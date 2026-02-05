AttualitàEconomia
Corso online di Economia del benEssere
Perché dovresti occuparti di economia?
Perché, se non lo fai tu, l’economia si occuperà comunque di te.
E quasi mai per migliorare la tua vita.
Ogni giorno subiamo decisioni economiche che incidono sul lavoro, sul potere d’acquisto, sui servizi pubblici, sulla qualità della vita nostra e dei nostri figli. Eppure, ci viene ripetuto che “l’economia è complicata”, riservata agli esperti. Gli stessi esperti che da decenni sbagliano sistematicamente previsioni e ricette, senza mai risponderne.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti:
oggi non è più l’economia al servizio delle persone, ma sono le persone al servizio dell’economia.
Questo è il video che spiega gli argomenti del Corso di “Economia del benEssere” e come ci si può iscrivere.
Un sistema che produce povertà, non benessere
L’economia contemporanea ha smesso di occuparsi dei bisogni reali delle persone perché utilizza indicatori sbagliati (PIL, Debito, pareggio di bilancio) e strumenti meramente contabili, incapaci per definizione di misurare benessere, felicità, sicurezza sociale e qualità della vita.
A questo si aggiunge un elemento decisivo e quasi mai spiegato:
la moneta, strumento fondamentale per lo scambio di beni e servizi, non è creata dallo Stato, ma prevalentemente da banche private e mercati finanziari, il cui unico obiettivo è il profitto e la rendita.
Le conseguenze sono evidenti:
- arricchimento di meno dell’1% della popolazione mondiale
- aumento continuo della pressione fiscale
- riduzione e privatizzazione dei servizi essenziali
- precarietà, insicurezza e impoverimento diffuso
Tutto questo senza che la maggioranza delle persone capisca davvero perché stia accadendo.
Austerità o sviluppo? Una scelta politica, non tecnica
Da anni ci viene imposto il circolo vizioso dell’austerità, che non ha mai risolto una crisi, ma le ha sempre aggravate.
Esiste invece un’alternativa concreta: politiche economiche espansive, capaci di finanziare investimenti produttivi, creare lavoro e garantire piena occupazione.
L’obiettivo di un’economia sana dovrebbe essere uno solo:
👉 il pieno sviluppo della persona umana
👉 un benessere equo e sostenibile per tutti
L’Italia, nonostante venga descritta come “povera”, è in realtà una nazione ricchissima sotto il profilo artistico, culturale, ambientale e produttivo. Tuttavia, un sistema monetario e finanziario distorto la costringe a pagare ogni anno enormi interessi ai mercati, impedendo politiche a favore di cittadini e imprese.
“Segui i soldi”
Giovanni Falcone ci ha lasciato un insegnamento semplice e potentissimo:
“Segui i soldi.”
Dietro la maggior parte degli eventi che ci vengono raccontati come emergenze inevitabili, si nascondono interessi economico-finanziari ben precisi. Comprenderli è il primo passo per non esserne vittime.
Ed è qui che nasce il Corso di “Economia del benEssere”, questo è il video dove lo presento.
Cos’è il Corso di Economia del benEssere
È un percorso pensato per cittadini, imprenditori, professionisti, politici e studenti che vogliono:
- capire come funziona davvero il sistema economico e monetario
- individuare le cause strutturali della crisi economica e sociale
- conoscere soluzioni concrete, legali e realizzabili per migliorare la vita di tutti
Ma anche per:
- smascherare le false emergenze costruite su paura e senso di colpa
- recuperare libertà, diritti e consapevolezza
- passare da spettatori passivi a protagonisti del cambiamento
Perché ogni cambiamento reale inizia sempre da noi stessi.
Struttura del Corso – I temi affrontati
Il corso è articolato in moduli progressivi e accessibili:
- Percezione e cambiamento – come costruiamo la realtà e come attivare processi di cambiamento individuale e collettivo
- Economia e benessere – quali dovrebbero essere i veri obiettivi dell’economia e come si realizza il benessere
- Moneta e sistema economico – storia, funzionamento e ruolo della moneta a debito, che cos’è la moneta positiva
- Banche e creazione di moneta – come nasce realmente il denaro attraverso il sistema bancario
- Moneta e debito – perché un sistema basato solo su moneta a debito non può generare benessere
- Inflazione e debito pubblico – falsi miti, realtà e limiti matematici
- Sovranità monetaria – chi la detiene oggi e quali strumenti sono possibili nell’Eurozona
- Monete metalliche e Biglietti di Stato – storia della moneta di stato e possibilità attuali
- Moneta elettronica e conti di risparmio – moneta elettronica nazionale, regionale e comunale, banche pubbliche
- SIRE e crediti fiscali – il Sistema Integrato di Risparmio Erariale come strumento innovativo e legale
- Piano di Rinascita Economica – la piattaforma “Conto Italia” e un piano di Rinascita Economica da 300 miliardi annui
- Dalle emergenze al benessere per tutti – superare la logica dell’emergenza per costruire una società stabile e prospera
Informazioni pratiche
🗓 Inizio lezioni: mercoledì 11 febbraio 2026
🕘 Orario: 21:00 – 23:00
💻 Modalità: online
👉 Iscrizioni e dettagli:
https://unmondopositivo.it/corsi/
Un invito personale
Se vuoi far parte di una comunità crescente di cittadini consapevoli, informati e determinati, questo corso è per te.
Perché ricordalo sempre:
se non ti occupi di economia, l’economia si occuperà di te.
E quasi sempre lo farà contro il tuo benessere.
👉 Partecipa. Condividilo. Il cambiamento inizia ora.
Fabio Conditi
Presidente dell’associazione Moneta Positiva
fondatore del Movimento culturale “Un Mondo Positivo”
Per info su Corso e Libri: https://unmondopositivo.it
You must be logged in to post a comment Login