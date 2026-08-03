L’illusione del lusso faraonico: le ossa risorte delle principesse egizie svelano una vita di armi e sangue

Dimenticate l’immagine idilliaca delle figlie dei faraoni immerse nel lusso e nella contemplazione. La realtà riemersa dalle viscere della terra è ben più brutale: le principesse dell’antico Egitto impugnavano archi, pugnali e mazze da guerra, affrontando l’addestramento militare e subendo ferite strazianti.

Le analisi ossee condotte su cinque mummie reali del Medio Regno dimostrano che i manufatti bellici trovati nelle loro tombe non erano orpelli decorativi per l’aldilà. Quelle donne combattevano e si addestravano davvero. Tutto questo è stato pubblicato in un interessante articolo su Frontiers of Environmental Archeology.

Mummie scomparse e ritrovate nel caos dei depositi

Per oltre un secolo la verità è rimasta sepolta negli archivi. Ritrovate a Dahshur alla fine dell’Ottocento, le mummie di cinque principesse e del re Hor erano misteriosamente svanite dai registri di ricerca.

Nel 2020, durante un inventario nei sotterranei del Museo Egizio del Cairo, gli archeologi hanno riaperto le casse dimenticate. I tessuti molli si erano ridotti in polvere, ma lo scheletro conservava ancora ogni singolo segreto biologico.

Tra le mummie esaminate figurano quattro sorelle, figlie del faraone Amenemhat II, vissute nel tardo Medio Regno, dal 1850 al 1700 Avanti Cristo:

Ita

Khenmet

Itaweret

Sathathormeryt

A questo gruppo reale si aggiunge anche la principessa Noub-Hotep.

Non semplici decorazioni: la prova muscolare della guerra

Nelle tombe egizie il corredo funebre maschile includeva spesso armi da lancio o da urto. Quando gli scavi di Dahshur portarono alla luce archi e pugnali accanto alle principesse, gli studiosi dell’epoca liquidarono tutto come un mero simbolo rituale di rango.

Una tesi rassicurante, ma smentita dalla bioarcheologia moderna guidata dalla dottoressa Zeinab Hashesh. Le ossa non mentono: la superficie scheletrica delle reali mostra inserzioni muscolari eccezionalmente sviluppate e robuste.

Tali modificazioni ossee si verificano soltanto con l’esercizio fisico ripetuto e ad altissima intensità. Tirare la corda di un arco rigido o bilanciare una pesante mazza da guerra lascia segni indelebili sulle braccia e sulle spalle.

Le principesse non si limitavano a mettere in mostra le armi: le usavano abitualmente durante la loro vita quotidiana.

Un quadro clinico di élite, tra traumi e infezioni

Il quadro tracciato dagli studiosi non descrive una favola dorata, ma un’esistenza segnata dal dolore e dall’usura corporea. L’elevato rango sociale offriva privilegi, ma non garantiva l’immunità dalle sofferenze fisiche.

Principessa Ita (28-34 anni): Mostra un forte sviluppo dei muscoli superiori, compatibile con l’uso frequente di armi corte e pugnali, per cui doveva essere pratica all’uso.

Mostra un forte sviluppo dei muscoli superiori, compatibile con l’uso frequente di armi corte e pugnali, per cui doveva essere pratica all’uso. Principessa Itaweret (20-34 anni): Arciere provetta, ha riportato fratture costali e lesioni ai piedi, provocate probabilmente da cadute da cavallo o impatti durante l’addestramento.

Arciere provetta, ha riportato fratture costali e lesioni ai piedi, provocate probabilmente da cadute da cavallo o impatti durante l’addestramento. Principessa Khenmet (late 30-40 anni): Segnata da osteoporosi precoce, presentava legamenti eccezionalmente robusti e sviluppati.

I segni di infezioni croniche e potenziale malnutrizione evidenziano momenti di forte stress biologico. Inoltre, anomalie vertebrali confermano le pratiche di endogamia (matrimoni tra consanguinei) tipiche delle dinastie egizie.

Principessa Età al decesso Segni scheletrici principali Armi e corredo associati Ita 28-34 anni Inserzioni muscolari braccia molto sviluppate Pugnale decorato, armi da taglio Itaweret 20-34 anni Fratture costali rimarginate, traumi ai piedi Arco, frecce, attrezzatura da tiro Khenmet 35-45 anni Legamenti molto robusti, inizio osteoporosi Archi, corredi rituali di coppia Noub-Hotep Età adulta Sviluppo marcato arti superiori per tiro con l’arco Archi, frecce e scudi simbolici

Il valore della medicina di corte

Nonostante traumi violenti e fratture ossee, molte di queste lesioni mostrano una completa saldatura e guarigione. Ciò dimostra un dato fondamentale: le principesse avevano accesso alle cure mediche più avanzate dell’epoca.

I medici di corte steccavano le ossa, trattavano le ferite ed evitavano che le infezioni si trasformassero in esiti fatali immediati. La sopravvivenza a violenti impatti conferma sia la robustezza fisica delle donne, sia l’efficienza dell’assistenza sanitaria reale.

I misteri ancora da svelare

La ricerca presenta comunque dei limiti oggettivi. All’inizio del Novecento le teste e i crani delle principesse andarono perduti, impedendo analisi facciali e dentali approfondite.

Il team di ricerca intende procedere con l’analisi degli isotopi stabili sui resti rimasti. Questo passaggio permetterà di ricostruire con precisione la dieta reale e verificare eventuali periodi di carestia o malattie prolungate.

Oltre l’oro: restituire un volto e una storia

Per decenni l’attenzione degli archeologi si è concentrata unicamente sul valore materiale dei gioielli e dei sarcofagi in oro scoperti a Dahshur. Le persone reali sono rimaste a lungo nell’ombra dei loro tesori.

Questo studio ribalta la prospettiva. Dietro la patina luccicante di una dinastia millenaria riemergono donne vere, guerriere addestrate, prive di timore di fronte alle armi e alla fatica del campo. Evidentemente, nelle famiglie reali, dovevano essere tutti pronti a combattere, segno che la vita nell’Antico Egitto era meno pacifica di quanto comunemente riconosciuto.