Il crollo del ferro in Cina svela il bluff industriale: prezzi ai minimi e ombre di frodi finanziarie

Il mercato del minerale di ferro sta precipitando verso il basso. I listini asiatici registrano scivoloni continui che portano le quotazioni ai livelli più bassi degli ultimi dodici mesi, ma l’allarme vero non viene dai futures in dollari scambiati a Singapore. Arriva dal mercato interno cinese.

Se osserviamo il valore dei minerali di ferro espresso in yuan, la curva dei prezzi mostra un crollo verticale spaventoso verso quota 700. Questa flessione non è una semplice correzione finanziaria. È il ritratto di un gigante industriale che sta bloccando improvvisamente i suoi cantieri e i suoi forni.

Una crisi industriale più profonda dei dati ufficiali

I contratti a termine sul metallo rosso continuano a perdere terreno. A Singapore il valore è sceso fino a 93,55 dollari a tonnellata, con un calo del 2,3%. Nel listino di Dalian le perdite sfiorano il 3%.

Il segnale inviato dalla Cina è chiaro: il paese sta rifiutando le consegne di minerale. Il settore delle costruzioni resta bloccato in una crisi profonda. I margini di guadagno delle acciaierie locali si sono ridotti al minimo.

Il forte sospetto tra gli operatori è semplice. La contrazione della domanda reale in Cina potrebbe essere molto più grave rispetto a quanto raccontano le statistiche ufficiose di Pechino.

Lo scandalo delle fatture false squassa il trading

A peggiorare un quadro già critico è arrivata una tempesta societaria nel settore delle materie prime. Un importante commerciante globale, la società Radiant World, è finito sotto accusa per presunte irregolarità contabili.

I colossi mondiali Vitol e Cargill hanno deciso di interrompere ogni relazione commerciale con l’azienda. La decisione deriva dal timore legato alla presenza di fatture false nelle operazioni di scambio.

Il contraccolpo sulle banche e sui fondi d’investimento si fa già sentire:

Intesa Sanpaolo e il fondo Point Bonita di Jefferies hanno avviato verifiche sulle esposizioni creditizie verso il trader.

e il fondo hanno avviato verifiche sulle esposizioni creditizie verso il trader. Radiant World respinge ogni accusa, definendo le notizie del tutto false.

respinge ogni accusa, definendo le notizie del tutto false. La fiducia degli istituti di credito nel settore delle merci fisiche ha subito tuttavia un duro colpo.

Questa diffidenza riduce i finanziamenti disponibili per il commercio internazionale, frenando ulteriormente le spedizioni di merci.

Scorte in aumento e prezzi previsti in calo

I dati fondamentali del mercato mostrano un evidente eccesso di offerta. Negli ultimi dodici mesi le scorte nei porti cinesi e nei depositi si sono accumulate in modo costante.

Gli analisti della banca UBS vedono prospettive grigie per i prossimi mesi. Myles Allsop, esperto del settore minerario dell’istituto svizzero, evidenzia che i prezzi stanno mettendo alla prova la tenuta dei costi di estrazione.

Ecco lo scenario dei prezzi ipotizzato da UBS:

Anno Prezzo Stimato al Tonnellata Fattore Principale 2026 circa $100 Debolezza della domanda e scorte elevate 2027 circa $90 – $95 Ingresso crescente del rottame d’acciaio

Il cambio di rotta e le ricadute economiche

Dal 2027 il mercato subirà una trasformazione strutturale. Il rafforzamento dei mercati del carbonio in Cina spingerà verso l’uso del rottame di ferro. Riciclare acciaio richiede infatti molta meno energia rispetto al trattamento del minerale vergine.

Le conseguenze pratiche sull’economia globale si faranno sentire presto:

Riduzione delle entrate nei paesi minerari : Nazioni come Australia e Brasile vedranno calare i ricavi dalle esportazioni.

: Nazioni come Australia e Brasile vedranno calare i ricavi dalle esportazioni. Frena dei prezzi e deflazione : La discesa delle materie prime segnala una debolezza diffusa dell’attività manifatturiera.

: La discesa delle materie prime segnala una debolezza diffusa dell’attività manifatturiera. Stretta sui crediti commerciali: Gli istituti finanziari saranno più rigidi nel concedere liquidità agli operatori logistici.

La caduta del ferro rappresenta un forte campanello d’allarme. Quando il principale motore industriale del pianeta smette di consumare la sua materia prima base, l’intera catena del commercio mondiale rischia di rallentare. Se si cerca un segnale economico chiaro che qualcosa non funziona, non va, che l’economia sta rallentando globalmente, questo è proprio quel segnale.