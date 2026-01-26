Verso un nuovo “Accordo del Plaza”? L’intervento sullo Yen giapponese, il calo del Dollaro e il fattore Trump

Il mercato valutario globale sta vivendo giornate di intensa volatilità. Lo yen giapponese si è rafforzato prepotentemente, portandosi a quota 154 contro il dollaro in un balzo superiore al 2% in sole due sessioni. Siamo ai massimi da oltre un mese, ma a sorprendere non è solo il dato tecnico, bensì il contesto geopolitico e monetario che lo circonda.

Dietro questo movimento non vi sono le consuete dinamiche di carry trade, ma il prezzo che i mercati stanno prezzando per un rischio ormai tangibile: un intervento coordinato tra Tokyo e Washington per sostenere la valuta nipponica e, simmetricamente, svalutare il biglietto verde. Ecco il grafico del cambio Yen – Dollaro da Tradingeconomics:

Domenica, il Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi ha dichiarato senza mezzi termini che il governo adotterà le “misure necessarie” per contrastare i movimenti speculativi. Una dichiarazione d’intenti che si è incrociata con indiscrezioni provenienti da oltreoceano: venerdì scorso la Federal Reserve di New York ha iniziato a sondare i livelli di cambio dollaro/yen con i principali dealer. Nel gergo delle banche centrali, questo è il classico lavoro preparatorio che precede un intervento congiunto sui mercati FX.

La debolezza strutturale del dollaro (DXY a 97)

Il Dollar Index (DXY), che misura la forza della valuta USA contro un paniere di altre monete, è scivolato verso quota 97, toccando i minimi da quattro mesi. Ecco il relativo grafico, che, come sapete, misura la forza del dollaro rispetto a un paniere delle altre valute:

Non si tratta solo di una questione giapponese, ma di una debolezza generalizzata del dollaro, guidata da tre fattori principali:

Il fattore Fed: Crescono le aspettative che il Presidente Donald Trump possa presto sostituire il capo della Fed, Jerome Powell, con una figura decisamente più “colomba” (dovish), pronta ad abbassare i tassi e a favorire la svalutazione. Si parla di una figura proveniente dai vertici della finnza USA.

Caos geopolitico e dazi: Trump ha minacciato dazi del 100% sul Canada in caso di accordi commerciali con la Cina, e ha agitato lo spettro di nuove tariffe sui paesi europei per supportare la sua ambizione di “acquisire” la Groenlandia, prima di fare marcia indietro verso un accordo quadro.

Incertezza sui tassi: La Fed si appresta a lasciare i tassi invariati questa settimana, ma l’attenzione è tutta sulla forward guidance per il prossimo taglio.

Il fantasma dell’Accordo del Plaza del 1985

Di fronte a queste manovre, tra gli analisti più navigati serpeggia una domanda: siamo di fronte a un nuovo “Accordo del Plaza“?

Per comprendere la portata di questo paragone, occorre fare un passo indietro. Il 22 settembre 1985, i rappresentanti dei paesi del G-5 (Stati Uniti, Giappone, Germania Ovest, Francia e Regno Unito) si incontrarono all’Hotel Plaza di New York. L’obiettivo era chiaro e concordato: svalutare il dollaro americano, all’epoca troppo forte, per ridurre il colossale deficit commerciale degli USA e far uscire l’economia americana dalla recessione.

Le banche centrali intervennero massicciamente, vendendo dollari e comprando yen e marchi tedeschi. L’operazione fu un successo per Washington, ma le conseguenze per il Giappone furono devastanti. Il forte apprezzamento dello yen distrusse la competitività dell’export nipponico, portando a bolle speculative interne, al crollo della Borsa e del mercato immobiliare nei primi anni ’90, e dando inizio al famoso “Decennio Perduto” giapponese, da cui Tokyo, sotto molti aspetti, non si è mai del tutto ripresa. Nel 1987, con l’Accordo del Louvre, si tentò di fermare il crollo del dollaro divenuto ormai eccessivo.

Confronto: Accordo del Plaza 1985 vs Possibile Intervento 2026

Caratteristica Accordo del Plaza (1985) Scenario Attuale (2026) Partecipanti G-5 (USA, JAP, GER, FRA, UK) Bilaterale (USA – JAP), con subalterni Obiettivo Svalutare il Dollaro forte Svalutare il Dollaro, sostenere lo Yen Strumento Vendita coordinata di USD Pressione politica su Fed, intervento diretto Natura dell’accordo Altamente coordinata e diplomatica Meno concordata, guidata da minacce di dazi Grande assente ( La Cina

Un nuovo Plaza, ma più doloroso

L’attuale tentativo di “risistemazione” dei cambi presenta notevoli analogie con il 1985, ma le differenze sono cruciali e preoccupanti.

Se l’Accordo del Plaza fu un capolavoro di diplomazia finanziaria multilaterale, l’attuale manovra sembra meno concordata e più imposta dalle minacce tariffarie di Washington. L’ironia della storia vuole che gli USA cerchino nuovamente di svalutare a spese degli alleati (Giappone in primis, ma anche l’Europa), ma il contesto è radicalmente mutato.

Il problema principale è che l’attuale dinamica ignora la minaccia maggiore per l’economia statunitense: la Cina. Pechino, a differenza del Giappone degli anni ’80, non ha alcuna intenzione di sedersi a un tavolo per rivalutare lo yuan e favorire l’export a stelle e strisce. Qualsiasi nuovo “Plaza Accord” che escluda il colosso asiatico rischia di essere un’arma spuntata, capace solo di danneggiare le economie alleate (come il Giappone, o il Canada sotto minaccia di dazi) senza risolvere il deficit commerciale americano.

Se Takaichi e Washington procederanno, la transizione sarà dolorosa. I mercati si preparano a un terremoto valutario dove, come sempre, le esportazioni dei paesi satelliti rischiano di pagare il prezzo del riequilibrio imperiale americano.