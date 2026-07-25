Benzina alle stelle negli USA: il prezzo del carburante spinge Trump verso la trattativa con l’Iran

Lo shock energetico nel Golfo Persico sta spingendo il prezzo della benzina americana verso livelli critici per l’economia di tutti i giorni. Con il petrolio greggio che torna sopra i 100 dollari al barile e la benzina oltre i 4 dollari al gallone nei distributori statunitensi, la crisi geopolitica nel Medio Oriente si sta trasformando rapidamente in un’emergenza economica domestica per la Casa Bianca. Ecco i prezzi stato per stato secondo il sito AAA

La chiusura parziale o la minaccia sui punti di passaggio marittimi strategici, come lo Stretto di Hormuz e Bab el-Mandeb, unita alle continue tensioni nel Mar Nero tra Russia e Ucraina, sta agitato i mercati delle materie prime. In questo scenario, le famiglie americane vedono ridursi direttamente il proprio potere d’acquisto ogni volta che vanno a fare il pieno.

La mappa dei prezzi stilata da JPMorgan

Natasha Kaneva, responsabile della ricerca sulle materie prime di JPMorgan, ha tracciato per i clienti della banca un quadro molto preciso dell’impatto di questa crisi. Se il conflitto rimarrà contenuto entro un solo mese di interruzione, il prezzo del Brent si attesterà attorno a una media di 94 dollari al barile.

Tuttavia, ogni mese aggiuntivo di blocchi o tensioni nell’area del Golfo rischia di aggiungere tra i 7 e gli 8 dollari al valore di ogni barile, a causa del costante prosciugamento delle scorte mondiali.

In base alle stime degli analisti, le prospettive si dividono in scenari ben definiti:

Scenario base (1 mese di blocco): Brent medio a 86 dollari nel terzo trimestre e 80 dollari nel quarto. La benzina scenderebbe fino a 3,30 dollari al gallone entro la fine dell’anno.

Brent medio a 86 dollari nel terzo trimestre e 80 dollari nel quarto. La benzina scenderebbe fino a 3,30 dollari al gallone entro la fine dell’anno. Prolungamento a 2 mesi: Il carburante alla pompa negli Stati Uniti sale rapidamente verso i 4,20 dollari al gallone.

Il carburante alla pompa negli Stati Uniti sale rapidamente verso i 4,20 dollari al gallone. Prolungamento a 3 mesi: Il Brent raggiungerebbe i 114 dollari al barile, portando la benzina alla pompa ben oltre la soglia dei 4,50 dollari al gallone.

Il Brent raggiungerebbe i 114 dollari al barile, portando la benzina alla pompa ben oltre la soglia dei 4,50 dollari al gallone. L’incognita della domanda cinese: Il recupero delle importazioni della Cina per circa 1 milione di barili al giorno aggiungerebbe altri 3 dollari al valore stimato del greggio.

Si tratta di situazioni drammatiche per tutti, ma soprattutto per gli USA, estremamente sensibili, anche politicamente, al prezzo del petrolio.

La soglia politica di Donald Trump

Negli Stati Uniti la benzina non è solo un bene di consumo quotidiano, ma un vero e proprio termometro del consenso politico. La soglia dei 4 dollari al gallone rappresenta una linea rossa ben nota agli strateghi elettorali della Casa Bianca.

Gli eventi storici recenti dimostrano che quando la benzina raggiunge quota 4,20 dollari, le amministrazioni americane iniziano a sentire una fortissima pressione interna. Se il prezzo si avvicina ai 4,50 dollari, la necessità di trovare una via d’uscita diplomatica con l’Iran diventa urgente e prioritaria.

Scenario geopolitico Prezzo stimato Brent Benzina alla pompa (USA) Impatto politico per la Casa Bianca Rientro della crisi 80 – 86 $\vert{} 3,30 – 3,90$ Pressione politica sotto controllo Tensioni per +1 mese 94 – 100 $\vert{} 4,20$ Avvio primi contatti diplomatici Tensioni per +2/3 mesi 114 $\vert{} 4,50$ e oltre Negoziato urgente e prioritario con l’Iran

Le conseguenze sull’economia reale e sui consumi

Dal punto di vista della vita quotidiana, il superamento della soglia dei 4 dollari colpisce in modo duro le famiglie a reddito medio-basso degli USA. Quando fare il pieno costa di più, i consumatori riducono immediatamente tutte le altre spese non strettamente necessarie.

Si assiste così a quello che gli analisti definiscono il “cambio di abitudini dei consumatori”: si spende meno nei negozi di vicinato, si riducono i viaggi e si tagliano i consumi accessori. Questo calo della fiducia rallenta la crescita economica generale e pesa in modo significativo sulle aziende orientate ai servizi.

A perdere in questa situazione sono soprattutto gli elettori di Trump, cioè i colletti blu di varie fasce reddituali, ma soprattutto medio basse. Già durante la prima parte della crisi, quando i prezzi del carburante avevano superato i 4 dollari al gallone, avevano dimostrato la propria insofferenza. Ora stiamo tornando nella medesima situazione, e trump non può permettersi di farla durare troppo.

Il Presidente ha due opzioni principali:

trattare e giungere a una nuova soluzione concordata, che lo riporterebbe a giugno;

cercare la soluzione definitiva, con anche un cambio di potere nella leadership iraniana o un’occupazione territoriale.

La prima soluzione non è tale: si torna alla situazione di giugno, con la quasi sicurezza di tornare a uno scontro armato nello stretto di Hormuz. La seconda strada rischia di essere lunga e sanguinosa. Quindi siamo di fronte a uno stallo che, comunque, Trump dovrà spezzare.