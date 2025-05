La scorsa settimana, l’azienda australiana Lynas Rare Earths ha prodotto elementi di terre rare pesanti (HREE) su scala commerciale in Malesia, segnando la prima volta che ciò accade al di fuori della Cina.

Questa svolta, che include elementi come il disprosio e il terbio, non è un’impresa da poco in un mercato dominato dalla Cina, responsabile di circa il 60% della produzione mondiale di terre rare e praticamente del 100% dell’offerta mondiale di HREE.

Gli elementi delle terre rare (REE) sono fondamentali per gli Stati Uniti e altre economie avanzate: alimentano tecnologie che vanno dai veicoli elettrici ai sistemi di difesa. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, ad esempio, ha identificato gli HREE come essenziali per i sistemi missilistici, i radar e le comunicazioni avanzate.

Gli Stati Uniti producono solo circa il 12% delle REE mondiali e quasi nessuna delle terre rare pesanti. Senza un accesso sicuro a questi materiali, le industrie occidentali rischiano interruzioni della catena di approvvigionamento che potrebbero rallentare la transizione verso l’energia pulita e compromettere la sicurezza nazionale.

È per questi motivi che gli Stati Uniti hanno recentemente firmato un accordo con l’Ucraina per garantirsi un accesso preferenziale alle sue risorse minerarie, tra cui, in particolare, le REE, in cambio della creazione di un fondo per la ricostruzione dell’Ucraina e di un rimborso parziale dei 150 miliardi di dollari che gli Stati Uniti hanno fornito all’Ucraina dall’inizio della guerra.

Tuttavia, una parte significativa delle riserve conosciute di REE dell’Ucraina si trova nella regione di Donetsk, che rimane sotto il controllo russo, evidenziando la fragilità di affidarsi a fonti politicamente contese.

In questo contesto, i progressi di Lynas non sono solo un risultato tecnico, ma un cambiamento geopolitico. Posizionano non solo la Malesia, ma anche il Sud-Est asiatico come un punto chiave per il futuro dell’approvvigionamento di REE.

Fino a poco tempo fa, c’erano pochi incentivi per produrre REE nella regione. Ma i cambiamenti del mercato, la spinta strategica alla diversificazione della catena di approvvigionamento e la crescente capacità dei paesi del Sud-Est asiatico di lavorare le REE a livello nazionale promettono di sbloccare un enorme potenziale.

Il Vietnam, in particolare, detiene alcune delle più grandi riserve di REE al mondo, stimate in circa 22 milioni di tonnellate , un notevole multiplo delle riserve USA.

Attualmente la sua produzione attuale è trascurabile, rappresentando meno dell’1% della produzione globale. I principali giacimenti nel nord-ovest del paese, come Dong Pao e Nam Xe, rimangono in gran parte inutilizzati, mentre aree significative in tutto il paese sono ancora inesplorate.

Tuttavia, i potenziali fornitori di REE del Sud-Est asiatico devono affrontare sfide notevoli:

preoccupazioni ambientali, in particolare la gestione dei sottoprodotti radioattivi come il torio;

mancanza di competenze tecniche e infrastrutture di lavorazione, con la Cina che continua a controllare le principali tecnologie di separazione;

pressioni di mercato e geopolitiche, poiché questi paesi si trovano ad affrontare un panorama dominato dal potere di determinazione dei prezzi della Cina, potenziali ritorsioni e dinamiche di esportazione complesse.

Se il Sud-Est asiatico, in particolare il Vietnam e la Malesia, riuscirà a superare queste sfide, la regione potrebbe emergere come un nodo cruciale nelle catene di approvvigionamento globali delle terre rare, offrendo agli Stati Uniti, all’Europa, al Giappone e ad altri paesi un’alternativa al quasi monopolio cinese.

Tuttavia, ciò richiederà più di una geologia favorevole: occorreranno investimenti nella capacità di raffinazione, standard ambientali rigorosi e partnership strategiche che garantiscano il trasferimento di tecnologia e l’accesso al mercato a lungo termine.

Per l’Occidente, la posta in gioco è chiara: sostenere le ambizioni del Sud-Est asiatico nel settore delle terre rare o rimanere pericolosamente dipendenti da un unico fornitore cinese.