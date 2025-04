Trump annuncia una spesa militare da 1000 miliardi di dollari, per la prima volta

Con gran parte del mondo e dell’opinione pubblica americana concentrati esclusivamente sulla mania dei dazi, il Presidente Trump e il Segretario alla Difesa Pete Hegseth hanno svelato lunedì una notizia di grande peso, che normalmente avrebbe avuto un impatto maggiore sui titoli dei giornali.

Il Pentagono avrà presto il suo primo bilancio da 1.000 miliardi di dollari , o , come dicono gli americani, Un Trilione. Il Presidente Trump ha dichiarato, ospitando il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca: “Nessuno ha mai visto niente di simile. Dobbiamo costruire l’esercito e siamo molto attenti ai costi, ma l’esercito è qualcosa che dobbiamo costruire e dobbiamo essere forti”.

Ironia della sorte, l’annuncio arriva proprio mentre l’amministrazione sta cercando di eliminare gli sprechi e gli eccessi di spesa del governo. La realtà è che per decenni entrambi gli schieramenti hanno permesso che la spesa per la difesa crescesse senza controllo. Questo sembra continuare, e il grande vincitore rimane il complesso militare-industriale, anche in presenza di un giro di vite del DOGE.

Anche Hegseth ha dato l’annuncio su X, condividendo il video di Trump che elogia il futuro bilancio da mille miliardi di dollari. “Grazie, signor Presidente! COMING SOON: the first TRILLION dollar [Defense Department] budget”, ha detto il capo del Pentagono.

Anche se il Dipartimento della Difesa (DoD) non ha mai avuto un bilancio ufficiale che raggiungesse questa cifra, resta il fatto che il costo effettivo della spesa militare totale degli Stati Uniti ha superato per diversi anni consecutivi i mille miliardi di dollari.

Thank you Mr. President! COMING SOON: the first TRILLION dollar @DeptofDefense budget. President @realDonaldTrump is rebuilding our military — and FAST. (PS: we intend to spend every taxpayer dollar wisely — on lethality and readiness) pic.twitter.com/WcZlNAHgDG — Pete Hegseth (@PeteHegseth) April 7, 2025

Il National Defense Authorization Act (NDAA) di Biden per il 2025 ammontava a 895 miliardi di dollari, per cui un trilione sembra la prossima naturale evoluzione, data la natura fuori controllo della spesa per la difesa.

Commentando una possibile tempistica per il lancio del bilancio 2026, Breaking Defense scrive :

Non è ancora chiaro quando verrà presentato il bilancio dell’anno fiscale 2026, né quale forma assumerà. Si è parlato di un “bilancio magro” con pochi dettagli e si è detto che il mese di maggio sarà il momento in cui i bilanci saranno ufficialmente resi noti, ma nulla è stato confermato dalla Casa Bianca o dal Pentagono.

In una nota agli investitori, Roman Schweizer, analista di TD Cowen, ha scritto che “sulla base del Green Book dell’anno scorso, presumiamo che questo significhi un aumento di 50 miliardi di dollari per la 050 Difesa Nazionale, che era prevista a 951 miliardi di dollari per la richiesta FY26”.

I critici della politica estera statunitense hanno criticato Trump per questa mossa. Ad esempio, l’analista geopolitico indipendente Tim Anderson scrive : “Aggiungiamo un altro trilione al debito degli Stati Uniti. Nessuno dei tagli al bilancio di Washington ha raggiunto il Pentagono, che non fa proprio nulla per “difendere” gli Stati Uniti. L’esercito statunitense interferisce esclusivamente in altri Paesi”.

Quando si spendono 1000 miliardi per un esercito, può anche esserci la tentazione di usarlo.