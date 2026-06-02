NATO: gli USA pronti ad allargare l’ombrello nucleare pur riducendo le forze convenzionali. Un colpo a Macron?

L’architettura di sicurezza del Vecchio Continente sta subendo una mutazione genetica, e come sempre accade nella geopolitica reale, la forma segue la funzione. Mentre l’amministrazione statunitense sotto la guida di Donald Trump accelera il disimpegno delle forze convenzionali dall’Europa per concentrarsi sul cruciale teatro asiatico, Washington non ha alcuna intenzione di lasciare un vuoto di potere strategico. Quindi questa è la soluzione: sostituire la quantità sul terreno con la qualità assoluta dell’arsenale. In parole povere, meno truppe e blindati, ma più testate nucleari tattiche.

Secondo un recente e dettagliato rapporto del Financial Times, gli Stati Uniti stanno conducendo discussioni altamente riservate per espandere il dispiegamento delle proprie armi nucleari in nuovi Paesi membri della NATO. Si tratta di una mossa destinata a ridefinire radicalmente gli equilibri della deterrenza. Lo scopo è rassicurare gli alleati sul fatto che una minore presenza di soldati americani non si tradurrà in una debolezza strutturale di fronte alle minacce esterne.

Il programma di condivisione nucleare: lo sguardo verso Est

Attualmente, il programma di “nuclear sharing” della NATO è un retaggio della Guerra Fredda che coinvolge sei Nazioni: Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi, Turchia e Regno Unito. Questi Paesi ospitano le bombe nucleari statunitensi a caduta libera (le B61), che rimangono sotto il ferreo controllo e l’autorizzazione esclusiva di Washington. Tuttavia, in caso di conflitto, queste armi possono essere sganciate dai velivoli a doppia capacità (DCA) dei Paesi ospitanti, come i cacciabombardieri F-35 o i gloriosi Tornado.

Le indiscrezioni confermano che Washington ha mostrato una chiara apertura ad ampliare questo ristretto club. Le pressioni più forti arrivano oggi dal fianco orientale dell’Alleanza, dove il clima è comprensibilmente teso:

La Polonia: Varsavia non ha mai fatto mistero del suo vivo desiderio di entrare nel programma nucleare. Dirigenti politici come l’ex presidente Andrzej Duda hanno ripetutamente e pubblicamente invitato gli USA a estendere l’iniziativa sul suolo polacco, vedendola come la polizza assicurativa definitiva.

Varsavia non ha mai fatto mistero del suo vivo desiderio di entrare nel programma nucleare. Dirigenti politici come l’ex presidente Andrzej Duda hanno ripetutamente e pubblicamente invitato gli USA a estendere l’iniziativa sul suolo polacco, vedendola come la polizza assicurativa definitiva. I Paesi Baltici: La prossimità geografica alla Russia e la percezione di una minaccia esistenziale costante li rendono candidati naturali per l’ospitalità di basi DCA, seppur con evidenti complicazioni di natura logistica.

Gli USA quindi offrono uno scambio: vi chiediamo di farvi carico del peso della difesa convenzionale, aumentando drasticamente i vostri budget militari per produrre le vostre munizioni, ma l’ombrello nucleare americano non si chiude. Al contrario, si estende.

La dottrina Rutte e il brutale realismo americano

Questo riassetto strategico risponde a una logica di ottimizzazione delle risorse. Tagliare i dispiegamenti previsti di bombardieri strategici, sottomarini d’attacco e truppe convenzionali in Europa è strettamente funzionale allo spostamento di asset verso l’Indo-Pacifico. Tuttavia, per evitare che potenze ostili possano fraintendere questo riposizionamento come un via libera all’aggressione, la deterrenza estrema deve essere visibilmente rafforzata.

Paradigma Storico (Guerra Fredda) Nuovo Paradigma (Era Attuale) Enorme presenza di truppe USA in Europa Riduzione progressiva delle forze convenzionali USA Armi nucleari concentrate in Europa Occidentale Possibile espansione delle basi nucleari verso l’Est Europa dipendente dagli USA per logistica terrestre Europa responsabile per la fanteria di prima linea Deterrenza tramite truppe sul campo (“Tripwire”) Deterrenza asimmetrica (Eserciti UE + Nucleare USA)

Il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, ha recentemente sintetizzato questa nuova postura con freddo pragmatismo: c’è una “comprensione comune che, sebbene gli Stati Uniti si orienteranno maggiormente verso altri teatri… la deterrenza e la difesa complessive in Europa devono rimanere le stesse”. Rutte ha poi aggiunto un monito inequivocabile: “Lasciatemi essere cristallino… Se qualcuno fosse così sciocco da attaccarci, la risposta sarebbe devastante”.

Quindi più bombe nucleari, ma su mezzi dei paesi ospiti e più bombardieri e missili in grado di trasportarli, ma i carri armati saranno Made in Europe e i bombardieri, probabilmente, Made in US.

Il tramonto delle illusioni francesi

C’è però un affascinante effetto collaterale in questa strategia americana, un colpo da maestro che si abbatte direttamente sulle ambizioni dell’Eliseo. Da mesi il presidente francese Emmanuel Macron sta cercando di capitalizzare politicamente i timori europei proponendo un’alternativa “fatta in casa”: l‘estensione dell’ombrello nucleare francese al resto d’Europa, partendo da intese con la Germania per una cosiddetta “deterrenza avanzata”. Ovviamente in cambio si sovvenzioni e copertura dei costi da parte degli alleati, e con bombe nucleari sempre sotto chiave francese.

L’idea parigina, pur suggestiva sulla carta, si scontra oggi con la durissima realtà dei rapporti di forza. Se Washington offre a Varsavia, o persino a Berlino, la protezione diretta e aggiornata del proprio arsenale nucleare tattico – tecnologicamente testato e organicamente integrato nelle strutture di comando NATO rispetto alla Force de frappe francese – la proposta di Macron diventa improvvisamente un’inutile complicazione.

Con questa singola mossa, il Pentagono rischia di svuotare completamente di significato le velleità di grandeur di Parigi. Di fronte alla scelta tra un ombrello a stelle e strisce e una garanzia francese dai contorni sfumati e dalle limitate capacità, l’Europa dell’Est sa perfettamente chi scegliere. L’offerta francese finisce per apparire come la ruota di scorta di un veicolo che ha appena montato pneumatici nuovi di zecca offerti dalla Casa Bianca.

Una nuova divisione del lavoro

Ci troviamo di fronte a un cambio di paradigma. L’Europa dovrà imparare in fretta a difendersi da sola nelle guerre di attrito, mettendo pesantemente mano al portafoglio per armare i propri eserciti. Ma quando si tratterà dello scontro finale, il mazziere rimarrà saldamente seduto a Washington. Una divisione del lavoro forse cinica, ma che rispecchia chirurgicamente il realismo brutale dell’attuale fase storica, lasciando all’Europa l’onere della logistica e mantenendo il monopolio americano sulla deterrenza assoluta.