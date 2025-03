Terre Rare: Cosa Sono, Dove Si Trovano e Perché Sono il Cuore (Conteso) della Tecnologia Moderna

Sentiamo sempre più spesso parlare di “terre rare”, elementi dai nomi esotici che sembrano usciti da una tavola periodica dimenticata. Ma cosa sono esattamente? E perché rivestono un’importanza così cruciale per la nostra economia, la tecnologia che usiamo ogni giorno e persino per gli equilibri geopolitici mondiali?

Nonostante il nome possa trarre in inganno, le terre rare non sono necessariamente “rare” in termini di abbondanza geologica nella crosta terrestre – alcune sono più comuni di piombo, oro o platino. Il vero problema, e la chiave della loro importanza strategica, risiede nella difficoltà e nel costo della loro estrazione, separazione e raffinazione in forme utilizzabili, processi oggi concentrati in poche aree geografiche del pianeta.

Questo articolo vuole fare chiarezza su questi elementi fondamentali, spiegando cosa sono, quali sono, dove vengono prodotte e perché sono diventate indispensabili per la transizione energetica, l’industria high-tech e persino la difesa.

Cosa Sono Esattamente le Terre Rare?

Le Terre Rare (in inglese Rare Earth Elements, REE) sono un gruppo di 17 elementi chimici della tavola periodica. Questo gruppo comprende:

I 15 lantanidi: Lantanio (La), Cerio (Ce), Praseodimio (Pr), Neodimio (Nd), Promezio (Pm), Samario (Sm), Europio (Eu), Gadolinio (Gd), Terbio (Tb), Disprosio (Dy), Olmio (Ho), Erbio (Er), Tulio (Tm), Itterbio (Yb), Lutezio (Lu). Scandio (Sc) Ittrio (Y)