La portaerei inaffondabile di Nuova Delhi: 9 miliardi per blindare lo Stretto di Malacca (e l’economia asiatica)

L’India ha deciso di smettere di guardare solo al proprio ombelico continentale e ha rivolto lo sguardo verso il mare aperto. Più precisamente, verso quel lembo di terra estremo che risponde al nome di Grande Nicobara, l’isola più meridionale dell’arcipelago delle Andamane e Nicobare. Con una mossa che unisce un massiccio interventismo statale nella creazione di infrastrutture e una chiara visione geopolitica, Nuova Delhi sta pompando circa 9 miliardi di dollari (che alcune stime aggiornate portano a 10) per trasformare un paradiso tropicale isolato in un colossale hub logistico e militare.

L’obiettivo economico e strategico è chiaro: posizionarsi a soli 150 chilometri dall’ingresso occidentale dello Stretto di Malacca, la giugulare del commercio mondiale.

Il progetto indiano non è un semplice aggiornamento di infrastrutture locali, ma un piano di sviluppo integrato che cambierà i connotati dell’intera regione del Golfo del Bengala. Ecco cosa prevede l’investimento:

Porto di Transhipment a Galathea Bay: Una struttura capace di affrancare l’India dalla dipendenza dagli hub di trasbordo stranieri (come Colombo o Singapore), trattenendo in patria il valore aggiunto della logistica. Un grosso investimento commerciale.

Una struttura capace di affrancare l’India dalla dipendenza dagli hub di trasbordo stranieri (come Colombo o Singapore), trattenendo in patria il valore aggiunto della logistica. Un grosso investimento commerciale. Aeroporto Internazionale: A uso duale, civile e militare, per estendere il raggio d’azione dell’aeronautica militare indiana, che così comodamente sarebbe nel raggio dello Stretto di Malacca e di tutto il Sud Est Asiatico

A uso duale, civile e militare, per estendere il raggio d’azione dell’aeronautica militare indiana, che così comodamente sarebbe nel raggio dello Stretto di Malacca e di tutto il Sud Est Asiatico Nuova area urbana (Township): Per supportare l’afflusso di personale tecnico, logistico e militare.

Per supportare l’afflusso di personale tecnico, logistico e militare. Infrastrutture energetiche: Centrali per garantire l’indipendenza della nuova cittadella marittima e logistica.

I vertici militari di Nuova Delhi, solitamente misurati, non nascondono un certo compiacimento. Un ex Maresciallo dell’Aria ha pragmaticamente definito l’isola “una base terrestre inaffondabile”. Un’affermazione corretta, ma che non porta bene, anche perché le isole sono inaffondabili, ma pure immobili, quindi bersagli relativamente facili da colpire.

In termini di dottrina navale, l’India sa di non poter competere tonnellata su tonnellata con le flotte oceaniche più grandi, ma la geografia le regala un vantaggio asimmetrico inestimabile. Non serve proiettare potenza ovunque, basta negare il passaggio nel proprio cortile di casa. L’infrastruttura di Grande Nicobara permetterà di estendere le operazioni di pattugliamento, ridurre i tempi di reazione e migliorare l’osservazione dei fondali.

Sul piano puramente economico, l’impatto di questo colossale cantiere statale è duplice: stimolare l’industria interna, anche tramite i programmi “India Firs”, ma anche rendere l’India un attore logistico primario nell’Oceano Indiano, abbattendo i costi di trasporto per le proprie merci e gestendo quelle di terzi. Una visione che unisce la geopolitica alla macroeconomia applicata alle catene di approvvigionamento.

Il dilemma di Pechino e l’ombra dello Stretto di Hormuz

Ovviamente, questo risveglio marittimo indiano a due passi dallo Stretto di Malacca non va affatto a genio a Pechino. La Cina osserva la trasformazione della Grande Nicobara con crescente irrequietezza, consapevole che il progetto colpisce il ventre molle del suo miracolo economico: la sicurezza energetica e commerciale.

La situazione è resa ancora più incandescente dalle attuali tensioni globali. La perdurante crisi e la parziale osteruzione dello Stretto di Hormuz hanno già mandato in fibrillazione le catene di approvvigionamento globali, complicando l’arrivo in Asia di petrolio, gas e fertilizzanti. In questo scenario di estrema fragilità, l’idea che l’India possa piazzare una “portaerei inaffondabile” a ridosso dell’unico altro grande collo di bottiglia marittimo asiatico – Malacca – riaccende i peggiori incubi dei pianificatori cinesi, il celebre “Dilemma di Malacca“.

Per due decenni, la Cina ha tessuto la sua “Rete di Perle“, finanziando porti in Sri Lanka, Pakistan e Gibuti e inviando costantemente sottomarini e navi da sorveglianza nell’Oceano Indiano. L’investimento miliardario di Nuova Delhi è l’esatta risposta a questo accerchiamento. Se per l’India il progetto è “prima economico e poi strategico”, per la Cina rappresenta una potenziale morsa militare capace di interdire, in caso di conflitto, le vitali rotte di esportazione cinesi e le importazioni di idrocarburi dal Medio Oriente. Intanto ricordiamo che l’Indonesia ha dato il via a un aggirnamento delle proprie forze navali che, come sappiamo, coinvolge la portaerei Garibaldi.

Una vulnerabilità che rischia di costare carissimo all’economia del Dragone, legata a doppio filo alla fluidità delle rotte navali. La crisi di Hormuz ha ricordato a tutti quanto sia strategico il controllo del flusso di merci e materie prime attraverso queste strozzature mondiali.