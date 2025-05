Lynas Rare Earths una società australiana che ha deciso di gettarsi nel business delle terre rare, ha dichiarato il 16 maggio di aver prodotto ossido di disprosio ( Dy) nel suo impianto in Malesia, diventando il primo produttore commerciale di terre rare pesanti al di fuori della Cina.

L’impianto, denominato Lynas Malaysia, ha iniziato la produzione nel 2012 e si trova nella zona industriale di Gebeng, vicino al porto di Kuantan. Il circuito di separazione delle terre rare pesanti è stato messo in funzione nel trimestre di marzo. L’ossido di disprosio è un materiale utilizzato nella produzione dei magneti permanenti per i motori elettrici, le turbine eoliche e in altri settori della moderna elettrotecnica.

“La produzione di questo Dy su specifica è un passo significativo per la resilienza della catena di approvvigionamento e offre ai clienti la possibilità di rifornirsi di prodotti da un fornitore esterno alla Cina”, ha dichiarato Amanda Lacaze, amministratore delegato e direttore generale di Lynas.

“Lynas è ora l’unico produttore commerciale al mondo di terre rare pesanti separate al di fuori della Cina”, ha continuato, aggiungendo che questa distinzione posiziona l’azienda in modo unico per contribuire alla diversificazione delle forniture di terre rare pesanti.

Lacaze ha sottolineato che attualmente l’azienda è impegnata con clienti in Giappone, Stati Uniti ed Europa. La prima produzione di disprosio dell’impianto è avvenuta nei tempi previsti, mentre la prima produzione di terbio è prevista per giugno.

Nella sua ultima relazione trimestrale, la società ha dichiarato che il prezzo dei suoi nuovi prodotti a base di terre rare pesanti dovrebbe riflettere l’elevata domanda di questi prodotti al di fuori della Cina e non l’indice di mercato basato sulle transazioni in Cina. Questo, letto diversamente, viene a significare che la società australiana godrà della propria situazione di monopolio e verrà a realizzare prezzi estremamente profittevoli dalle proprie terre rare.

Lynas ha inoltre dichiarato di aspettarsi che la volatilità del mercato delle terre rare continui fino al trimestre di giugno, a causa del nuovo contesto tariffario globale e dei controlli sulle esportazioni cinesi. Il 4 aprile la Cina ha imposto controlli sulle esportazioni di sette terre rare e, sebbene la scorsa settimana abbia eliminato alcune restrizioni, secondo quanto riferito, continuerà a bloccare le esportazioni di questi elementi.

Oltre all’impianto di lavorazione delle terre rare in Malesia, Lynas possiede un impianto di lavorazione delle terre rare a Kalgoorlie, in Australia occidentale, e sta costruendo un nuovo impianto di lavorazione delle terre rare in Texas, negli Stati Uniti. Il monopolio cinese sta per terminare, ma, per ora, in Occidente sembra essere sostituito da un monopolio produttivo privato.