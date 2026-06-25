L’Intelligenza Artificiale ha fame di energia: la doppia scommessa nucleare di Google per alimentare i Data Center

I Data Center AI necessitano di grandi quantità d’energia e le major del web si stanno preparando in grande stile e con soluzioni varie. Google sta puntando sul nucleare attraverso più di un canale. Elementl Power, lo sviluppatore indipendente che nel 2025 ha ricevuto da Google un finanziamento iniziale per preparare tre siti negli Stati Uniti, ha ora operato la sua prima scelta tecnologica definitiva su almeno uno di essi.

Elementl ha firmato un accordo preliminare (Early Works Agreement) con GE Vernova Hitachi Nuclear Energy (GVH) per l’installazione di reattori modulari di piccola taglia (SMR) BWRX-300 in un sito di 280 ettari nella contea di Meigs, in Ohio.

Il progetto punta a una produzione di energia pari a 1,5 GW. Elementl ha già presentato una richiesta di interconnessione al PJM per i primi 600 MW. L’inizio dei lavori è previsto per il 2030, con l’entrata in esercizio commerciale prevista intorno al 2034.

Elementl si posiziona come azienda tecnologicamente agnostica. La sua scelta del BWRX-300 risulta quindi significativa, poiché il progetto attinge a decenni di esperienza di GE nei reattori ad acqua pressurizzata, anziché seguire il nuovo percorso promosso da Kairos Power, basato su reattori raffreddati con sali fluorurati e alimentati con combustibile TRISO.

Google ha già stipulato un accordo separato con Kairos, relativo a più impianti, che mira a raggiungere una capacità di reattori avanzati fino a 500 MW entro il 2035, un documento simile a quello che la società d’energia nucleare ha firmato anche con Meta.

Google ora sostiene di fatto due approcci distinti in materia di reattori attraverso i propri impegni di capitale e di acquisto. Uno spinge le frontiere tecnologiche con temperature più elevate e nuove forme di combustibile tramite Kairos. L’altro, portato avanti attraverso il nuovo progetto di Elementl in Ohio, privilegia un SMR più convenzionale che potrebbe incontrare minori rischi normativi e di costruzione legati al fatto di essere il primo del suo genere.

Entrambi rispondono alla stessa esigenza fondamentale: energia affidabile, senza emissioni di carbonio e disponibile 24 ore su 24 per i data center di intelligenza artificiale, che le fonti intermittenti e il gas da soli non sono in grado di soddisfare.

Le tempistiche rimangono lontane. Anche con i fondi per lo sviluppo degli hyperscaler che affluiscono e lo slancio politico in crescita, ci vorranno ancora anni prima che venga posato il primo mattone.

GE Vernova rimane uno degli sviluppatori di reattori meglio finanziati, insieme a Westinghouse, poiché la loro divisione turbine continua a non vedere fine al proprio portafoglio ordini relativi ai data center. L’azienda ha ora in corso diversi progetti in fase avanzata, tra cui siti in Canada, nel Tennessee e in Europa.