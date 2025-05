Terre rare: i prezzi sono più che triplicati, dopo il blocco della Cina all’export

I prezzi dei metalli rari hanno raggiunto livelli record nelle settimane successive alla decisione della Cina di limitare le esportazioni dei materiali chiave utilizzati nei veicoli elettrici, nelle turbine eoliche e in altri prodotti, nel contesto di una guerra commerciale con gli Stati Uniti.

Secondo Argus Media, ripreso da Nikkei, il prezzo del disprosio in Europa, il punto di riferimento per questo materiale al di fuori della Cina, è triplicato dall’inizio di aprile, raggiungendo giovedì 850 dollari al chilogrammo. Il terbio è passato da 965 a 3.000 dollari al chilogrammo.

Entrambi hanno registrato i maggiori aumenti mensili e i prezzi più alti mai registrati dai dati disponibili a partire dal maggio 2015.

Il 4 aprile il governo cinese ha annunciato restrizioni alle esportazioni di sette metalli rari, tra cui il terbio e il disprosio, una mossa ampiamente vista come una ritorsione contro i dazi “reciproci” annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Secondo Argus, le esportazioni cinesi di metalli rari sarebbero state interrotte immediatamente dopo l’annuncio.

I metalli delle terre rare sono talvolta chiamati “vitamine industriali”, poiché possono migliorare la funzionalità dei materiali a cui vengono aggiunti anche in piccole quantità. Sono fondamentali per la produzione di prodotti avanzati come veicoli elettrici, motori per turbine eoliche e aeromobili.

I sette elementi interessati dalle restrizioni cinesi sono classificati come terre rare medie e pesanti. Sono meno comuni delle terre rare leggere e la Cina è responsabile della maggior parte della loro fornitura globale.

“È difficile sostituire le terre rare soggette a restrizioni con materiali prodotti in altri paesi”, ha affermato Takahiro Sato del Dipartimento di Ricerca Industriale della Mizuho Bank.

L’aumento dei prezzi delle terre rare pesanti incide direttamente sul costo dei motori utilizzati nei veicoli elettrici e in altri prodotti. ‘Le restrizioni prolungate all’approvvigionamento potrebbero rendere impossibile la produzione di veicoli elettrici nel loro complesso’, ha affermato Toru Okabe, professore presso l’Istituto di Scienze Industriali dell’Università di Tokyo.

La scarsità di terre rare ha influito anche sui rapporti degli Stati Uniti con l’Ucraina, con Trump che ha espresso interesse per le risorse ucraine. Questa settimana i due paesi hanno firmato un accordo per lo sviluppo congiunto delle risorse energetiche e minerarie in Ucraina.

terre rare pesanti sono anche oggetto di finanziamenti USA alla ricerca e allo sfruttamento anche all’estero, ad esempio in Australia.