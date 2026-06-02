Il Venezuela torna a correre: export di petrolio ai massimi da 7 anni (e ringrazia la crisi)

Il mercato globale dell’energia ci regala sempre qualche sorpresa. Mentre gran parte del mondo guarda con ansia alle tensioni in Medio Oriente e ai timori per le forniture, c’è chi da questa situazione trae un vantaggio insperato. Parliamo del Venezuela, che a maggio ha visto le sue esportazioni di petrolio toccare i massimi degli ultimi sette anni.

I dati parlano chiaro. Le spedizioni sono arrivate a 1,25 milioni di barili al giorno (bpd). Si tratta di un leggero aumento dello 0,7% rispetto ad aprile, ma rappresenta un vero e proprio balzo del 61% se paragonato a maggio del 2025.

Questa rinascita non nasce dal nulla. Dietro c’è un preciso cambio di rotta politico ed economico. Dopo l’uscita di scena di Nicolas Maduro all’inizio di quest’anno, gli Stati Uniti hanno allentato le sanzioni sull’industria petrolifera venezuelana e sulla compagnia di stato PDVSA. Le aziende occidentali sono tornate a operare nel Paese e i colossi americani hanno siglato nuovi accordi di produzione ed esportazione.

I nuovi protagonisti del mercato

Chi compra oggi il greggio di Caracas? L’allentamento delle sanzioni ha rimesso in gioco i grandi trader internazionali, come Vitol e Trafigura, incaricati di vendere la maggior parte del greggio.

Stati Uniti : rimangono il cliente principale, assorbendo circa 558.000 bpd a maggio.

: rimangono il cliente principale, assorbendo circa 558.000 bpd a maggio. India : segue con 427.000 bpd.

: segue con 427.000 bpd. Europa: chiude il podio con 169.000 bpd.

L’India, in particolare, sta giocando un ruolo chiave. La grande raffineria privata indiana Reliance Industries è diventata uno dei maggiori acquirenti, importando carichi venduti da Chevron, direttamente da PDVSA e dai grandi trader. Il motivo di questi acquisti record (i più alti da sei anni a questa parte) è semplice: la crisi in Medio Oriente. Con i rifornimenti dal Golfo Persico sotto stress, Nuova Delhi si è rivolta al Sud America per compensare gli ammanchi.

La crisi altrui come opportunità economica

La crisi che sta mettendo in grave difficoltà i bilanci di molti Paesi importatori si sta rivelando una manna dal cielo per i produttori al di fuori delle zone calde. Il petrolio venezuelano, denso e pesante, ha peraltro caratteristiche simili a quello iraniano, rendendolo un sostituto ideale per chi ha dovuto cambiare rapidamente fornitori.

Dal punto di vista dell’economia reale, l’aumento dell’offerta venezuelana immette liquidità nel sistema del Paese e aiuta a stabilizzare i prezzi globali. Nel medio periodo, l’incontro tra queste produzioni extra-area e lo sviluppo di nuove infrastrutture per aggirare lo Stretto di Hormuz risolverà il problema dell’offerta. Il vero scoglio, come sempre, è superare la fase di transizione senza distruggere la domanda interna con rincari eccessivi.