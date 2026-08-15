La truffa delle merci cinesi: come Pechino aggira i dazi USA per 26 miliardi (e la dura risposta di Washington)

Un buco colossale da 26 miliardi di dollari all’anno per il fisco americano e una rete commerciale ombra estesa a oltre quaranta Paesi. La Casa Bianca lancia l’allarme: le barriere doganali introdotte a difesa della produzione nazionale vengono aggirate con un gigantesco schema di triangolazione delle merci.

Il dossier di 25 pagine curato da Peter Navarro, responsabile dell’ufficio per il commercio e le politiche manifatturiere della Casa Bianca, svela un quadro allarmante. Non si tratta di casi isolati, ma di una sofisticata architettura logistica globale creata per “ripulire” i prodotti di Pechino ed eludere le imposte di frontiera.

Cos’è il “transshipment” e come funziona il trucco

Il meccanismo alla base della frode, noto in ambito commerciale come transshipment, è lineare quanto dannoso per le casse pubbliche. I beni partono dai complessi industriali cinesi ma, anziché raggiungere direttamente i porti statunitensi, fanno tappa in una nazione terza.

Nei porti di transito o nelle zone franche, la merce riceve solo interventi di facciata:

Minime operazioni di assemblaggio o finitura tecnica;

Sostituzione dell’imballaggio esterno e rifacimento delle bolle doganali;

Applicazione di una nuova etichetta d’origine compiacente (“Made in Mexico” o “Made in Vietnam”).

Il bene varca quindi i confini statunitensi con aliquote basse o nulle. Il consumatore acquista un manufatto apparentemente latinoamericano o asiatico, ma il valore aggiunto e i ricavi rimangono concentrati in Cina.

Come è stata smascherata la rete ombra

La scoperta dell’inganno nasce da un paradosso contabile macroeconomico. Dopo l’introduzione dei dazi del 2018, il deficit commerciale diretto tra Washington e Pechino risultava in calo. In apparenza, la produzione interna sembrava protetta.

Nello stesso periodo, però, i dati doganali hanno registrato un boom anomalo di importazioni da Paesi privi della capacità industriale necessaria per sostenere tali volumi. Centri logistici e magazzini doganali sono cresciuti a ritmo record proprio lungo i corridoi di riesportazione.

I numeri stimati dalle autorità e dal settore privato misurano la vastità del fenomeno:

Voce economica Valore stimato Valore annuo delle merci triangolate Da 34 a 303 miliardi $ Perdita annua di gettito per il Tesoro USA Da 19 a 26 miliardi $ Nazioni terze a rischio triangolazione Oltre 40 (tra cui Messico, Panama, Vietnam, India)

La reazione degli Stati Uniti: dazi retroattivi e intelligenza artificiale

Washington passa ora al contrattacco per arginare l’emorragia fiscale e proteggere il mercato interno. Le risposte annunciate prevedono interventi immediati.

La dogana statunitense (CBP) ha avviato l’impiego di un sistema di intelligenza artificiale per incrociare le rotte delle navi, i dati di carico e la reale capacità produttiva degli esportatori dichiarati.

Chi viene sorpreso a falsificare i documenti d’origine subirà l’applicazione retroattiva dei dazi per circa dodici mesi. Inoltre, Washington intende inserire severe clausole di penalizzazione nei trattati commerciali con i Paesi che fungono da piattaforme di transito. A questo punto il transhipment diventerà molto più complicato e dovrà, comunque, essere accompagnato da vere e proprie operazioni industriali, o sarà molto più costoso, con permanente nei magazzini molto più lunghe.

Le ricadute sull’economia reale

Le misure tariffarie non accompagnate da controlli capillari sulle filiere rischiano di premiare solo gli intermediari logistici e chi aggira le regole. Il mancato incasso di miliardi di dollari indebolisce le finanze pubbliche e lascia la manifattura esposta a una concorrenza distorta.

La stretta sui carichi triangolati promette di scuotere le catene logistiche globali e renderà ancora più complessi i prossimi negoziati commerciali internazionali. Nello stesso tempo assisteremo probabilmente ad un raffinamento del sistema, con la fornitura di semilavorati a paesi terzi, industrialmente evoluti, che poi saranno in grado di completare le lavorazioni. Identificare il “Made in” diventerà molto più complicato, ma la quota i prodotto originario cinese potrà anche calare.