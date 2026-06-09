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La mappa globale del disagio: perché la salute mentale è il nuovo indicatore economico (e l’Italia non c’è)
I dati globali sulla salute mentale rivelano un quadro sorprendente: Svezia e USA in testa al disagio, mentre in Asia il tabù nasconde i veri numeri. E l’Italia? Assente dal grafico, ma con un problema strutturale sottovalutato che pesa sulla nostra economia.
Negli ultimi anni, l’approccio globale ai problemi di salute mentale ha subito una profonda trasformazione. Quello che per decenni è stato considerato, a torto, un segno di debolezza personale da nascondere sotto il tappeto, oggi viene progressivamente riconosciuto per ciò che è: una questione medica e, inevitabilmente, un fondamentale fattore macroeconomico.
La pandemia ha funzionato da catalizzatore. L’isolamento, il senso di impotenza e le incertezze lavorative hanno non solo innescato un picco di sintomi legati ad ansia e depressione, ma hanno anche sdoganato il tema. Le persone, semplicemente, hanno iniziato a parlarne. E quando un problema sommerso emerge, i dati iniziano a rifletterne la portata.
Un recente sondaggio di Statista Consumer Insights (condotto tra l’aprile 2025 e il marzo 2026 su campioni da 1.000 a 8.600 intervistati per nazione) fotografa una situazione eterogenea, in cui i tassi di disagio psicologico auto-dichiarato variano enormemente da un Paese all’altro.
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Ecco la quota di intervistati (nella fascia 18-64 anni) che ha dichiarato di aver provato sintomi legati a problemi di salute mentale negli ultimi 12 mesi:
- Svezia: 42%
Stati Uniti: 41%
Canada: 39%
Regno Unito: 37%
Brasile: 32%
Germania: 31%
India: 26%
Francia: 22%
Giappone: 22%
Cina: 16%
Svedesi e americani in testa, l’Asia frena (ma è la realtà?) Spicca immediatamente il primato della Svezia, dove ben il 42% del campione riporta sintomi di disagio, seguita a ruota dagli Stati Uniti (41%). Guardando all’Europa continentale, i tedeschi si attestano al 31%, mentre i francesi sembrano meno colpiti, fermandosi al 22%.
È interessante notare i dati di Cina (16%) e Giappone (22%). L’incidenza apparentemente bassa nei Paesi asiatici suggerisce non tanto un’immunità genetica o sociale allo stress, quanto piuttosto una persistente esitazione culturale ad aprirsi su questi temi. In molte società, identificare e dichiarare un esaurimento nervoso o uno stato depressivo rimane un tabù, il che porta a una drastica sottostima statistica.
Il grande assente: l’Italia
ùDal grafico di Statista balza all’occhio una mancanza: l’Italia non è stata inclusa in questo specifico campione di rilevazione. Tuttavia, sappiamo bene che nel nostro Paese il problema è cronicamente sottovalutato. Manca spesso un’infrastruttura di supporto psicologico accessibile a livello di sanità pubblica, e il welfare aziendale su questo fronte è ancora agli albori. Il risultato è un disagio silenzioso che grava per lo più sulle famiglie.
Le ricadute economiche
Affrontare la salute mentale non è solo un dovere etico, ma una necessità economica. Un lavoratore in burnout o che soffre di ansia cronica si traduce in un calo drastico della produttività, in un aumento dei giorni di malattia e, a lungo termine, in un aggravio per il sistema sanitario e previdenziale. Più di 4 adulti su 10 negli Stati Uniti dichiarano di aver avuto problemi recenti: parliamo di decine di milioni di persone. Una forza lavoro mentalmente sana è il prerequisito essenziale per un’economia in salute. Ignorare il problema, o non misurarlo affatto come spesso accade alle nostre latitudini, significa semplicemente rimandarne il costo, pagandolo poi con gli interessi sotto forma di spesa pubblica e mancata crescita.
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