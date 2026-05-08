Idee & consigli
Causa trasloco svuotiamo il magazzino. Approfitta dell’offerta last minute.
Libro di economia spiegata facile in super offerta.
A causa di un non ancora imminente, ma inesorabile 🙂 trasloco, Economia Spiegata Facile, si trova a dover liberare le ultime scorte.
DACCI UNA MANO A SGOMBERARE IL MAGAZZINO
Approfitta subito dell’offerta davvero irrinunciabile: acquista il libro a 19€, anziché al prezzo di copertina di 28€.
Acquista subito il libro di Economia Spiegata Facile e assieme ricevi un regalo a sorpresa.
Le scorte ovviamente sono limitate.
LEGGI LE RECENSIONI DI CHI LO HA GIÀ ACQUISTATO
ACQUISTALO ADESSO
ACQUISTALO ADESSO
ACQUISTALO ADESSO
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Attualità3 giorni fa
Crolla il governo in Romania: l’austerità presenta il conto e l’ombra dell’euroscetticismo si allunga sui Balcani
Cina3 giorni fa
La lezione cinese sul dumping: dominio sui pannelli solari, prezzi in rialzo e il monito per l’auto europea
Economia3 giorni fa
Al via il nuovo badge digitale, obbligatorio nei cantieri della ricostruzione sisma 2016, dal 13 maggio
Immobiliare3 giorni fa
Siete davvero padroni di casa vostra? La grande rivolta americana contro le tasse di proprietà (e perché la politica non può più ignorarla)
Conti pubblici2 giorni fa
You must be logged in to post a comment Login