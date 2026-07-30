Trevi, l’OPA di Webuild riporta al centro una vera politica industriale

L’OPS promossa da ICOP su Trevi aveva aperto un dibattito che andava ben oltre il profilo strettamente finanziario dell’operazione. Il tema centrale non era soltanto il valore dell’offerta o la convenienza economica per gli azionisti, ma la visione industriale del Paese. La domanda era semplice: è opportuno che una delle eccellenze italiane nel settore delle fondazioni speciali e dell’ingegneria del sottosuolo venga coinvolta in un’operazione senza interrogarsi sulla possibilità di costruire un campione nazionale capace di competere sui mercati mondiali?

Era questa la riflessione che avevo sviluppato nei giorni scorsi. In un settore nel quale la concorrenza internazionale è sempre più intensa e dominata da gruppi di grandi dimensioni, l’Italia non può limitarsi ad assistere passivamente alle dinamiche del mercato. Deve invece chiedersi se esista un interesse strategico a favorire la nascita di un polo industriale nazionale in grado di valorizzare competenze, tecnologie e know-how costruiti in decenni di attività.

L’annuncio dell’OPA promossa da Webuild conferma che quella riflessione non era affatto teorica. Se un gruppo delle dimensioni e del profilo industriale di Webuild ha deciso di intervenire su Trevi, significa che il valore strategico della società è stato riconosciuto anche da uno dei principali operatori europei delle costruzioni e delle grandi infrastrutture.

Dal punto di vista strettamente finanziario, la differenza tra le due operazioni è sostanziale.

L’OPS promossa da ICOP prevedeva un concambio azionario: gli azionisti di Trevi avrebbero ricevuto azioni ICOP in cambio delle proprie, rimanendo quindi esposti all’andamento futuro del titolo ricevuto. Si trattava, in sostanza, di un’operazione “carta contro carta”, nella quale la valorizzazione di Trevi era implicita nel rapporto di concambio e dipendente anche dall’evoluzione della quotazione delle azioni ICOP.

L’OPA promossa da Webuild presenta invece caratteristiche profondamente diverse. L’offerta prevede un corrispettivo di 4,50 euro per azione, interamente in contanti. Per gli azionisti la differenza è evidente: il valore riconosciuto è immediatamente certo e monetizzabile, senza alcuna esposizione al rischio legato all’andamento del titolo dell’offerente.

Sulla base delle informazioni disponibili, l’offerta di Webuild attribuisce inoltre a Trevi una valorizzazione superiore a quella implicita nell’OPS di ICOP. Si tratta quindi di una proposta significativamente più favorevole sotto il profilo economico per gli azionisti che decidessero di aderire, fermo restando che la valutazione finale spetterà al mercato e ai singoli soci.

Ma l’aspetto forse ancora più rilevante riguarda il progetto industriale.

Non sappiamo ancora quale sarà l’assetto definitivo dell’operazione. Potrebbe sfociare in una fusione, in un’integrazione societaria oppure lasciare a Trevi un’autonomia gestionale e amministrativa all’interno di un gruppo più ampio. Sono aspetti che saranno chiariti soltanto dalla documentazione ufficiale.

Qualunque sia la soluzione tecnica prescelta, il punto centrale rimane un altro: Trevi potrebbe entrare a far parte di un grande progetto industriale italiano.

L’eventuale integrazione con Webuild aprirebbe infatti la prospettiva della costituzione di un polo nazionale delle infrastrutture e dell’ingegneria specializzata, capace di unire l’esperienza di uno dei principali general contractor europei con il know-how di un leader mondiale nelle fondazioni speciali e nelle opere geotecniche.

L’ipotesi assume un rilievo ancora maggiore se si considera l’assetto proprietario di Webuild. Il principale azionista è Salini S.p.A., affiancata da CDP Equity, con la quale è in vigore un accordo di governance volto ad assicurare stabilità dell’azionariato e continuità degli indirizzi strategici. Non si tratterebbe quindi soltanto dell’iniziativa di un operatore privato, ma di un progetto inserito in un assetto societario nel quale è presente anche un soggetto riconducibile alla Cassa Depositi e Prestiti.

In questa prospettiva, l’eventuale acquisizione di Trevi assumerebbe una valenza che va oltre la normale dinamica di mercato. Potrebbe rappresentare un ulteriore passo nella costruzione di un campione nazionale delle infrastrutture, capace di consolidare in Italia competenze strategiche, capacità tecnologiche e leadership internazionale in un settore ad elevato valore aggiunto.

Una simile aggregazione consentirebbe di presentarsi sui mercati internazionali con una massa critica, una capacità finanziaria e una dotazione tecnologica difficilmente raggiungibili da operatori separati. In un contesto globale caratterizzato dalla presenza di grandi gruppi europei, americani e asiatici, la dimensione rappresenta ormai uno dei principali fattori competitivi.

È proprio questo il punto che avevo ritenuto essenziale sin dall’annuncio dell’OPS di ICOP. Il problema non era opporsi a un’operazione di mercato, ma chiedersi se il futuro di una delle principali eccellenze italiane dovesse limitarsi a una normale operazione finanziaria oppure potesse inserirsi in un progetto più ampio di politica industriale.

L’OPA di Webuild dimostra che quella riflessione non era affatto priva di fondamento. La prospettiva di costruire un grande polo italiano non rappresenta più un esercizio teorico, ma una concreta opportunità industriale.

Resta infine un interrogativo di politica industriale.

All’indomani del lancio dell’OPS su Trevi, il MEF aveva manifestato tempestivamente il proprio apprezzamento per l’operazione, riconoscendone il potenziale industriale.

Sarebbe quindi interessante conoscere la valutazione del Ministero anche alla luce di questa nuova iniziativa. Se l’OPA di Webuild dovesse essere confermata, ci si troverebbe infatti di fronte non solo a un’offerta integralmente in contanti di 4,50 euro per azione, economicamente più favorevole rispetto all’OPS basata sul concambio azionario, ma anche a un progetto che potrebbe dare vita a un polo italiano delle infrastrutture e dell’ingegneria specializzata con un contenuto di politica industriale ancora più rilevante.

Il giudizio finale spetterà naturalmente al mercato e agli azionisti. Ma questa vicenda dimostra che il futuro di Trevi non riguarda soltanto una contendibilità societaria: riguarda la capacità dell’Italia di riconoscere il valore strategico delle proprie eccellenze industriali e di cogliere le occasioni per rafforzarle.

Antonio Maria Rinaldi