Non tutti gli altri produttori mondiali riescono ad approfittare della crisi del petrolio dal Golfo. Il mese scorso il Venezuela ha esportato 1,16 milioni di barili di greggio al giorno, in leggero calo rispetto agli 1,2 milioni di barili al giorno di giugno, a causa del minor prelievo dalle riserve, come riporta Reuters, sottolineando che le esportazioni verso gli Stati Uniti nel corso di quel mese sono aumentate.

Le esportazioni di luglio verso la principale destinazione petrolifera del Venezuela hanno raggiunto una media di 786.000 barili al giorno, il livello più alto dall’inizio del 2019, come ha osservato Reuters nel suo rapporto. Le importazioni statunitensi dal Venezuela, a seguito della destituzione del presidente Nicolás Maduro da parte di Washington a gennaio, hanno registrato un aumento costante, partendo dai 284.000 barili al giorno del primo mese dell’anno.

Le esportazioni verso altre destinazioni, come l’India e i paesi europei, sono diminuite a luglio: da 277.000 barili al giorno a 178.000 bpd per l’India e da 99.000 bpd a 82.200 bpd per gli importatori europei.

Le esportazioni globali, tuttavia, hanno registrato un calo a causa del rallentamento dei prelievi dalle riserve, come riportato dalla testata. Le esportazioni venezuelane di greggio hanno raggiunto un picco di 1,24 milioni di barili al giorno a maggio. Da gennaio, le esportazioni di petrolio venezuelano hanno generato circa 13 miliardi di dollari , detenuti dagli Stati Uniti, che hanno assunto il controllo de facto dell’industria petrolifera del Paese in seguito alla cattura di Maduro.

Già ad aprile, il segretario all’Energia Chris Wright aveva stimato il volume delle esportazioni a 150 milioni di barili. Da allora, tale cifra è solo aumentata, probabilmente in modo sostanziale. C’è tuttavia una controversia riguardo al denaro proveniente dal petrolio venezuelano e a chi lo detiene, ovvero l’amministrazione Trump, che non ha fornito chiarimenti su come tali fondi vengano utilizzati. Il mese scorso il Financial Times ha riportato, citando alcuni economisti, che vi sono scarse prove di una ripresa economica in Venezuela stesso, che avrebbe dovuto essere lo scopo della custodia statunitense dei proventi petroliferi.

«L’invasione del Venezuela da parte di Trump ha riguardato fin dall’inizio il petrolio, il potere e la corruzione, con miliardi di dollari di entrate petrolifere venezuelane controllati dall’amministrazione Trump senza trasparenza né garanzie», ha dichiarato al FT il deputato democratico Joaquin Castro, accusando il governo federale di tenere all’oscuro i legislatori riguardo ai proventi del petrolio venezuelano. Bisogna dire che il recente terremoto non ha sicuramente facilitato la ripresa economica e darà una buona motivazione per spendere questi soldi, sempre che ve ne siano.