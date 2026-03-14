Cuba allo stremo: L’Avana apre ai colloqui con l’amministrazione Trump mentre finisce il petrolio

Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha dichiarato alla televisione di Stato che il suo governo ha avviato colloqui con l’amministrazione Trump, con l’obiettivo di “trovare soluzioni attraverso il dialogo” alle annose divergenze bilaterali tra i due paesi confinanti. Questa ammissione arriva mentre l’isola caraibica si trova ad affrontare l’esaurimento delle scorte di petrolio greggio e gasolio entro la fine del mese, dopo che il blocco delle spedizioni di greggio imposto da Trump per diversi mesi ha inasprito notevolmente la pressione sul regime comunista dell’Avana.

In un discorso trasmesso dalla TV di Stato cubana, Díaz-Canel ha affermato che le discussioni con l’amministrazione Trump avevano lo scopo di “determinare la volontà di entrambe le parti di intraprendere azioni concrete a beneficio dei popoli di entrambi i paesi”.

“Si stanno definendo gli ordini del giorno, sono in corso negoziati, si stanno svolgendo colloqui e si stanno raggiungendo accordi, cose da cui siamo ancora lontani perché siamo nelle fasi iniziali”, ha detto Díaz-Canel.

Questa è la prima volta che il regime comunista dell’Avana ha pubblicamente riconosciuto l’esistenza di colloqui tra gli Stati Uniti e Cuba, nonostante le notizie trapelate dai media statunitensi.

Sembra che il blocco petrolifero di Trump sull’isola caraibica stia funzionando come parte della più ampia campagna di cambio di regime dell’amministrazione in tutto l’emisfero occidentale, a partire dalla rimozione dal potere del leader socialista Nicolás Maduro in Venezuela. Evidentemente dopo il Venezuela, adesso viene il turno di Cuba, almeno nei disegni di Trump e del Segretario di Stato Rubio.

Díaz-Canel ha avvertito in una conferenza stampa separata con i media statali che l’isola non riceve forniture di carburante da tre mesi. Ha affermato che le scorte di petrolio greggio e gasolio si stanno esaurendo rapidamente, causando instabilità nella rete elettrica nazionale. Tra l’altro l’attuale crisi mediorientale non potrà che peggiorare la situazione delle forniture all’isola.

“I funzionari cubani hanno recentemente tenuto colloqui con i rappresentanti del governo degli Stati Uniti per cercare, attraverso il dialogo, una possibile soluzione alle divergenze bilaterali tra le nostre nazioni. Questi scambi sono stati facilitati da attori internazionali”, ha detto Diaz-Canel, facendo capire che qualche parte ha agito da mediatore, probabilmente il Vaticano, sempre attivo sulla questione cubana.

Alla fine della scorsa settimana, alla Casa Bianca, il presidente Trump ha detto che un accordo con L’Avana era imminente. “Mentre realizziamo una trasformazione storica in Venezuela, attendiamo con impazienza anche il grande cambiamento che presto arriverà a Cuba”, ha dichiarato Trump.

«Cuba è alla fine del percorso», ha aggiunto il presidente. «Non hanno soldi. Non hanno petrolio».

Giovedì, L’Avana ha annunciato l’intenzione di rilasciare 51 prigionieri. Ciò avviene circa due settimane dopo l’incontro del ministro degli Esteri Bruno Rodriguez con Papa Leone in Vaticano. Anche Trump ha citato nel proprio social i colloqui in corso:

Scontri nell’isola, bruciata sede del Partito comunista

Intanto si segnalano però dei disordini, figli di una situazione estremamente dura per i cittadini, costretti ad utilizzare una tessera annonaria per comprare il cibo. I manifestanti hanno dato fuoco alla sede del Partito Comunista nella città di Morón, nella provincia di Ciego de Ávila, mentre si segnalano proteste in diverse città del Paese.

Cuba 🇨🇺 ULTIMA ORA: i manifestanti hanno dato fuoco alla sede del Partito Comunista nella città di Morón, nella provincia di Ciego de Ávila, mentre sono nuovamente in corso proteste contro il regime. pic.twitter.com/7Vbasyko84 — CAESO QUIINCTIUS (@Orgoglioitalia3) March 14, 2026

Quale soluzione sarà possibile per Cuba? Probabilmente, come per il Venezuela, si passerà per una fase di “Amministrazione controllata” del Paese in cui gli USA controlleranno parte dell’economia in cambio di investimenti e di una liberalizzazione del commercio internazionale.

Ricordiamo che negli USa vi è anche una grande comunità, circa 2,5 milioni di abitanti, che potranno influenzare le prossime elezioni di Mid – Term.