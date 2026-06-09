La mappa globale del disagio: perché la salute mentale è il nuovo indicatore economico (e l’Italia non c’è)

Negli ultimi anni, l’approccio globale ai problemi di salute mentale ha subito una profonda trasformazione. Quello che per decenni è stato considerato, a torto, un segno di debolezza personale da nascondere sotto il tappeto, oggi viene progressivamente riconosciuto per ciò che è: una questione medica e, inevitabilmente, un fondamentale fattore macroeconomico.

La pandemia ha funzionato da catalizzatore. L’isolamento, il senso di impotenza e le incertezze lavorative hanno non solo innescato un picco di sintomi legati ad ansia e depressione, ma hanno anche sdoganato il tema. Le persone, semplicemente, hanno iniziato a parlarne. E quando un problema sommerso emerge, i dati iniziano a rifletterne la portata.

Un recente sondaggio di Statista Consumer Insights (condotto tra l’aprile 2025 e il marzo 2026 su campioni da 1.000 a 8.600 intervistati per nazione) fotografa una situazione eterogenea, in cui i tassi di disagio psicologico auto-dichiarato variano enormemente da un Paese all’altro.

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Ecco la quota di intervistati (nella fascia 18-64 anni) che ha dichiarato di aver provato sintomi legati a problemi di salute mentale negli ultimi 12 mesi:

Svezia: 42%

42% Stati Uniti: 41%

Canada: 39%

Regno Unito: 37%

Brasile: 32%

Germania: 31%

India: 26%

Francia: 22%

Giappone: 22%

Cina: 16%

Svedesi e americani in testa, l’Asia frena (ma è la realtà?) Spicca immediatamente il primato della Svezia, dove ben il 42% del campione riporta sintomi di disagio, seguita a ruota dagli Stati Uniti (41%). Guardando all’Europa continentale, i tedeschi si attestano al 31%, mentre i francesi sembrano meno colpiti, fermandosi al 22%.

È interessante notare i dati di Cina (16%) e Giappone (22%). L’incidenza apparentemente bassa nei Paesi asiatici suggerisce non tanto un’immunità genetica o sociale allo stress, quanto piuttosto una persistente esitazione culturale ad aprirsi su questi temi. In molte società, identificare e dichiarare un esaurimento nervoso o uno stato depressivo rimane un tabù, il che porta a una drastica sottostima statistica.

Il grande assente: l’Italia

ùDal grafico di Statista balza all’occhio una mancanza: l’Italia non è stata inclusa in questo specifico campione di rilevazione. Tuttavia, sappiamo bene che nel nostro Paese il problema è cronicamente sottovalutato. Manca spesso un’infrastruttura di supporto psicologico accessibile a livello di sanità pubblica, e il welfare aziendale su questo fronte è ancora agli albori. Il risultato è un disagio silenzioso che grava per lo più sulle famiglie.

Le ricadute economiche

Affrontare la salute mentale non è solo un dovere etico, ma una necessità economica. Un lavoratore in burnout o che soffre di ansia cronica si traduce in un calo drastico della produttività, in un aumento dei giorni di malattia e, a lungo termine, in un aggravio per il sistema sanitario e previdenziale. Più di 4 adulti su 10 negli Stati Uniti dichiarano di aver avuto problemi recenti: parliamo di decine di milioni di persone. Una forza lavoro mentalmente sana è il prerequisito essenziale per un’economia in salute. Ignorare il problema, o non misurarlo affatto come spesso accade alle nostre latitudini, significa semplicemente rimandarne il costo, pagandolo poi con gli interessi sotto forma di spesa pubblica e mancata crescita.