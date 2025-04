L’Australia sta cercando di accelerare lo sviluppo delle proprie Terre Rare

Negli ultimi anni l’Australia ha sviluppato il proprio settore dei minerali critici con l’obiettivo di diventare uno dei principali produttori e trasformatori dei minerali e dei metalli rari ad alta domanda necessari per sostenere la transizione verde a livello globale. Oltre a lanciare una strategia nazionale e a stanziare miliardi di finanziamenti per il settore, il governo ha recentemente approvato una legge che prevede incentivi fiscali per i minerali critici, che dovrebbe attrarre maggiori investimenti nel settore.

La domanda di minerali critici dovrebbe aumentare drasticamente nei prossimi decenni, poiché i paesi di tutto il mondo li utilizzano per alimentare la transizione verde globale. Gli usi più comuni dei minerali critici includono la produzione di batterie, elettronica, microchip e pannelli solari fotovoltaici. L’Australia ospita alcuni dei più grandi giacimenti di minerali critici recuperabili al mondo , tra cui cobalto, litio, manganese, elementi delle terre rare, tungsteno e vanadio di alta qualità.

Nel dicembre 2023, il governo australiano ha lanciato la Critical Minerals Strategy 2023–2030 , che fornisce un quadro di riferimento per lo sviluppo della produzione, della lavorazione e delle catene di approvvigionamento dei minerali critici in Australia. Si prevede che tale strategia sosterrà la creazione di posti di lavoro e stimolerà la crescita economica . Essa incoraggia la collaborazione tra comunità, industria, investitori, settore della ricerca e dell’innovazione, stati e territori e partner internazionali.

La strategia si concentra su sei aree chiave: sviluppo di progetti strategicamente importanti, attrazione di investimenti e creazione di partnership internazionali, coinvolgimento delle popolazioni indigene e condivisione dei benefici, promozione dell’Australia come leader mondiale nelle prestazioni ESG, sblocco degli investimenti in infrastrutture e servizi abilitanti e crescita di una forza lavoro qualificata.

Nel 2021, il governo ha istituito il Critical Minerals Facility, con 1,3 miliardi di dollari di finanziamenti per colmare il deficit di finanziamenti nel settore dei minerali critici del paese. Da allora ha aggiunto altri 1,3 miliardi di dollari al programma. Il fondo fornisce finanziamenti a progetti in linea con la strategia del governo in materia di minerali critici.

A febbraio, il parlamento australiano ha approvato leggi che prevedono agevolazioni fiscali sulla produzione di minerali critici e idrogeno rinnovabile per sostenere i piani nazionali di transizione energetica e contribuire a ridurre la dipendenza dalla Cina per il loro approvvigionamento. La legge offre 4,4 miliardi di dollari in incentivi fiscali del 10% per i costi di lavorazione e raffinazione di 31 minerali critici dal 2028 al 2040 per un massimo di 10 anni per progetto. Il ministro delle Risorse Madeleine King ha dichiarato: “Lavorando una maggiore quantità di questi minerali qui in Australia, creeremo posti di lavoro e diversificheremo le catene di approvvigionamento globali”.

L’Australia è attualmente governata da un governo laburista guidato dal primo ministro Anthony Albanese. Tuttavia, l’opposizione della Coalizione Liberale-Nazionale è in lizza per il potere nelle elezioni generali di maggio e ha una posizione molto diversa in materia di energia. Ad aprile, la Coalizione ha comunicato all’industria del gas che, se fosse salita al potere, avrebbe concesso al gas lo stesso status dei minerali critici, garantendo all’industria l’accesso a 3,6 miliardi di dollari di finanziamenti all’esportazione.

Susan McDonald, senatrice del Queensland, ha dichiarato che il partito garantirà che il gas naturale “rimanga una parte fondamentale dell’economia australiana per decenni”. Ha aggiunto: “Posso annunciare oggi che, per stimolare gli investimenti, un governo della Coalizione eleva il gas allo stesso status dei minerali critici… Ciò garantirà che i progetti relativi al gas possano richiedere finanziamenti dal fondo per i minerali critici da 4 miliardi di dollari (3,6 miliardi di dollari USA)”.

McDonald ha proseguito affermando che “ciò garantirà che i progetti relativi al gas, così fondamentali per la nostra sicurezza nazionale e internazionale, possano accedere a team specializzati all’interno del dipartimento delle risorse per sostenere i loro progetti”. A marzo, il leader dell’opposizione Peter Dutton ha promesso di creare un piano di riserva di gas sulla costa orientale, volto a ridurre i prezzi dell’energia.

Al contrario, Albanese mira a continuare a sostenere la transizione dal petrolio, dal gas e dal carbone se verrà rieletto, in particolare sulla scia dei recenti dazi imposti da Trump. Egli intende aumentare le attività di estrazione e lavorazione dei minerali critici per rafforzare l’attrattiva commerciale dell’Australia nei confronti degli Stati Uniti, mentre il gigante nordamericano cerca di ridurre la dipendenza dalla Cina per i minerali critici e i componenti per l’energia verde. Il primo ministro dovrebbe svelare nelle prossime settimane i piani su come intende accelerare l’espansione del settore.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha recentemente annunciato dazi doganali su larga scala sulle importazioni da paesi di tutto il mondo, con un’aliquota del 25% sull’acciaio e l’alluminio e del 10% sulla maggior parte dei prodotti australiani , ad eccezione dei prodotti farmaceutici e di alcuni minerali critici. Trump ha cambiato più volte posizione sui dazi, introducendoli e poi sospendendoli per lunghi periodi. I leader mondiali hanno risposto alla minaccia dei dazi diversificando i propri partner commerciali e cercando di garantire il futuro della sicurezza commerciale in vari modi. Per Albanese, ciò significa rendere l’Australia un hub per i minerali critici.

Il governo laburista australiano ha sostenuto lo sviluppo dell’industria dei minerali critici del Paese, con una crescita significativa del settore prevista nei prossimi decenni. Tuttavia, questa espansione potrebbe dipendere in larga misura dalla vittoria di Albanese alle elezioni di maggio o dall’ascesa al potere della Coalizione Liberale-Nazionale, che darebbe maggiore importanza allo sviluppo del gas naturale.