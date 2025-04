La Cina sospende l’esportazione di Terre Rare

La Cina ha sospeso le esportazioni di un’ampia gamma di minerali e magneti essenziali, minacciando di interrompere le forniture di componenti fondamentali per case automobilistiche, produttori aerospaziali, aziende di semiconduttori e appaltatori militari di tutto il mondo. La notizia è riportata dal NYT.

Le spedizioni di magneti, essenziali per l’assemblaggio di qualsiasi cosa, dalle automobili ai droni, dai robot ai missili, sono state interrotte in molti porti cinesi mentre il governo cinese elabora un nuovo sistema normativo. Una volta in vigore, il nuovo sistema potrebbe impedire in modo permanente che le forniture raggiungano determinate aziende, compresi gli appaltatori militari americani.

Il giro di vite ufficiale fa parte della rappresaglia cinese per il forte aumento delle tariffe da parte del presidente Trump, iniziato il 2 aprile.

Il 4 aprile il governo cinese ha imposto restrizioni all’esportazione di sei metalli pesanti delle terre rare, che vengono raffinati interamente in Cina, nonché di magneti delle terre rare, il 90% dei quali viene prodotto in Cina. I metalli e i magneti speciali realizzati con essi possono ora essere spediti fuori dalla Cina solo con licenze di esportazione speciali.

Ma la Cina ha appena iniziato a istituire un sistema per il rilascio delle licenze. Ciò ha causato costernazione tra i dirigenti del settore, che temono che il processo possa trascinarsi e che le attuali forniture di minerali e prodotti al di fuori della Cina possano esaurirsi.

Se le fabbriche di Detroit e altrove dovessero rimanere senza potenti magneti di terre rare, ciò potrebbe impedire loro di assemblare automobili e altri prodotti con motori elettrici che richiedono questi magneti. Le aziende variano notevolmente in termini di dimensioni delle scorte di emergenza per tali evenienze, quindi è difficile prevedere i tempi delle interruzioni della produzione.

I cosiddetti metalli pesanti delle terre rare, oggetto della sospensione delle esportazioni, sono utilizzati nei magneti permanenti essenziali per molti tipi di motori elettrici. Questi motori sono componenti fondamentali di auto elettriche, droni, robot, missili e veicoli spaziali. Anche le auto a benzina utilizzano motori elettrici con magneti in terre rare per compiti critici come lo sterzo.

I metalli sono anche utilizzati nei prodotti chimici per la produzione di motori a reazione, laser, fari per auto e alcune candele. E questi metalli rari sono ingredienti vitali nei condensatori, che sono componenti elettrici dei chip dei computer che alimentano i server di intelligenza artificiale e gli smartphone.