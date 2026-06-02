Mentre l’Europa continua a regolamentare, il resto del mondo produce

Per molti anni l’Unione Europea ha potuto contare su una posizione di vantaggio costruita nel tempo grazie a un solido apparato industriale, alla qualità del capitale umano, all’innovazione tecnologica e alla capacità delle sue imprese di competere sui mercati globali. Oggi, però, quel patrimonio appare sempre meno una rendita consolidata e sempre più un capitale che si sta progressivamente consumando.

Il problema non nasce da una singola crisi, né può essere spiegato soltanto con la concorrenza della Cina o con l’emergere di nuove potenze economiche. La vera questione è che l’Europa sembra aver smarrito la consapevolezza di ciò che genera ricchezza. Mentre gran parte del mondo continua a investire nella produzione, nelle infrastrutture, nell’energia, nella logistica e nella crescita industriale, Bruxelles continua a investire soprattutto nella regolamentazione.

Si è progressivamente affermata l’idea che la competitività possa essere sostituita dalla conformità normativa, che l’economia possa essere guidata principalmente attraverso direttive, regolamenti e vincoli amministrativi e che la superiorità burocratica possa compensare la perdita di capacità produttiva. È una visione che ha prodotto un apparato normativo sempre più vasto, ma risultati economici sempre più modesti.

Naturalmente ogni economia moderna ha bisogno di regole. Nessuno mette in discussione la necessità di tutelare l’ambiente, i consumatori o i lavoratori. Il problema nasce quando la regolamentazione smette di essere uno strumento e diventa un fine. Quando il successo di una politica viene misurato dal numero di obblighi introdotti anziché dalla crescita degli investimenti, della produttività e dell’occupazione.

L’errore più grave compiuto dalle istituzioni europee è però un altro. Bruxelles sembra agire come se le proprie decisioni fossero automaticamente estese all’intero pianeta. Nella realtà non è così. I vincoli, gli obblighi e i costi generati dalle normative europee ricadono innanzitutto sulle imprese europee, mentre i loro concorrenti operano in contesti completamente differenti.

Le aziende americane beneficiano di mercati finanziari profondi, energia relativamente meno costosa e politiche pubbliche orientate ad attrarre investimenti. Le imprese cinesi possono contare su una strategia nazionale che coordina infrastrutture, credito, logistica, approvvigionamenti energetici e sviluppo industriale. Altri Paesi emergenti, pur con strumenti diversi, perseguono il medesimo obiettivo: creare un ambiente favorevole alla produzione e alla crescita delle imprese.

L’Europa, invece, sembra aver imboccato la direzione opposta. Ogni nuova sfida genera nuovi adempimenti. Ogni problema produce nuove procedure. Ogni difficoltà viene affrontata con ulteriori livelli di regolamentazione. Invece di rafforzare la capacità competitiva delle proprie imprese, si finisce spesso per aumentare i costi e rallentare le decisioni.

La conseguenza è evidente. Le imprese europee si trovano a competere sui mercati internazionali con vincoli che molti dei loro concorrenti non hanno. È come organizzare una maratona nella quale gli atleti europei sono costretti a correre con pesi alle caviglie, lacci alle gambe e ostacoli lungo il percorso, mentre gli altri possono gareggiare liberamente, sostenuti da sistemi economici costruiti per favorirne il successo. Alla fine della corsa non dovrebbe sorprendere chi sono i vincitori.

Questo equivoco di fondo continua a caratterizzare gran parte delle politiche europee. Si presume che aumentare il controllo significhi aumentare la competitività. Si confonde la conformità burocratica con l’efficienza economica. Si ritiene che la produzione possa adattarsi indefinitamente a qualsiasi vincolo imposto dall’alto. Ma la realtà segue logiche molto diverse.

Gli investimenti si dirigono dove trovano condizioni favorevoli. Le imprese producono dove i costi sono sostenibili. Le industrie si sviluppano dove esistono energia affidabile, infrastrutture efficienti, certezza normativa e tempi decisionali compatibili con la velocità dell’economia globale.

Non è un caso che l’Europa stia perdendo quote di mercato in numerosi settori strategici. Non è un caso che sempre più investimenti vengano localizzati altrove. Non è un caso che intere filiere industriali mostrino segnali di indebolimento. Quando si rende sistematicamente più difficile produrre, investire e crescere, il risultato non può essere una maggiore competitività.

Dietro questa impostazione emerge una visione ideologica che negli ultimi anni ha assunto un ruolo dominante nelle istituzioni europee. Una visione secondo cui il mercato deve essere costantemente corretto, indirizzato e disciplinato da una crescente architettura regolatoria. Una visione che attribuisce alla burocrazia una funzione quasi salvifica e che considera l’impresa più come un soggetto da controllare che come il principale motore della creazione di ricchezza.

La storia economica insegna invece una lezione molto semplice: nessuna società prospera a lungo senza una base industriale forte. Nessuna economia mantiene il proprio benessere se smette di produrre valore. Nessuna potenza conserva la propria influenza se rinuncia alla capacità di competere.

L’Europa continua a vivere grazie alla ricchezza accumulata dalle generazioni che l’hanno preceduta. Ma quella ricchezza non è stata creata da regolamenti, procedure o adempimenti amministrativi. È stata costruita da imprenditori, lavoratori, innovatori, tecnici e industrie che hanno reso il continente uno dei principali motori economici del mondo.

Se Bruxelles non comprenderà rapidamente che la competitività non si decreta ma si costruisce, il rischio è che il declino industriale europeo acceleri ulteriormente. E con esso potrebbero ridursi il benessere, il peso geopolitico, le opportunità per i giovani e la capacità stessa dell’Europa di determinare il proprio futuro.

Il vero pericolo non è che l’Europa venga superata. Questo è già accaduto in diversi settori. Il vero pericolo è che continui a non capire le ragioni per cui sta accadendo. Perché mentre Bruxelles continua a produrre regole, il resto del mondo continua a produrre ricchezza. E la storia dimostra che, alla lunga, sono quasi sempre i produttori a prevalere sui regolatori.

Antonio Maria Rinaldi