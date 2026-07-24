Hormuz bloccato e prezzi in fiamme: la Cina fa manovra a tenaglia e prosciuga il petrolio russo

Le cose si mettono male e chi può, cioè non noi, si copre le spalle come può. Le raffinerie cinesi hanno acquistato tutti i carichi di greggio che dovevano essere imbarcati nel mese di agosto dal porto di Kozmino, nell’Estremo Oriente russo, con settimane di anticipo rispetto al solito, come hanno riferito venerdì a Bloomberg alcuni trader ben informati sul mercato, mentre questa settimana i rischi per l’approvvigionamento dal Medio Oriente sono aumentati a seguito degli attacchi alle petroliere nel Mar Rosso.

La Cina ha acquistato i carichi a un ritmo sempre più sostenuto, il che ha portato il prezzo della miscela di greggio russo dell’Estremo Oriente ESPO a uno sconto di appena 1 dollaro al barile rispetto al prezzo dell’ ICE Brent , in aumento rispetto allo sconto compreso tra i 3 e i 4 dollari al barile di due settimane fa, secondo quanto riferito dalle fonti commerciali di Bloomberg. Questo vuol dire che si va a caccia di tutto il petrolio disponibile, sanzionato o meno.

Due settimane fa, i rischi per l’approvvigionamento di greggio dal Medio Oriente sono nuovamente aumentati dopo che il cessate il fuoco è stato infranto dagli attacchi iraniani alle navi nello Stretto di Hormuz. Da allora gli Stati Uniti hanno colpito quotidianamente obiettivi iraniani, l’Iran ha lanciato missili contro basi militari e strutture statunitensi in tutto il Medio Oriente e gli Stati Uniti hanno ripristinato il blocco volto a fermare le esportazioni di petrolio iraniano.

Lo Stretto di Hormuz è nuovamente chiuso e il flusso costante di petroliere che era riuscito a uscire dal Golfo Persico si è bruscamente interrotto dopo appena tre settimane.

Questa settimana, i prezzi del greggio Brent hanno raggiunto nuovamente i 100 dollari al barile , per poi ritirarsi a poco al di sotto poiché lo Stretto di Hormuz rimane quasi completamente paralizzato e gli Houthi yemeniti, alleati dell’Iran, prendono di mira le petroliere nello Stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso.

Di conseguenza, gli acquirenti cinesi non stanno perdendo tempo e si stanno assicurando con largo anticipo alcune alternative alle forniture mediorientali. Di norma attendono fino alla fine del periodo di prenotazione per il carico del mese successivo del greggio russo ESPO, considerando che il viaggio da Kozmino alla costa orientale della Cina dura solo una settimana.

Ma con l’impennata dei prezzi e i crescenti timori che l’approvvigionamento dal Medio Oriente sia limitato in entrambi i principali punti di strozzatura, le raffinerie cinesi preferiscono fare scorta di greggio russo, che impiega solo una settimana per raggiungere i terminali di importazione. Noi non possiamo acquistare quel greggio a causa delle sanzioni, quindi questa via d’uscita è riservata solo alla Cina.