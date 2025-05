A seguito dell’approvazione di una risoluzione provvisoria (CR) della durata di un anno a marzo, il Pentagono ha preso in considerazione importanti cambiamenti per i programmi di punta dell’Air Force, come il nuovo missile balistico intercontinentale nucleare e i futuristici droni da combattimento, secondo quanto emerge dai documenti di bilancio provvisori.

Il progetto di piano di spesa, che era stato precedentemente riportato da vari media e ottenuto da Breaking Defense, include una proposta dell’Aeronautica Militare di tagliare oltre un miliardo di dollari dalla spesa prevista per il travagliato Sentinel ICBM e di destinare centinaia di milioni di dollari in più al programma di droni Collaborative Combat Aircraft.

I cambiamenti rappresenterebbero un significativo allontanamento dalle linee guida di spesa stabilite dal Congresso. Nel delineare le loro intenzioni per la CR, i membri del Congresso hanno stanziato circa 3,2 miliardi di dollari per il Sentinel e 486,7 milioni di dollari per il CCA. Ma secondo il progetto del Pentagono, datato 18 aprile, la linea di bilancio del Sentinel scenderebbe a circa 2 miliardi di dollari dopo il trasferimento di 964,7 milioni di dollari a programmi classificati, 142,6 milioni di dollari al ritardato progetto VC-25B per la messa in servizio di due nuovi Air Force One e 78,7 milioni di dollari al CCA. Il programma CCA aumenterebbe invece a 711,7 milioni di dollari grazie al trasferimento di fondi da sette diversi programmi, tra cui 55 milioni di dollari da un progetto per lo sviluppo di un motore di nuova generazione.

Interrogato sui progetti di spesa, un portavoce dell’Aeronautica Militare ha dichiarato: “Le modifiche sono in gran parte il risultato di un cambiamento delle priorità rispetto alle tabelle di finanziamento originali”. Il Pentagono non ha risposto, al momento della pubblicazione, alla domanda se i documenti preliminari rappresentino i piani di spesa definitivi del Dipartimento della Difesa.

Nei piani di spesa originali per l’anno fiscale 2025 elaborati dai precedenti funzionari nominati dall’amministrazione Biden, l’Air Force aveva richiesto circa 557,1 milioni di dollari per il CCA e 3,7 miliardi di dollari per il Sentinel. Da allora, il programma CCA ha fatto progressi e gli appassionati dello sviluppo dei droni, come Elon Musk, hanno esercitato la loro influenza. Il programma Sentinel ha anche incontrato nuove difficoltà, come l’impossibilità di riutilizzare i silos Minuteman III, un problema molto grave che manda alle stelle il costo del programma.

Lo spostamento dei fondi segue una stranezza del processo di bilancio resa possibile dal CR annuale. In genere, quando l’esercito vuole “riprogrammare” o spostare i fondi stanziati dal Congresso attraverso il normale processo di bilancio, tali modifiche devono essere approvate dai legislatori se l’importo in dollari supera una certa soglia. Tuttavia, in base all’attuale CR, il Pentagono ha una maggiore libertà di manovra per spostare i fondi senza chiedere l’approvazione del Congresso. Questo fa si che le tabelle che indicano le spese siano solo indicative, perché possono essere facilmente modificate dai responsabili delle forze armate.

Non è chiaro nemmeno quale sarà il piano di spesa definitivo del Pentagono. A seguito di un’audizione tenutasi il 6 maggio al Campidoglio con i funzionari dell’Aeronautica Militare, i principali responsabili degli stanziamenti alla Difesa della Camera dei Rappresentanti, il repubblicano Ken Calvert (California) e la democratica Betty McCollum (Minnesota), hanno confermato a Breaking Defense che il Dipartimento della Difesa non ha ancora presentato ai legislatori il piano di spesa definitivo.

“Non abbiamo ancora visto cosa stanno facendo al riguardo, e questo determinerà come lo inseriremo nel bilancio che otterremo alla fine”, ha detto McCollum, riferendosi al bilancio per l’anno fiscale 2026, i cui dettagli principali – tra cui 1.000 miliardi di dollari per il Pentagono – sono stati rivelati dall’amministrazione Trump il 2 maggio.

Alla domanda sulle preoccupazioni relative a potenziali deviazioni dalle linee guida degli stanziatori, Calvert ha affermato che la sua “aspettativa” è che le forze armate rispetteranno in larga misura i piani di spesa dei suoi colleghi, ma ha riconosciuto che i legislatori “hanno concesso loro una certa autorità di trasferimento e una certa capacità di operare in base alle realtà odierne”.

“Ma nel complesso, ci aspettiamo una buona comunicazione e spiegazioni su ciò che intendono fare”, ha continuato Calvert. ‘Ovviamente sono in atto alcuni cambiamenti’, ha aggiunto, indicando i rimpasti nell’esercito, ‘quindi lavoreremo con le forze armate’.

Il Pentagono, utilizzando l’autonomia garantita dal CR sta quindi preparando una completa ridefinizione delle proprie priorità di spesa, seguendo gli insegnamenti degli ultimi eventi bellici, dall’Ucraina all’India, che indicano un sempre maggior peso dei sistemi di combattimento autonomi, e un minor valore dei missili ICBM intercontinentali, che sono semre più solo una delle varie componenti del sistema di dissuasione nucleare.