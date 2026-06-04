Mistero nell’Area 51: caccia di sesta generazione o vecchio drone?

L’Area 51, la nota base militare nel deserto del Nevada, torna al centro dell’attenzione mondiale. Da decenni questo luogo remoto ospita, lontano da occhi indiscreti, i test sui velivoli più segreti degli Stati Uniti. Pochi giorni fa, una sorprendente immagine termica scattata nei pressi dell’installazione ha acceso un acceso dibattito. La domanda è semplice, ma le risposte portano a scenari complessi: la sagoma nel cielo appartiene a un nuovo caccia di sesta generazione, a un drone molto avanzato, oppure a un vecchio progetto recuperato?

I fatti e l’immagine termica

All’inizio di giugno 2026, il team “Project Fear” ha pubblicato sui propri canali l’immagine di un aereo misterioso. Poiché il gruppo si occupa solitamente di tematiche ai limiti del paranormale e dell’esplorazione estrema, molti hanno subito gridato al falso.

A craft the public has never seen before…

Video out this Friday. #ProjectFear #Area51 pic.twitter.com/8eOSJSUX1g — Project Fear (@ProjectFearX) June 2, 2026

Tuttavia, Anders Otteson, un noto esperto del settore che gestisce il canale “Uncanny Expeditions”, ha confermato l’autenticità del materiale. Otteson, già noto per aver ripreso in passato velivoli segreti nella stessa area, aveva consigliato ai ragazzi l’acquisto di un’attrezzatura specifica: una termocamera InfiRay HCH50r, con la quale è stata effettivamente catturata l’immagine.

🇺🇸 Area 51 just got busted on thermal cam: Project Fear filmed a mystery jet that looks like Boeing’s secret F-47 6th-gen fighter. First real sighting of the Air Force’s next stealth monster? Source: @ProjectFearX pic.twitter.com/NYYXRBVtU5 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 4, 2026

Il velivolo ripreso non assomiglia a nulla di noto al pubblico. Non ha un piano di coda, presenta ali con un profilo spezzato (chiamato a “doppio delta” o cranked-kite) e grandi alette anteriori direzionali, i canard. La parte posteriore ha una forma a doppio dente di sega, il che fa supporre la presenza di due motori. Stranamente, non si nota la classica scia di calore dei gas di scarico. Questo dettaglio potrebbe derivare semplicemente da un filtro automatico della termocamera, ma indica più probabilmente che l’aereo utilizza tecnologie termiche nuovissime per dissipare il calore, diventando così del tutto invisibile ai sensori nemici.

Le tre spiegazioni possibili

Di fronte a queste immagini inedite, gli analisti militari hanno proposto diverse teorie:

Il nuovo caccia F-47 (Programma NGAD): È l’ipotesi più solida. Le forme dell’aereo ricordano molto i bozzetti diffusi e rapidamente censurati da Boeing e dall’Aeronautica Usa per il caccia del futuro. Se l’ipotesi fosse corretta, avremmo davanti agli occhi il primo modello di prova (dimostratore tecnologico) del velivolo destinato a dominare i cieli.

È l’ipotesi più solida. Le forme dell’aereo ricordano molto i bozzetti diffusi e rapidamente censurati da Boeing e dall’Aeronautica Usa per il caccia del futuro. Se l’ipotesi fosse corretta, avremmo davanti agli occhi il primo modello di prova (dimostratore tecnologico) del velivolo destinato a dominare i cieli. Un finto aereo nemico: Alcuni pensano a un drone sviluppato per imitare il J-20, il caccia invisibile di punta della Cina. L’Aeronautica Usa ha sempre bisogno di velivoli che simulino le minacce esterne per allenare i propri piloti. Tuttavia, la coda del velivolo nell’immagine è molto diversa dalla struttura a doppia deriva del J-20 cinese.

Alcuni pensano a un drone sviluppato per imitare il J-20, il caccia invisibile di punta della Cina. L’Aeronautica Usa ha sempre bisogno di velivoli che simulino le minacce esterne per allenare i propri piloti. Tuttavia, la coda del velivolo nell’immagine è molto diversa dalla struttura a doppia deriva del J-20 cinese. Il ritorno di una vecchia leggenda: Con un pizzico di ironia, qualcuno ha paragonato la foto all’F-19, un aereo in realtà mai esistito ma diventato un mito negli anni ’80 grazie a modellini e videogiochi. Scherzi a parte, è del tutto plausibile che i militari stiano utilizzando un vecchio drone sperimentale, tirato fuori dagli hangar e aggiornato con nuovi sensori per collaudi specifici.

Le conseguenze economiche: la spesa pubblica come motore di sviluppo

Fermarsi alla sola curiosità tecnologica sarebbe un grave errore di prospettiva. Avvistamenti del genere sollevano enormi questioni economiche e industriali. I programmi di ricerca avanzata, come il Next Generation Air Dominance (NGAD), muovono capitali per decine di miliardi di dollari. Qui un esempio non approfondito di cosa vengono a muovere questi grandi progetti:

Tipo di Programma Implicazioni per l’Economia Ricadute sulla Tecnologia Caccia di 6a Generazione Grandi contratti decennali per aziende e fornitori. Nuovi materiali, IA, reti di comunicazione veloci. Sistemi di Simulazione Flusso costante di fondi statali per l’addestramento. Sviluppo di sensori termici e radar sempre più precisi.

Quando lo Stato investe cifre così imponenti nella difesa, non sta soltanto acquistando armamenti, ma sta mettendo in moto l’intera macchina economica nazionale. Il settore privato, da solo, non potrebbe mai farsi carico dei costi e degli enormi rischi legati allo sviluppo di aerei del genere (i cosiddetti X-planes). L’intervento governativo è l’unica forza capace di sostenere queste sfide.

L’ennesimo mistero dell’Area 51

Forse non sapremo mai, in via ufficiale, quale aereo stesse tagliando il cielo del Nevada in quella notte di giugno. Questo è un altro mistero che si aggiunge a quelli già presenti. Queste immagini comunque confermano che qualcosa si sta muovendo, a livello tecnico, negli USA, e , paradossalmente, in modo perfino più riservato di quanto accada in Cina. Chissà se presto potremo vedere qualche immagine più chiara di questi prototipi.