il tessuto produttivo arranca sotto il peso della concorrenza estera e di costi operativi fuori controllo, la sola domanda interna non basterà a reggere il sistema. Le nostre aziende sentono il fiato sul collo della competizione asiatica e americana, e stanno perdendo competitività.

Il Governo non può limitarsi a incassare i dati positivi dei consumi o a erogare sussidi a pioggia. Serve un intervento profondo, incisivo e strutturale sui mercati energetici. Senza politiche attive volte ad abbattere stabilmente i costi di produzione e a favorire gli investimenti aziendali, il recupero psicologico dei consumatori si arenerà. Rilanciare la competitività dell’offerta è l’unica via per trasformare un cauto ottimismo in crescita reale.