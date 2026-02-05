Corso online di Economia del benEssere

Perché dovresti occuparti di economia?

Perché, se non lo fai tu, l’economia si occuperà comunque di te.

E quasi mai per migliorare la tua vita.

Ogni giorno subiamo decisioni economiche che incidono sul lavoro, sul potere d’acquisto, sui servizi pubblici, sulla qualità della vita nostra e dei nostri figli. Eppure, ci viene ripetuto che “l’economia è complicata”, riservata agli esperti. Gli stessi esperti che da decenni sbagliano sistematicamente previsioni e ricette, senza mai risponderne.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti:

oggi non è più l’economia al servizio delle persone, ma sono le persone al servizio dell’economia.

Questo è il video che spiega gli argomenti del Corso di “Economia del benEssere” e come ci si può iscrivere.

Un sistema che produce povertà, non benessere

L’economia contemporanea ha smesso di occuparsi dei bisogni reali delle persone perché utilizza indicatori sbagliati (PIL, Debito, pareggio di bilancio) e strumenti meramente contabili, incapaci per definizione di misurare benessere, felicità, sicurezza sociale e qualità della vita.

A questo si aggiunge un elemento decisivo e quasi mai spiegato:

la moneta, strumento fondamentale per lo scambio di beni e servizi, non è creata dallo Stato, ma prevalentemente da banche private e mercati finanziari, il cui unico obiettivo è il profitto e la rendita.

Le conseguenze sono evidenti:

arricchimento di meno dell’1% della popolazione mondiale

aumento continuo della pressione fiscale

riduzione e privatizzazione dei servizi essenziali

precarietà, insicurezza e impoverimento diffuso

Tutto questo senza che la maggioranza delle persone capisca davvero perché stia accadendo.

Austerità o sviluppo? Una scelta politica, non tecnica

Da anni ci viene imposto il circolo vizioso dell’austerità, che non ha mai risolto una crisi, ma le ha sempre aggravate.

Esiste invece un’alternativa concreta: politiche economiche espansive, capaci di finanziare investimenti produttivi, creare lavoro e garantire piena occupazione.

L’obiettivo di un’economia sana dovrebbe essere uno solo:

👉 il pieno sviluppo della persona umana

👉 un benessere equo e sostenibile per tutti

L’Italia, nonostante venga descritta come “povera”, è in realtà una nazione ricchissima sotto il profilo artistico, culturale, ambientale e produttivo. Tuttavia, un sistema monetario e finanziario distorto la costringe a pagare ogni anno enormi interessi ai mercati, impedendo politiche a favore di cittadini e imprese.

“Segui i soldi”

Giovanni Falcone ci ha lasciato un insegnamento semplice e potentissimo:

“Segui i soldi.”

Dietro la maggior parte degli eventi che ci vengono raccontati come emergenze inevitabili, si nascondono interessi economico-finanziari ben precisi. Comprenderli è il primo passo per non esserne vittime.

Ed è qui che nasce il Corso di “Economia del benEssere”, questo è il video dove lo presento.

Cos’è il Corso di Economia del benEssere

È un percorso pensato per cittadini, imprenditori, professionisti, politici e studenti che vogliono:

capire come funziona davvero il sistema economico e monetario

individuare le cause strutturali della crisi economica e sociale

conoscere soluzioni concrete, legali e realizzabili per migliorare la vita di tutti

Ma anche per:

smascherare le false emergenze costruite su paura e senso di colpa

recuperare libertà, diritti e consapevolezza

passare da spettatori passivi a protagonisti del cambiamento

Perché ogni cambiamento reale inizia sempre da noi stessi.

Struttura del Corso – I temi affrontati

Il corso è articolato in moduli progressivi e accessibili:

Percezione e cambiamento – come costruiamo la realtà e come attivare processi di cambiamento individuale e collettivo

– come costruiamo la realtà e come attivare processi di cambiamento individuale e collettivo Economia e benessere – quali dovrebbero essere i veri obiettivi dell’economia e come si realizza il benessere

– quali dovrebbero essere i veri obiettivi dell’economia e come si realizza il benessere Moneta e sistema economico – storia, funzionamento e ruolo della moneta a debito, che cos’è la moneta positiva

– storia, funzionamento e ruolo della moneta a debito, che cos’è la moneta positiva Banche e creazione di moneta – come nasce realmente il denaro attraverso il sistema bancario

– come nasce realmente il denaro attraverso il sistema bancario Moneta e debito – perché un sistema basato solo su moneta a debito non può generare benessere

– perché un sistema basato solo su moneta a debito non può generare benessere Inflazione e debito pubblico – falsi miti, realtà e limiti matematici

– falsi miti, realtà e limiti matematici Sovranità monetaria – chi la detiene oggi e quali strumenti sono possibili nell’Eurozona

– chi la detiene oggi e quali strumenti sono possibili nell’Eurozona Monete metalliche e Biglietti di Stato – storia della moneta di stato e possibilità attuali

– storia della moneta di stato e possibilità attuali Moneta elettronica e conti di risparmio – moneta elettronica nazionale, regionale e comunale, banche pubbliche

moneta elettronica nazionale, regionale e comunale, banche pubbliche SIRE e crediti fiscali – il Sistema Integrato di Risparmio Erariale come strumento innovativo e legale

– il Sistema Integrato di Risparmio Erariale come strumento innovativo e legale Piano di Rinascita Economica – la piattaforma “Conto Italia” e un piano di Rinascita Economica da 300 miliardi annui

– la piattaforma “Conto Italia” e un piano di Rinascita Economica da 300 miliardi annui Dalle emergenze al benessere per tutti – superare la logica dell’emergenza per costruire una società stabile e prospera

Informazioni pratiche

🗓 Inizio lezioni: mercoledì 11 febbraio 2026

🕘 Orario: 21:00 – 23:00

💻 Modalità: online

👉 Iscrizioni e dettagli:

https://unmondopositivo.it/corsi/

Un invito personale

Se vuoi far parte di una comunità crescente di cittadini consapevoli, informati e determinati, questo corso è per te.

Perché ricordalo sempre:

se non ti occupi di economia, l’economia si occuperà di te.

E quasi sempre lo farà contro il tuo benessere.

👉 Partecipa. Condividilo. Il cambiamento inizia ora.

Fabio Conditi

Presidente dell’associazione Moneta Positiva

fondatore del Movimento culturale “Un Mondo Positivo”

Per info su Corso e Libri: https://unmondopositivo.it