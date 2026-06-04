Blackstone tira il freno: investitori bloccati e i veri rischi dei fondi chiusi

Quando la musica si ferma, i posti a sedere scarseggiano sempre. È una vecchia regola dei mercati finanziari che oggi torna a farsi sentire, chiara e forte, nel mondo dei grandi fondi d’investimento. Il colosso Blackstone ha appena deciso di limitare al 5% i prelievi dal suo fondo di punta, il Bcred, un gigante da 79 miliardi di dollari. Una mossa che suona come un vero e proprio campanello d’allarme per l’intero settore finanziario e per i risparmiatori.

Fino a pochi mesi fa, l’illusione era perfetta: investire in prestiti privati garantiva rendimenti alti e sembrava facile uscirne in qualsiasi momento. Ma i rendimenti elevati non sono mai gratis e hanno sempre, in ogni caso, come contropartita il rischio. Nel secondo trimestre, le richieste di ritiro del denaro da parte degli investitori sono arrivate al 10% del totale del fondo. Di fronte a questa fuga, Blackstone ha fatto marcia indietro rispetto a inizio anno (quando aveva pagato tutti senza limiti) e ha chiuso i cancelli.

Cosa significa rimanere “bloccati”

I fondi come il Bcred, noti anche come BDC (Business Development Companies), funzionano in un modo semplice da spiegare ma complesso da gestire in tempi di crisi. Raccolgono soldi, spesso da persone benestanti, e li prestano ad aziende di medie dimensioni, a tassi di interesse molto alti.

Il problema nasce quando i clienti rivogliono i propri soldi tutti insieme. I prestiti fatti alle aziende non possono essere venduti in un giorno, come si fa con le azioni in borsa. Sono beni “illiquidi”, cioè difficili da trasformare subito in contanti, un problema che da mesi già si conosceva nel mondo del credito privato. Per evitare di dover svendere questi prestiti a prezzi stracciati, i fondi applicano dei limiti ai prelievi.

Dati del Fondo Bcred (Blackstone) Valore e Percentuali Patrimonio stimato (Fine 2025) 82 miliardi di dollari Patrimonio attuale (Q2 2026) 79 miliardi di dollari Richieste di ritiro nel Q2 10% del totale Limite di ritiro concesso 5% (circa 2,2 miliardi)

Il risultato? Molti investitori oggi scoprono a loro spese la vera natura di questi strumenti finanziari. Si trovano letteralmente bloccati, con il proprio capitale intrappolato in un fondo chiuso, in attesa del proprio turno per poter uscire.

Il contagio e l’impatto sull’Intelligenza Artificiale

Il caso di Blackstone non è isolato, ma rappresenta la punta di un iceberg molto più grande. La sfiducia sta crescendo ovunque.

Ecco cosa sta succedendo ad altri grandi nomi del settore:

Cliffwater : richieste di prelievo arrivate al 17% nel suo fondo da 31 miliardi.

Partners Group : richieste di uscita vicine al 10% su uno dei suoi fondi principali.

Blue Owl e BlackRock: costretti già nei mesi scorsi a imporre limiti simili a quelli di Blackstone.

Ma c’è un elemento ancora più preoccupante da valutare, che riguarda l’economia del futuro. Questi grandi fondi istituzionali sono tra i principali motori finanziari che stanno spingendo il gigantesco boom dell’Intelligenza Artificiale (IA) e del settore software. Se questi grandi contenitori di denaro si trovano a corto di liquidità perché i clienti scappano, chi finanzierà i continui e costosi sviluppi dell’IA?

Se il rubinetto del credito privato si chiude, aziende tecnologiche e startup potrebbero trovarsi all’improvviso senza i soldi necessari per crescere. Questo potrebbe innescare problemi seri non solo per i mercati finanziari, ma per l’intera economia reale, rallentando gli investimenti, frenando le assunzioni e spegnendo l’entusiasmo (e i capitali) attorno all’innovazione tecnologica. Potremmo assistere a fallimenti in serie di aziende che hanno assorbito enormi quantità di denaro, ma non ancora la maturità reddituale, costiuendo il classico caso di malinvestment. Quando la finanza starnutisce, l’economia reale prende sempre il raffreddore.