L’Arabia Saudita blinda l’economia reale: strade ferrate per sfuggire alla trappola del Golfo Persico

Le recenti tensioni internazionali e i venti di guerra hanno insegnato una lezione molto pratica ai vertici di Riyad: l’economia di carta conta poco quando le navi non possono navigare. Dipendere in modo quasi totale dal Golfo Persico e dalle rotte marittime per l’esportazione di petrolio e merci è un rischio troppo alto per la sicurezza nazionale. La soluzione scelta dal Regno è tanto antica quanto efficace: l’intervento dello Stato per costruire infrastrutture pesanti. Cemento, acciaio e binari per spostare il traffico su terra, in modo sicuro.

In questo scenario di massiccia spesa pubblica per sostenere l’economia reale, si inserisce l’ultimo colpo della spagnola OHLA. Tramite la sua filiale saudita, e in alleanza con l’impresa Hassan Allam Construction, si è aggiudicata un contratto chiave con la Saudi Arabia Railways (SAR). L’obiettivo è semplice ma vitale: collegare la Seconda Città Industriale di Dammam, nella ricca provincia orientale, alla rete ferroviaria nazionale, con l’integrazione nel grande progetto Landbridge, che permetterà di diversificare le linee logistiche e sganciarsi dal Golfo Persico.

I numeri del cantiere di Dammam

Il contratto mira a rafforzare la logistica in una zona industriale a ridosso del mare, offrendo un’alternativa rapida e sicura al trasporto su gomma o nave. I lavori prevedono:

22,7 chilometri di nuova linea ferroviaria merci a binario unico.

di nuova linea ferroviaria merci a binario unico. Opere civili complete : dagli scavi alle fondazioni, fino all’infrastruttura di base.

: dagli scavi alle fondazioni, fino all’infrastruttura di base. Due grandi ponti : un cavalcavia di 265 metri per superare l’autostrada HW615 e un ponte di 118 metri che scavalcherà il delicato corridoio dell’oleodotto Aramco.

: un cavalcavia di 265 metri per superare l’autostrada HW615 e un ponte di 118 metri che scavalcherà il delicato corridoio dell’oleodotto Aramco. Tecnologia e integrazione: installazione dei sistemi di segnalamento e collegamento con la rete elettrica nazionale (SEC).

Un’opera che, oltre a risolvere problemi logistici, dà ossigeno all’occupazione e muove l’industria locale, confermando come i grandi cantieri restino il vero motore per lo sviluppo di un Paese. Dovrà essere realizzata con una certa urgenza.

Il grande scacchiere ferroviario e le nazioni coinvolte

Il progetto di Dammam è solo una piccola parte di un piano gigantesco. L’Arabia Saudita vuole slegare il proprio destino dagli stretti marittimi, collegando le sponde del Mar Rosso con quelle del Golfo Persico. I progetti in corso vedono la partecipazione di potenze e aziende di tutto il mondo:

Il Saudi Landbridge Project: Un’opera faraonica da 7 miliardi di dollari per 950 km di ferrovia merci. Questa linea collegherà il porto di Gedda al cuore del Paese, Riyad, per poi arrivare a Dammam e Jubail. Il consorzio che lo realizza parla cinese e saudita (CCECC e SAR), ma vede in campo i migliori ingegneri del mondo, tra cui l’italiana Italferr, la francese Thales e l’americana Hill International.

Un’opera faraonica da 7 miliardi di dollari per 950 km di ferrovia merci. Questa linea collegherà il porto di Gedda al cuore del Paese, Riyad, per poi arrivare a Dammam e Jubail. Il consorzio che lo realizza parla cinese e saudita (CCECC e SAR), ma vede in campo i migliori ingegneri del mondo, tra cui l’italiana Italferr, la francese Thales e l’americana Hill International. La rete GCC (Gulf Cooperation Council): Un piano da 250 miliardi di dollari. L’idea è costruire oltre 2.100 km di ferrovia per unire tutti e sei i Paesi del Golfo, con un’enorme capacità di trasporto merci. Anche qui, le aziende cinesi (come la China State Construction) giocano un ruolo di primo piano, costruendo i tratti che uniscono gli Emirati Arabi Uniti all’Oman.

Un piano da 250 miliardi di dollari. L’idea è costruire oltre 2.100 km di ferrovia per unire tutti e sei i Paesi del Golfo, con un’enorme capacità di trasporto merci. Anche qui, le aziende cinesi (come la China State Construction) giocano un ruolo di primo piano, costruendo i tratti che uniscono gli Emirati Arabi Uniti all’Oman. Le altre opere in Nord Africa e Medio Oriente: L’alleata Hassan Allam (Egitto/Arabia) è già attiva nella metropolitana del Cairo, nel tram di Alessandria e nella monorotaia del distretto finanziario di Riyad, mostrando come il capitale pubblico stia ridisegnando la mobilità in tutta l’area.

Di fronte alle crisi globali, Riyad non si affida ai mercati finanziari, ma spende nell’economia reale. Costruisce strade ferrate che permetteranno a merci ed energia di scorrere al sicuro da blocchi navali e tensioni militari. Una lezione di politica economica concreta.