L’accordo USA Ucraina per le risorse minerarie: un’altra sconfitta della UE?

Qualche settimana fa, le terre rare, i minerali critici e altre risorse naturali sembravano solo un altro fattore negli sforzi per porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina.

Ora sono in primo piano, un fattore dominante nei colloqui degli Stati Uniti con Kiev e una vena prominente della diplomazia in intensificazione che coinvolge anche Mosca, l’Unione Europea e altri, mentre l’invasione della Russia entra nel suo quarto anno.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato il 25 febbraio che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy vuole venire a Washington venerdì per firmare un “grande accordo”, che dovrebbe essere un accordo quadro tra i due paesi.

“Quello che stiamo facendo è dire, guardate, vogliamo essere sicuri”, ha detto Trump, senza entrare nei dettagli dell’accordo.

“Il contribuente americano ora riavrà i suoi soldi, e anche qualcosa in più”, ha aggiunto.

Contattati dal servizio ucraino di RFE/RL, l’ufficio del vice primo ministro e il ministero dell’Economia hanno rifiutato di commentare l’andamento dei negoziati e lo stato attuale dell’accordo.

Secondo diverse notizie che citano fonti non identificate del governo ucraino, l’accordo riguarderebbe lo sviluppo congiunto dei minerali critici dell’Ucraina e di altre risorse naturali, come petrolio e gas.

Le notizie affermano inoltre che l’accordo è un quadro per un ampio accordo economico che includerebbe lo sfruttamento di minerali delle terre rare e la ricostruzione.

Non è stato subito chiaro se l’accordo comporti garanzie di sicurezza specifiche da parte degli Stati Uniti o se Washington si sia impegnata a inviare ulteriori aiuti militari, anche se alcuni rapporti dicono di no.

Alla domanda su cosa avrebbe ricevuto l’Ucraina nell’accordo, Trump ha citato 350 miliardi di dollari di aiuti che, secondo lui, gli Stati Uniti hanno già fornito a Kiev, oltre a “attrezzature militari e il diritto di continuare a combattere”.

Trump ha aggiunto che Zelenskyy vuole venire a Washington per firmare l’accordo il 28 febbraio, poiché l’accordo, che include “terre rare e altre cose”, è stato “praticamente negoziato”.

L’Ucraina ha accettato l’accordo dopo che “tutto ciò che era inaccettabile è stato tolto dal testo”, ha detto un funzionario governativo ucraino non identificato, citato dalla CNN. “Ora è spiegato più chiaramente come questo accordo contribuirà alla sicurezza e alla pace dell’Ucraina”, ha detto il funzionario, secondo la CNN.

Le notizie sull’accordo sui termini sono arrivate meno di un mese dopo che Trump aveva dichiarato il 3 febbraio che la sua amministrazione stava “cercando di raggiungere un accordo con l’Ucraina per garantire ciò che stiamo dando loro con le loro terre rare e altre cose”.

Le sue osservazioni hanno delineato i contorni di un compromesso: aiuti statunitensi, comprese le decine di miliardi di dollari in sostegno prevalentemente militare che Washington ha già fornito, in cambio dell’accesso a minerali critici.

Da allora, le discussioni su un potenziale accordo hanno alimentato le discussioni alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco del 14-16 febbraio e uno spiccato scambio pubblico di critiche tra Trump e Zelenskyy, che ha dichiarato di aver respinto una proposta iniziale degli Stati Uniti a causa, in parte, della mancanza di garanzie di sicurezza concrete.

La Russia offre agli Stati Uniti un accordo sui minerali

Il 24 febbraio, in occasione del terzo anniversario dell’inizio della guerra su vasta scala della Russia contro l’Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin ha improvvisamente aggiunto un nuovo elemento alle discussioni transatlantiche sui minerali critici, in quello che sembrava un tentativo di complicare il percorso verso un accordo tra Stati Uniti e Ucraina.

Ha presieduto una riunione governativa di alto livello sui metalli delle terre rare e ha offerto agli Stati Uniti la possibilità di esplorare congiuntamente i giacimenti russi, aggiungendo: “Voglio sottolineare che abbiamo indubbiamente molte più risorse di questo tipo rispetto all’Ucraina”. Fattore difficilmente negabile

Putin ha parlato dopo che Trump ha salutato le possibilità di una stretta cooperazione economica tra Stati Uniti e Russia in caso di un accordo di pace. Ha toccato una questione delicata che è al centro della sua guerra contro l’Ucraina e che rischia di essere una delle principali questioni controverse mentre proseguono gli sforzi per porre fine alla guerra, affermando che i potenziali accordi di esplorazione delle terre rare potrebbero includere i depositi nelle zone dell’Ucraina orientale occupate dalla Russia, nella regione ricca di risorse nota come Donbas.

Il 23 febbraio, il vice primo ministro ucraino Yulia Svyrydenko ha dichiarato in una conferenza stampa che “circa 350 miliardi di dollari di questi materiali critici utili” si trovano nel territorio occupato dalla Russia. Un’affermazione però tutta da provare.

Con 3,8 milioni di tonnellate, le riserve di terre rare della Russia sono le quinte più grandi al mondo, secondo l’U.S. Geological Survey. Le principali società russe di estrazione e produzione di terre rare sono state nazionalizzate dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina e sono ora controllate da Rosatom, la compagnia nucleare statale, che ha forti legami con Mikhail Kovalchuk, stretto collaboratore di Putin.

Le terre rare sono una classe di oltre 17 minerali , tra cui ittrio, cerio e lantanio, che si trovano in tracce in tutta la superficie terrestre. La loro domanda è in aumento a causa del loro utilizzo in prodotti come batterie, computer, smartphone, magneti, auto elettriche e armi ad alta tecnologia.

Quali sono le risorse minerarie dell’Ucraina?

L’Ucraina dichiara di avere riserve di metà dei 50 minerali che gli Stati Uniti considerano “fondamentali per l’economia e la sicurezza nazionale”, una categoria più ampia che include, tra gli altri, litio e titanio, e di risorse minerarie più comuni come carbone, minerale di ferro, petrolio e gas.

I funzionari statunitensi hanno affermato che l’accordo sui minerali rafforzerebbe la sicurezza dell’Ucraina perché gli Stati Uniti vorrebbero proteggere i propri interessi, ma Zelenskyy ha sottolineato che Kiev ha bisogno di garanzie di sicurezza forti e affidabili in caso di cessate il fuoco o di accordo di pace.

Oltre alle preoccupazioni sulle garanzie di sicurezza, anche gli importi menzionati dagli Stati Uniti hanno causato costernazione a Kiev. Trump ha dichiarato all’inizio di questo mese di volere “l’equivalente di circa 500 miliardi di dollari in terre rare”, e una nuova bozza proposta da Washington dopo il rifiuto iniziale chiedeva all’Ucraina di contribuire a un fondo statunitense fino a raggiungere tale importo.

Zelenskyy ha sottolineato che l’aiuto americano in tempo di guerra è stato finora molto inferiore a 500 miliardi di dollari e che gran parte del denaro è andato ai produttori di armi statunitensi. A settembre, il Congresso aveva stanziato 174,2 miliardi di dollari in finanziamenti supplementari di emergenza per scopi legati all’Ucraina, il 64% dei quali destinati al Dipartimento della Difesa e ai conti legati alla difesa, secondo il Congressional Research Service.

Il Financial Times ha dichiarato di aver visto la “versione finale” dell’accordo, che secondo quanto riportato era datato 24 febbraio e non includeva una richiesta di 500 miliardi di dollari. L’accordo “istituirebbe un fondo al quale l’Ucraina contribuirebbe con il 50% dei proventi della ‘futura monetizzazione’ delle risorse minerarie di proprietà statale, tra cui petrolio e gas, e della logistica associata”, ha riferito il giornale, e il fondo “investirebbe in progetti in Ucraina”.

Secondo il giornale, l’accordo esclude le risorse minerarie che già contribuiscono alle casse dello Stato ucraino, “il che significa che non coprirebbe le attività esistenti di Naftogaz o Ukrnafta, i maggiori produttori di gas e petrolio dell’Ucraina”.

Sebbene la bozza non includa garanzie di sicurezza specifiche, l’AFP ha citato una “fonte ucraina di alto livello” che ha dichiarato: “C’è una clausola generale che dice che l’America investirà in un’Ucraina sovrana stabile e prospera, che lavora per una pace duratura e che l’America sostiene gli sforzi per garantire la sicurezza”.

La UE si mette in mezzo

Nel mezzo delle tensioni tra Stati Uniti e UE sulla Russia e la guerra in Ucraina, nel frattempo, l’agenzia di stampa AFP ha riportato che un funzionario dell’UE ha dichiarato che il blocco ha proposto un accordo separato tra UE e Ucraina durante una visita a Kiev con la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen il 24 febbraio, il terzo anniversario dell’inizio dell’invasione su vasta scala.

“Ventuno dei trenta materiali critici di cui l’Europa ha bisogno possono essere forniti dall’Ucraina in un partenariato vantaggioso per entrambe le parti”, ha dichiarato Stephane Sejourne, commissario europeo per la strategia industriale,. ‘Il valore aggiunto offerto dall’Europa è che non chiederemo mai un accordo che non sia reciprocamente vantaggioso’.

Tuttavia, il 25 febbraio il portavoce della Commissione europea Thomas Regnier ha dichiarato che non c’era “nessuna proposta” da parte dell’UE, aggiungendo che l’Unione ha un partenariato con l’Ucraina sui minerali critici da quando è stato firmato un memorandum d’intesa nel 2021.

Von der Leyen “ha ribadito l’impegno ad attuare questo memorandum d’intesa e ad accelerare il lavoro per rafforzare il nostro partenariato di mutuo vantaggio”, ha detto. “Come vedete, si tratta davvero di cooperazione con l’Ucraina e non di una sorta di competizione con gli Stati Uniti”.

Parlando con RFE/RL a condizione di anonimato, un alto funzionario dell’UE ha detto che sarebbe ‘sorpreso’ se Von der Leyen e la Commissione Europea ‘volessero sfidare gli Stati Uniti su questo’. Chi conosce invece la Commissione meglio pensa che la von del Leyen voglia uno scontro diretto, perché nessuno nella bolla di Bruelles le ha spiegato quale sia l’effettivo potere economico degli USA. Una “guerra” per le risorse minerarie dell’Ucraina sarebbe un vero e proprio regalo per Putin, che potrebbe facilitare un proprio accordo con Trump, oltre che essere di notevole irritazione per il presidente USA. Una mossa non saggia, quando si sstanno studiando le misure commerciali per riavviare un riequilibrio fra UE e USA dal punto di vista commerciale.