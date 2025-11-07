Orban a Washington: la (difficile) richiesta a Trump di esenzione per il petrolio russo

Ci sarà molto “calore personale” e “forte chimica” oggi, 7 novembre, alla Casa Bianca, dove il presidente Donald Trump accoglie il primo ministro ungherese Viktor Orban. Ma dietro le strette di mano e l’ideologia condivisa, sul tavolo del pranzo ci sarà un piatto ricco di divergenze politiche.

I due leader, uniti dalle parole, si trovano su fronti opposti riguardo alle importazioni di petrolio russo. Nel frattempo, il piano ambizioso di Orban di ospitare un vertice Trump-Putin a Budapest sembra essere stato messo decisamente “in naftalina”. Ora, la priorità di Budapest è un’altra, e molto più urgente.

L’obiettivo chiave nella lista dei desideri di Orban a Washington è un’esenzione dalle misure restrittive statunitensi sul petrolio russo.

Il mese scorso, Washington ha colpito due colossi energetici russi, la statale Rosneft e la privata Lukoil, nel tentativo di costringere Putin a negoziare la fine dell’invasione dell’Ucraina. Chi fa affari con loro rischia sanzioni secondarie. Il problema è che il petrolio russo per la raffineria dell’ungherese MOL proviene proprio dalla Russia, quindi verrebbe ad incorrere nelle sanzioni.

Orban non ha nascosto il suo disappunto. Ha definito le sanzioni eccessive “dal punto di vista ungherese” e ha avvertito che interrompere gli acquisti di petrolio sarebbe una “catastrofe” che metterebbe l’economia del suo paese “in ginocchio”.

Fonti del governo ungherese, citate dal servizio ungherese di RFE/RL, sembrano fiduciose sulla possibilità di un accordo. Esiste, dopotutto, un precedente europeo, con la decisione del mese scorso di escludere temporaneamente dalle sanzioni la filiale tedesca di Rosneft.

Lo stesso Trump, parlando con i giornalisti il 31 ottobre, ha mantenuto una posizione di attesa: “Mi ha chiesto un’esenzione. Non ne abbiamo concessa una… Viktor è un mio amico. Ha chiesto un’esenzione”. La trattativa, a quanto pare, è aperta.

La pressione USA e il “Quid Pro Quo”

La Casa Bianca e il Dipartimento di Stato non hanno commentato, ma la pressione su Budapest è evidente. Trump aveva già esortato “tutte le nazioni NATO” a interrompere le importazioni di greggio russo.

Se il Presidente non ha nominato direttamente l’Ungheria, lo ha fatto un suo alto diplomatico. Matt Whitaker, ambasciatore USA presso la NATO, ha dichiarato a Fox News che “l’Ungheria, a differenza di molti suoi vicini, non ha fatto piani o [intrapreso] passi attivi” per ridurre la dipendenza energetica dalla Russia, aggiungendo che “i nostri amici in Ungheria dovranno fare molta pianificazione”, promettendo l’aiuto degli Stati Uniti. Un aiuto che suona molto come una pressione.

Ma cosa può offrire l’Ungheria in cambio di un’esenzione così pesante?

Il ministro degli Esteri Szijjarto parla di “età dell’oro” nelle relazioni bilaterali, ma i numeri commerciali non sono colossali (gli USA hanno registrato un deficit di 9,4 miliardi di dollari con Budapest nel 2024).

Secondo fonti ungheresi, il “quid pro quo” per ottenere l’esenzione petrolifera potrebbe includere diversi punti:

L’acquisto di Gas Naturale Liquefatto (GNL) americano, nonostante l’Ungheria lo abbia precedentemente giudicato antieconomico rispetto alle forniture russe (un classico esempio di geopolitica che prevale sulla pura economia).

americano, nonostante l’Ungheria lo abbia precedentemente giudicato antieconomico rispetto alle forniture russe (un classico esempio di geopolitica che prevale sulla pura economia). Alcuni acquisti di armamenti di minore entità.

di minore entità. Una cooperazione rafforzata con aziende statunitensi nel settore dell’energia nucleare civile. Infatti l’Ungheria comprerà il combustibile nucleare per le proprie centrali dagli USA.

Il nodo Ucraina

L’altro grande tema di attrito è l’Ucraina. Orban si oppone fermamente al sostegno militare a Kyiv e alle sanzioni contro Mosca. Un tempo, questa posizione era allineata a quella di Trump, ma il presidente USA appare ora sempre più “frustrato” dall’irremovibilità di Putin, come dimostrano le nuove sanzioni petrolifere da lui stesso imposte.

C’è poi la questione spinosa dell’adesione dell’Ucraina all’UE, su cui Orban mantiene un veto. Bloomberg aveva riferito ad agosto che Trump avesse chiamato Orban per convincerlo a sbloccare i colloqui. Szijjarto ha smentito seccamente: “Nessuna telefonata del genere ha avuto luogo. Non è successo. Punto.”

Eppure, il 4 novembre, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha affermato che “Donald Trump sostiene l’Ucraina come futuro membro dell’UE” e che Trump gli avrebbe detto che “farà tutto il possibile” per aiutare a superare il blocco ungherese.

Lo stesso giorno, Orban ha ribattuto sui social media: “L’Ungheria non sostiene e non sosterrà l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea, perché porterebbe la guerra in Europa e toglierebbe i soldi agli ungheresi per darli all’Ucraina”.

Su questo punto sarà molto difficile far cedere Orban, ma Trump potrebbe accontentarsi anche di un ammorbidimento di facciata. Alla fine cosa interessa a lui della UE?

Domande e risposte

Perché Orban ha bisogno del petrolio russo se gli Stati Uniti sono suoi alleati? L’economia ungherese è storicamente e strutturalmente dipendente dalle forniture energetiche russe. Interromperle bruscamente, come richiesto dalle sanzioni USA, provocherebbe uno shock economico immediato. Orban ha dichiarato che manderebbe l’economia “in ginocchio”. L’Ungheria non ha ancora alternative energetiche sufficientemente valide o economiche per sostituire il greggio russo. Si tratta di uno scontro tra l’alleanza politica con Washington e la cruda realtà economica nazionale, che Orban, da realista, non può ignorare.

Trump e Orban non sono sulla stessa lunghezza d’onda riguardo alla Russia? Lo erano, ma la situazione sta cambiando. Entrambi condividono un approccio ideologico simile, ma gli interessi nazionali divergono. L’interesse di Orban è la stabilità economica ungherese, legata al petrolio russo. L’interesse di Trump, invece, sembra essere quello di usare le sanzioni petrolifere come leva per costringere Putin a negoziare seriamente sull’Ucraina. Il testo suggerisce che Trump sia “frustrato” dall’irremovibilità di Putin, e questo lo sta portando a una politica più dura che ora danneggia indirettamente anche l’alleato ungherese.

Cosa c’entra l’adesione dell’Ucraina all’UE con le sanzioni petrolifere? Apparentemente nulla, ma in diplomazia tutto è collegato. Orban sta usando il suo veto sull’adesione dell’Ucraina all’UE come leva politica. Gli Stati Uniti, che sostengono Kyiv, vorrebbero rimuovere questo ostacolo. È possibile che Washington leghi le due questioni: una possibile esenzione sul petrolio (chiesta da Orban) potrebbe essere condizionata a una posizione più morbida di Budapest sull’Ucraina (chiesta da Trump). È il classico “quid pro quo” negoziale, dove si scambia energia con geopolitica.