L’India prova a fare a meno del petrolio con l’E85, ma a che prezzo?

Ieri l’India ha lanciato una nuova miscela di carburante contenente l’85% di etanolo nell’ambito del programma di mobilità a carburante flessibile del terzo importatore mondiale di petrolio greggio, volto a ridurre la dipendenza dal petrolio importato. Una via alternativa per riuscire a far calare la dipendenza del subcontinente dal petrolio importato, nel mezzo di una crisi energetica.

Il carburante E85 è stato lanciato ufficialmente durante una cerimonia a Nuova Delhi alla quale ha partecipato il ministro indiano del Petrolio e del Gas naturale, Hardeep Singh Puri.

Giovedì, Puri ha presentato a Nuova Delhi la prima autovettura flex-fuel indiana prodotta da Maruti Suzuki. I veicoli flex-fuel possono funzionare con una gamma di miscele etanolo-benzina, dall’E20 fino all’E100.

L’India ha ora la capacità di produrre etanolo da molteplici fonti di materie prime quali cereali spezzati, scarti agricoli, bambù e alghe marine, ha affermato il ministro del Petrolio.

NITI Aayog, il think tank del governo, classifica ufficialmente i veicoli flex-fuel (FFV) a base di etanolo, compresi quelli alimentati da miscele ad alto contenuto di etanolo come l’E85, come veicoli a emissioni zero.

Il carburante E85 produce inoltre emissioni di particolato (PM) quasi pari a zero, rendendo i veicoli flex-fuel una soluzione promettente per affrontare la crescente sfida dell’inquinamento atmosferico nel Paese, ha affermato giovedì il governo. Nelle megalopoli indiane, note per l’alto inquinamento, questo è un fattore tutt’altro che secondario.

“I veicoli Flex-Fuel offrono all’India una soluzione pratica per ridurre le importazioni di petrolio greggio, rafforzare l’economia rurale attraverso la domanda di etanolo e promuovere la mobilità a basse emissioni di carbonio”, ha dichiarato Puri durante il lancio della prima motocicletta flex-fuel di Hero MotoCorp a Nuova Delhi questa settimana.

L’India, che dipende dalle forniture di petrolio dal Medio Oriente per quasi il 50% delle sue importazioni di greggio, si è affrettata a diversificare i propri acquisti negli ultimi mesi, anche aumentando le importazioni dalla Russia a livelli record, grazie alle deroghe concesse dagli Stati Uniti per il petrolio russo caricato sulle petroliere.

Il paese più popoloso del mondo sta soffrendo a causa della crisi, che ha paralizzato non solo le sue forniture di greggio, ma anche quelle del suo principale combustibile da cucina, il gas di petrolio liquefatto (GPL). Le società di commercializzazione del petrolio in India hanno aumentato i prezzi del carburante per la quarta volta in meno di un mese, dopo aver rinviato gli aumenti per due mesi dall’inizio della guerra.

Le difficoltà economiche dell’India si intensificano con il passare dei giorni in cui lo Stretto di Hormuz rimane chiuso. Uno dei mercati emergenti con le migliori performance degli ultimi anni sta cercando affannosamente di contenere lo shock petrolifero che si sta propagando ai prezzi al consumo, alle riserve valutarie, alle partite correnti e alla crescita economica. L’etanolo però rischia di spostare il problema sulle produzioni agricole, con una possibile concorrenza con i beni necessari all’alimentazione alimentare.