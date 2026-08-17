Bessent e la Bomba finanziaria sull’Iran: i rischi per il sistema finanziario mondiale e per il Petrolio

Venerdì Bessent ha dichiarato che Washington annuncerà la prossima settimana misure di isolamento economico senza precedenti, avvertendo che l’imminente campagna di pressione non avrà eguali “ nella storia dell’isolamento economico di un Paese .” Parole frti che non provengono da Trump, ma da uno dei suoi più fidati consiglieri che, però , abitualmente, usano parole molto più moderate.

Per fare chiarezza sulla prossima operazione di isolamento economico di Bessent contro l’Iran, Derek Holt, responsabile di Capital Markets Economics presso la Scotiabank di Toronto, ha fornito ai clienti una valutazione secondo cui l’avvertimento di Bessent potrebbe segnalare una mossa che va ben oltre le sanzioni contro le petroliere e le raffinerie “ombra”, puntando allo smantellamento dell’intera rete finanziaria che sostiene le esportazioni petrolifere iraniane.

Holt ha spiegato:

Cosa potrebbe fare Bessent per isolare ulteriormente l’Iran dal punto di vista economico in un modo che «non si è mai visto»?

• Puntare alla Cina e all’India: la Cina è il principale acquirente di petrolio iraniano ed è coinvolta nell’aggirare le sanzioni statunitensi. Gli Stati Uniti sanzionano alcune entità cinesi specifiche e, ad aprile, hanno annunciato sanzioni contro le raffinerie cinesi denominate «Teapot» (qui). Gli Stati Uniti potrebbero intensificare le loro azioni sanzionando tutte le banche cinesi, questa volta includendo anche i grandi istituti, e bloccando il loro accesso ai sistemi finanziari statunitensi e globali. Ciò allontanerebbe ulteriormente la Cina dal sistema SWIFT e bloccherebbe l’accesso alle operazioni di corrispondenza bancaria e ad altre forme di attività bancaria. Potrebbe bloccare l’accesso ai mercati di finanziamento in dollari statunitensi. Ciò molto probabilmente farebbe infuriare la Cina e comporterebbe il rischio di molteplici forme di ritorsione e di escalation.

• Ampliare la portata delle sanzioni contro l’Iran: ciò estenderebbe l’ambito di applicazione a qualsiasi gruppo, società o entità globale coinvolta nell’acquisto, nel finanziamento, nell’assicurazione o nella spedizione di petrolio iraniano. Ci riferiamo a voi, banche globali, agenzie di cambio, operatori di materie prime, spedizionieri, ecc. Le azioni in questa categoria mirerebbero a ostacolare completamente la vendita di petrolio dall’Iran alla Cina in Yuan e la sua conversione in dollari e altre valute tramite agenzie di cambio in Iran e altrove. Si prendono di mira altre nazioni mediorientali che facilitano questo commercio, bloccando il loro accesso ai finanziamenti in dollari e ai mercati bancari globali, come nel caso della posizione di Dubai, con un piede dentro e uno fuori dalla guerra, che continua a facilitare le transazioni iraniane. Dubai si considera un centro finanziario; si distruggono tali ambizioni.

• Prendere di mira le criptovalute iraniane: L’annuncio del Tesoro del mese scorso ha preso di mira individui ed entità a nome di una specifica persona iraniana. Gli Stati Uniti potrebbero ampliare questa azione per includere il congelamento dell’accesso a tutte le partecipazioni globali iraniane in criptovalute, oro, immobili, conti esteri, ecc.

• Prendere di mira i porti globali: Qualsiasi porto straniero che faciliti il commercio e le transazioni con compagnie di navigazione che transitano per i porti iraniani potrebbe essere preso di mira.

Quindi ha proseguito:

E potrebbero benissimo esserci altre opzioni creative in termini di portata e ambito. Il punto generale è quello di intensificare il blocco economico e finanziario dell’economia e del sistema finanziario iraniani, coinvolgendo tutte le parti dell’economia globale, in particolare la Cina, e il sistema finanziario globale che consentono all’Iran di continuare a vendere petrolio e ad accedere ai mercati dei finanziamenti.

Funzionerebbe? Non ne sono sicuro. L’Iran conosce la sofferenza. L’Iran è abituato a essere un paria. L’Iran ha ancora amici nei posti più bassi. L’Iran ha i propri mezzi per intensificare la situazione, compreso lo scatenamento di un terrore indicibile.

Le conseguenze per l’economia globale e il sistema finanziario potrebbero inoltre limitare o vanificare del tutto le possibilità di successo. Sono certo che ne conoscano i rischi, ma il Tesoro amplificherebbe notevolmente le tensioni con la Cina e l’India e potrebbe potenzialmente paralizzare singole banche, senza escludere un aumento del rischio sistemico all’interno del sistema finanziario più ampio. Tagliare l’accesso ai mercati di finanziamento in dollari potrebbe destabilizzare i principali attori del sistema finanziario. Gli effetti a catena attraverso una complessa rete di connessioni non dovrebbero essere sottovalutati.