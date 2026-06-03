Il Su-75 Checkmate prende forma: il nuovo caccia russo punta al volo nel 2026 e sfida gli equilibri globali

Il settore della difesa russo preme sull’acceleratore. Vadim Badekha, Direttore Generale della United Aircraft Corporation (UAC), ha recentemente confermato che la costruzione del prototipo del caccia di quinta generazione Su-75 “Checkmate” è in corso. L’obiettivo è far alzare in volo questo nuovo velivolo entro il 2026.

La notizia non è solo una nota tecnica per appassionati di aviazione, ma rappresenta un tassello cruciale per comprendere le future dinamiche economiche e geopolitiche globali. La Russia sta sviluppando questo aereo di peso medio non solo per le proprie forze armate, ma con un occhio molto attento al mercato delle esportazioni.

Dalla potenza pura al pragmatismo economico

Per comprendere la portata del programma Checkmate, bisogna guardare alle lezioni apprese dalla Russia in teatri operativi recenti, come la Siria. L’impiego di caccia pesanti bimotore si è rivelato spesso eccessivo, e soprattutto troppo costoso, per la maggior parte delle missioni di attacco.

Qui risiede la logica economica del Su-75. Si tratta di una macchina pensata per massimizzare l’efficienza. Un caccia monomotore ha costi di acquisizione e gestione radicalmente inferiori rispetto a un bimotore pesante. In un momento storico in cui i bilanci della difesa sono sotto pressione ovunque, offrire un prodotto tecnologicamente avanzato a un prezzo accessibile è una mossa commerciale di grande rilievo. L’investimento statale in questo progetto punta a generare un forte ritorno economico attraverso l’export, stimolando l’industria interna.

Su-57 contro Su-75: un cambio di paradigma

Per cogliere i passi avanti, è utile confrontare il Checkmate con il suo “fratello maggiore”, il Su-57. Non si tratta di un’evoluzione lineare, ma di due strumenti pensati per compiti diversi. In generale potremmo parlare del confronto fra un F-16 e un F-15 o fra un MiG 29 e un MiG 35. Ecco i dati:

Caratteristica Su-57 (Felon) Su-75 (Checkmate) Motori Bimotore Monomotore Classe di Peso Pesante Leggero/Medio (circa 18 tonnellate) Costo Stimato Molto elevato Circa 30 milioni di dollari Ruolo Principale Dominio aereo, superiorità strategica Flessibilità tattica, esportazione Complessità Estrema Semplificata, alta assistenza AI per il pilota

Mentre il Su-57 è un caccia da superiorità aerea puro e costoso, il Su-75 è un progetto che fa dell’accessibilità il suo punto di forza. L’uso di tecnologie digitali per la progettazione (“digital twin”) ha permesso di accorciare i tempi di sviluppo teorici di cinque anni, anche se la realtà industriale ha poi imposto i suoi ritmi.

I ritardi e il valore del feedback

Come spesso accade nell’industria aerospaziale, le scadenze iniziali sono slittate. Il primo volo, inizialmente previsto per il 2023, è ora fissato al 2026. Questo ritardo, tuttavia, non sembra derivare solo da difficoltà tecniche, ma da una precisa scelta commerciale.

La UAC e Rostec hanno speso gli ultimi due anni per raccogliere i pareri dei potenziali clienti internazionali. Il progetto originale è stato modificato per adattarsi meglio alle richieste del mercato, ottimizzando i costi e riducendo i rischi tecnici. È un approccio molto pragmatico: si modella il prodotto su chi dovrà comprarlo, aumentando l’attrattiva commerciale dell’aereo.

Attualmente, si prevede lo sviluppo di tre versioni:

Monoposto (tradizionale)

Biposto (per addestramento o missioni complesse)

Senza pilota (un’opzione sempre più richiesta dai mercati moderni). Un Loyal Wingman per le operazioni più complesse.

Gli equilibri fra i blocchi e il “Fattore India”

L’aspetto più dirompente del Su-75 è il suo potenziale impatto sugli equilibri geopolitici ed economici tra i grandi blocchi globali. Il Checkmate viene proposto a un costo stimato di circa 30 milioni di dollari per esemplare. Per fare un paragone, la versione base del caccia americano F-35 costa circa 80 milioni di dollari o più, e il suo acquisto è vincolato a rigide alleanze politiche con Washington. Cifre simili sono richieste per un Rafale, che è pure più vecchio.

Il Su-75 si posiziona quindi come l’alternativa di quinta generazione per tutti quei paesi del “Sud Globale” e dei BRICS che desiderano aggiornare le proprie flotte senza svenarsi e senza sottostare alle condizioni politiche occidentali.

In questo quadro, l‘India gioca un ruolo fondamentale. L’industria indiana (HAL) ha già una lunga storia di collaborazione con la Russia. Sebbene Nuova Delhi stia sviluppando il proprio caccia stealth medio bimotore (il programma AMCA), il Su-75 coprirebbe una nicchia diversa: quella del caccia leggero ed economico.

Una potenziale produzione su licenza del Su-75 in India si sposerebbe perfettamente con i programmi “Make in India”. Questo non solo garantirebbe a Nuova Delhi indipendenza tecnologica e riparo da eventuali sanzioni occidentali, ma creerebbe un hub produttivo in grado di generare miliardi di dollari in esportazioni.

Il Checkmate, in sintesi, non è solo una sfida ingegneristica. È un prodotto pensato per scardinare il monopolio tecnologico occidentale nel settore della difesa, offrendo una via di uscita economica e politica alle nazioni non allineate. Se il volo del 2026 avrà successo, gli equilibri del mercato globale degli armamenti subiranno una scossa notevole.