Fusione nucleare: la Cina cala il colosso da 580 tonnellate. L’Occidente rischia di perdere la partita dell’energia infinita

A Pechino marciano veloci e hanno appena completato un gigante d’acciaio da 582 tonnellate necessario per la fusione nucleare. Stiamo parlando del magnete superconduttore più grande mai costruito al mondo, destinato al progetto del “sole artificiale”. L’obiettivo è evidente e semplice: la Cina vuole dimostrare la produzione di elettricità da fusione entro il 2030. Se il piano riesce, Pechino controllerà la fonte energetica definitiva, quella che veramente fornirà l’umanità nel lungo periodo.

L’opera è uscita dai laboratori dell’Istituto di Fisica del Plasma di Hefei. Si tratta di una gigantesca bobina a forma di “D”, lunga 21 metri e larga 12. Non è un semplice componente meccanico, ma una gabbia magnetica fondamentale: dovrà contenere un plasma scaldato a oltre 100 milioni di gradi Celsius, una temperatura di gran lunga superiore a quella del nucleo del Sole.

Nessun materiale sulla Terra può resistere al contatto diretto con un simile calore. L’unico modo per non fondere l’intero reattore è sospendere la materia incandescente nel vuoto tramite campi magnetici potentissimi. La Cina ne installerà sedici identici attorno al reattore sperimentale BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak).

La tabella di marcia di Pechino

La strategia cinese si distingue da quella occidentale per la velocità di esecuzione industriale:

Fine 2027: completamento strutturale e assemblaggio del reattore tokamak BEST a Hefei.

completamento strutturale e assemblaggio del reattore tokamak BEST a Hefei. Fase di test: accensione del plasma e stabilizzazione dei campi magnetici superconduttori.

accensione del plasma e stabilizzazione dei campi magnetici superconduttori. Orizzonte 2030: dimostrazione pratica della generazione di energia elettrica immessa in rete da reazione di fusione.

Progetto Obiettivo principale Orizzonte operativo BEST (Cina) Produzione elettrica dimostrativa 2030 ITER (Occidente/Globale) Dimostrazione scientifica del guadagno termico Ritardi oltre il 2035

La posta in gioco economica è colossale. La fusione nucleare promette un’energia pulita, virtualmente inesauribile, priva di scorie radioattive a lunga vita e senza rischi di incidenti catastrofici. L’unico progetto occidentale avanzato che potrebbe ancitipare i cinesi è quello di Commonwealth Fusion negli USA.

Per Pechino si tratta dell’applicazione del medesimo schema industriale già visto con i pannelli solari, le batterie al litio e le auto elettriche: investimenti pubblici massicci in conto capitale, pianificazione a lungo termine e controllo dell’intera filiera tecnologica prima che gli altri Paesi riescano a organizzarsi.

La fame di elettricità non farà che crescere, spinta dall’espansione dei centri dati per l’intelligenza artificiale e dalla riconversione industriale. Chi dominerà la tecnologia della fusione non venderà soltanto reattori, ma detterà i costi di produzione di qualsiasi manufatto sul mercato globale. La Cina ha posizionato il suo pezzo da novanta sulla scacchiera; l’Occidente farebbe bene a svegliarsi dal suo torpore normativo.