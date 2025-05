La Casa Bianca vuole il nuovo Air Force One a qualsiasi costo, anche a costo di abbassare i requisiti tecnici

Boeing ha comunicato all’aviazione militare statunitense che i lavori per la consegna dei nuovi jet presidenziali, da tempo in difficoltà, potrebbero essere accelerati e completati durante la presidenza Trump, a condizione che i requisiti tecnici dell’aeromobile vengano alleggeriti, secondo quanto riferito da un alto funzionario dell’aviazione.

Darlene Costello, che ricopre il ruolo di responsabile degli acquisti dell’Aeronautica Militare, ha dichiarato mercoledì ai membri del Parlamento che una stima fornita di recente dal gigante aerospaziale in difficoltà mostra un “significativo miglioramento” nel programma dell’azienda.

Le due parti stanno ora “esaminando i requisiti che potrebbero essere oggetto di compromesso” per rispettare la data di consegna proposta da Boeing, fissata per il 2027, ha affermato. Breaking Defense aveva precedentemente riportato che Boeing si era recentemente trovata di fronte a una stima di consegna posticipata al 2029.

Non è chiaro se la nuova data del 2027 si riferisca a entrambi i velivoli Air Force One per cui Boeing ha un contratto, o solo al primo. Boeing ha rinviato ogni commento all’Air Force quando è stata invitata a confermare la nuova data proposta per l’Air Force One. Al momento della pubblicazione, l’Air Force non ha risposto alle richieste di ulteriori informazioni.

“Quindi non garantirei necessariamente quella data, ma stanno proponendo di portarla al 2027”, ha detto Costello alla sottocommissione per le forze navali e di proiezione della Camera dei Rappresentanti. ‘Se riusciremo a raggiungere un accordo sulle modifiche dei requisiti che ci consentiranno di arrivare a quel punto, potrebbe essere possibile’.

Senza entrare nei dettagli, ha affermato che alcuni di questi requisiti potrebbero dover essere mantenuti invariati, ma ha aggiunto che l’Air Force sta “lavorando con la Casa Bianca su ciò che è accettabile dal punto di vista delle capacità di questi velivoli e che la data sarà modificata di conseguenza”.

I problemi e i ritardi crescenti del programma Air Force One hanno recentemente attirato l’ira del presidente Donald Trump, che avrebbe incaricato L3Harris di convertire un jet del Qatar in un aereo presidenziale provvisorio a causa dei ritardi con il velivolo Boeing. Boeing ha perso miliardi di dollari sul contratto a prezzo fisso per i nuovi jet presidenziali che l’Air Force chiama VC-25B, il primo dei quali avrebbe dovuto essere consegnato quest’anno.

Il CEO di Boeing Kelly Ortberg ha riconosciuto la frustrazione del comandante in capo per i problemi dell’azienda e ha affermato che il capo del Dipartimento per l’efficienza governativa Elon Musk sta aiutando Boeing a “eliminare gli ostacoli che non aggiungono valore, in modo da poter procedere più rapidamente e consegnare al presidente gli aerei”.